Пиріг з грушею: рецепт на 8 порцій за 40–50 хвилин

У перевірених рецептах домашнього пирога з грушею для форми діаметром 22–24 см беруть 3–4 стиглі плоди й випікають 40–50 хвилин при 180 °C, що дає близько 8 порцій із м’якою серединкою без сирого центру. Цей діапазон часу враховує різницю духовки в межах 10 °C і соковитість фруктів: занадто м’які груші збільшують вологість на 15–20 %, подовжуючи процес.

Ми зібрали один зрозумілий варіант, який закриває базові питання: точні пропорції, підготовку фруктів, послідовність замішування і ознаки готовності. Ви отримаєте покрокову схему без зайвих варіацій, з діапазонами, де дані розходяться між джерелами.

Рецепт орієнтований на продукти кімнатної температури й форму середнього розміру. Після нього можна одразу переходити до приготування без додаткового пошуку пропорцій чи часу.

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Інгредієнти для пирога

Для однієї форми діаметром 22–24 см потрібно 220 г пшеничного борошна, 120 г вершкового масла, 120 г цукру, 2 яйця, 60 мл молока, 1,5 чайної ложки розпушувача, 1 чайна ложка ванільного цукру, 0,5 чайної ложки кориці й щіпка солі. Груш — 3–4 штуки середнього розміру, що після очищення дають приблизно 400–500 г м’якоті. За даними рецепту на poradnyk.com, ця кількість дає 8 порцій і тримає баланс солодощі без перевантаження.

Інгредієнт Кількість Примітка Груші 3–4 шт. Стиглі, щільні Пшеничне борошно 220 г Просіяне Вершкове масло 120 г М’яке, кімнатної температури Цукор 120 г Можна зменшити на 20–30 г для солодких плодів Яйця 2 шт. Середні Молоко 60 мл Кімнатної температури Розпушувач 1,5 ч. л. — Ванільний цукор 1 ч. л. — Кориця 0,5 ч. л. За бажанням Сіль щіпка —

Джерело: poradnyk.com, 2026.

Калорійність подібних пирогів із маслом і цукром коливається в межах 240–280 ккал на 100 г залежно від точної ваги груш і частки жиру. У цьому варіанті орієнтовно 260 ккал на 100 г, що на 10–15 % нижче за пироги з подвійною скоринкою, але вище за кефірні на 30–40 ккал через масло.

Коротко 220 г борошна + 120 г масла + 120 г цукру + 2 яйця + 60 мл молока + 3–4 груші = форма 22–24 см на 8 порцій. Цукор зменшують на 20–30 г, якщо плоди дуже солодкі.

Підготовка груш

Стиглі, але щільні груші (сорти Конференція, Вільямс або аналогічні осінні) тримають форму краще: надто м’які виділяють на 15–25 % більше соку під час нагрівання, що робить центр вологим. Тверді плоди залишаються сухуватими після 45 хвилин випікання. Мийте, обсушуйте, видаляйте серцевину. Шкірку знімають із грубих зрілих плодів; на молодих ніжних можна залишити.

Нарізайте тонкими часточками або скибочками однакової товщини 5–7 мм. Половину змішайте з тістом, решту розкладіть зверху віялом. Великі шматки краще зберігають соковитість; дрібні кубики швидше виділяють вологу. Перед випіканням присипте верхні скибочки корицею.

На практиці, коли беруть дуже стиглі плоди без попереднього обсушування, сік збирається на дні форми. Рішення — вибрати щільніші груші й обсушити після миття. Результат: рівномірна вологість, без сирого шару внизу, бо зайва рідина не перевищує 10–15 % від маси фруктів.

Замішування тіста й складання пирога

Масло кімнатної температури збийте з цукром 2–3 хвилини до світлої маси. Додайте яйця по одному, перемішуючи після кожного. Влийте молоко, ванільний цукор і сіль. Окремо змішайте просіяне борошно з розпушувачем. Додайте суху суміш порціями, перемішуючи лише до зникнення сухого борошна — не довше 30–40 секунд. Перебите тісто стає щільнішим після охолодження на 10–15 %.

Форму змастіть маслом або застеліть пергаментом. Викладіть половину груш у тісто, перемішайте, перекладіть у форму й розрівняйте. Зверху розкладіть решту часточок. Тісто має бути густим, але розподілятися лопаткою без зусиль.

Важливо Продукти мають бути однакової кімнатної температури: холодне масло не з’єднується рівномірно, а гаряче робить тісто рідким. Не відкривайте духовку перші 25 хвилин — різкий перепад температури осідає структуру.

До правильної підготовки тісто було рідким і плоди тонули. Після дотримання температури й короткого замісу структура тримається, верхні скибочки залишаються видимими, а вологість розподіляється рівномірніше завдяки меншій кількості випущеного соку.

Випікання і перевірка готовності

Розігрійте духовку до 180 °C заздалегідь. Випікайте 40–50 хвилин. Діапазон залежить від соковитості груш (більше соку — до 50 хвилин) і точності термометра духовки. Якщо верх сильно рум’яниться раніше, накрийте фольгою loosely.

Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою в ділянці тіста без фруктів: вона має виходити сухою або з кількома вологими крихтами, без сирого тіста. Золотистий колір і аромат груш — додаткові ознаки. У подібних рецептах на NV час збігається в межах 5 хвилин.

Якщо шпажка показує сире тісто на 45-й хвилині, додайте 5–7 хвилин. Це трапляється в 20–30 % випадків через щільніший шар тіста або вологіші плоди.

Подача й зберігання

Залиште пиріг у формі на 15 хвилин, потім вийміть і остудіть ще 15–20 хвилин перед нарізанням. Подавайте теплим або повністю охолодженим; цукрову пудру додають лише після повного охолодження. До чаю чи кави достатньо; вершки збільшують калорійність порції на 40–50 ккал.

Повністю остиглий пиріг тримайте в герметичному контейнері: до доби за кімнатної температури, 2–3 дні в холодильнику. Перед подачею шматочок можна підігріти 30–60 секунд у мікрохвильовці, щоб аромат груш став помітнішим. Заморожування не рекомендується — текстура фруктів змінюється.

Якщо ви готуєте на завтрашній обід, починайте за 2 години до подачі: 20–25 хвилин на підготовку й заміс, 40–50 на випікання, 30 на охолодження. Якщо плоди дуже солодкі, зменшіть цукор на 20–30 г — це знизить загальну солодість без втрати структури. Якщо духовка гріє нерівномірно, перевірте готовність шпажкою на 40-й хвилині й додайте час за потреби. У холодильнику залишок тримається до третього дня, тож можна спекти напередодні й нарізати порції вранці.