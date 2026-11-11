Пиріг з сливами: рецепт із пропорціями та підказками

Пиріг з сливами на форму 22–24 см виходить з 500–600 г плодів, 200–220 г борошна, 100–120 г вершкового масла, 130–150 г цукру та 2–3 яєць. Тісто замішують до однорідної густої консистенції, сливи розкладають зрізом догори, випікають при 180 °C 35–45 хвилин до золотистої поверхні й сухої шпажки.

Сезон слив триває з липня до вересня, і саме в цей період домашні рецептури з фіксованими пропорціями дають стабільний результат без надмірної вологості чи прісного смаку. Ми зібрали дані з кількох перевірених домашніх рецептів 2024–2026 років, щоб ви отримали чіткі кількості, контрольні ознаки на кожному етапі й пояснення, чому вони важливі.

Далі розберемо вибір плодів і складників, заміс тіста, складання з випіканням та подавання з правилами збереження текстури.

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Які сливи й складники підготувати?

Для пирога з сливами потрібні стиглі, але щільні плоди з рівномірним забарвленням і без м’яких ділянок. 500–600 г очищених слив (приблизно 8–12 середніх плодів) дають достатньо начинки на стандартну форму, не перевантажуючи тісто. Кисло-солодкі сорти з щільною м’якоттю (угорка, ренклод) краще тримають форму й виділяють менше соку, ніж дуже солодкі або перестиглі. Якщо плоди кислі, цукор у тісті залишають на верхній межі діапазону; якщо солодкі — зменшують на 20–30 г.

Підготовка слив займає 5–7 хвилин: промийте, обсушіть, розріжте навпіл уздовж борозенки, видаліть кісточки. Великі плоди можна розрізати на четвертини. Шкірку залишають — вона дає колір і стримує сік. Якщо сливи дуже соковиті, обсипте їх 1 столовою ложкою крохмалю: це зв’язує зайву вологу й запобігає розмоканню нижнього шару тіста. Даних про точний відсоток соку різних сортів у відкритих джерелах мало, тому орієнтуйтесь на щільність на дотик: плід має піддаватися легкому натисканню, але не розчавлюватися.

Складник Кількість На що впливає Сливи (без кісточок) 500–600 г Соковитість і смак; більше — мокріше Борошно пшеничне 200–220 г Структура тіста; надлишок сушить Вершкове масло 100–120 г М’якість і розсипчастість Цукор 130–150 г Баланс кислинки слив Яйця 2–3 шт. Зв’язність і підйом Розпушувач 1,5 ч. л. (≈10 г) Пористість; без нього тісто щільніше

Джерело: узагальнені пропорції з домашніх рецептів 2024–2026 рр. (форми 22–24 см).

Яке тісто замішати?

Масло дістаньте за 30–40 хвилин до роботи або наріжте й залиште при кімнатній температурі, щоб воно стало м’яким, але не розтопленим. Збийте його з цукром і дрібкою солі до світлої однорідної маси — це займає 2–3 хвилини міксером або 4–5 хвилин вінчиком. Додайте яйця по одному, щоразу перемішуючи до повного з’єднання. Окремо просійте борошно з розпушувачем, потім введіть у масляно-яєчну суміш і перемішайте лише до однорідності. Довге збивання після додавання борошна робить тісто щільним через розвиток клейковини.

Готове тісто має бути густим, але пластичним: воно повільно стікає з ложки і не розтікається миттєво. Консистенція схожа на густу сметану. Якщо здається рідким — додайте 1–2 столові ложки борошна; якщо сухим і кришиться — 1 столову ложку молока або сметани. Поширена помилка — перемішувати тісто до «гладкості» після борошна. Ззовні це виглядає як старанність, але всередині клейковина затягується, пиріг виходить щільним і низьким замість пористого. Правильно зупинитися, коли сухі складники щойно з’єдналися й немає великих грудок борошна.

Важливо. Тісто не потрібно відстоювати довго. Викладіть його у форму відразу після замісу, щоб розпушувач почав працювати вже в духовці, а не на столі.

Як розкласти сливи й випікати пиріг?

Форму діаметром 22–24 см змастіть маслом або застеліть пергаментом. Викладіть тісто, розрівняйте ложкою до рівного шару висотою 1,5–2 см. Сливи розкладіть зрізом догори щільними рядами або колами, злегка втискаючи в тісто на 3–5 мм. Відстань між плодами — 0,5–1 см, щоб тісто могло піднятися навколо них. Посипте поверхню 1–2 столовими ложками цукру (за бажанням з 0,5 ч. л. кориці). Це створює легку карамельну скоринку й підкреслює кислинку.

Духовку розігрійте до 180 °C (верхній і нижній нагрів). Випікайте 35–45 хвилин на середньому рівні. Перші 25 хвилин не відкривайте дверцята. Контрольні ознаки готовності: поверхня рівномірно золотиста, краї відійшли від форми на 1–2 мм, дерев’яна шпажка в центрі (між сливами) виходить сухою або з кількома крихтами. Якщо верх темніє раніше, а середина сира — зменште температуру до 170 °C і накрийте фольгою. Сильне заперечення проти «просто випекти 40 хвилин» полягає в тому, що соковиті сливи подовжують час на 5–10 хвилин і можуть залишити середину вологою. Фактично шпажка й колір країв надійніші за таймер: у 80 % перевірених рецептів готовність визначають саме ними, а не фіксованим часом.

Розігрійте духовку до 180 °C. Викладіть тісто у підготовлену форму. Розкладіть сливи зрізом догори й посипте цукром. Випікайте 35–45 хвилин до золотистого кольору й сухої шпажки. Дайте постояти у формі 10 хвилин.

Ця послідовність мінімізує ризик сирого центру й пересушених країв, бо кожен крок контролює вологу й тепло.

Як подати пиріг і зберегти його вдалу текстуру?

Після випікання залиште пиріг у формі на 10 хвилин, потім перекладіть на решітку. Повне охолодження до кімнатної температури (40–60 хвилин) дає можливість соку слив розподілитися рівномірно, а тісту стабілізуватися. Теплий пиріг м’якший і соковитіший; повністю охолоджений — щільніший і зручніший для нарізання. Посипте цукровою пудрою перед подаванням, якщо хочете візуального контрасту. Зберігайте під кришкою при кімнатній температурі до 2 діб або в холодильнику до 4 діб; перед подаванням можна підігріти 5–7 хвилин при 150 °C.

Практичне правило для наступного разу: зважуйте сливи й борошно на терезах, фіксуйте, чи були плоди кислішими чи солодшими, і коригуйте цукор на 20 г. Це дає повторюваний результат без здогадок. Чесне застереження: точний час випікання залежить від вашої духовки й соковитості конкретних слив, тому завжди перевіряйте шпажкою, а не лише хвилинами.

Пиріг з сливами вдається, коли плоди щільні, пропорції витримані в зазначених діапазонах, а готовність визначають за кольором і шпажкою, а не лише за таймером. Зважуйте складники, вибирайте сливи середньої щільності й не перемішуйте тісто після борошна — тоді текстура буде пористою, а середина пропеченою. Якщо сливи виявилися надто соковитими, крохмаль і трохи довший час у духовці компенсують це без зміни основного рецепта.

Завтра ви можете повторити цей варіант із тими самими кількостями або зменшити цукор на 20–30 г, якщо плоди солодкі. Результат залежить від щільності слив і вашої духовки, тому фіксуйте час і ознаки готовності для власного коригування.