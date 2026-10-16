Прокуратура подала позов через межі заказника «Межигірське»

Оболонська окружна прокуратура Києва звернулася до суду через невизначені межі заказника місцевого значення «Межигірське» площею 5 га. Відповідачами у позові вказані Київська міська рада, КМДА, КМВА та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, повідомила Київська міська прокуратура.

Заказник оголосили у 1978 році рішенням виконкомів Київської міської та обласної Рад народних депутатів. Однак проєкт землеустрою досі не розробили й не затвердили, а відомості про обмеження використання земель не внесли до Державного земельного кадастру.

Яких дій вимагає прокуратура

На території також не встановили необхідні інформаційні та охоронні знаки. За версією прокуратури, через відсутність чітких меж заповідні землі можуть самовільно займати та використовувати протиправно.

У позові прокуратура просить зобов’язати столичну владу розробити й затвердити документацію із землеустрою, внести межі заказника до Державного земельного кадастру та встановити інформаційні й охоронні державні знаки визначеного зразка. Суд уже відкрив провадження у справі.