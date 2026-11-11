Рагу овочеве: покроковий рецепт з послідовністю тушкування

Рагу овочеве на 4 порції потребує 1,5–1,8 кг овочів і 45–60 хвилин загального часу, з яких 25–35 хвилин — активне тушкування в правильній черговості. Картопля й морква закладаються раніше, кабачки та помідори — пізніше, інакше одні розваряться, а інші залишаться твердими.

Ця відповідь правильна для класичного домашнього варіанту без м’яса на плиті. Результат залежить від розміру нарізки (кубики 1,5–2 см дають рівномірне приготування), кількості рідини (100–150 мл на порцію, щоб овочі тушкувалися, а не варилися) і моменту додавання солі. У джерелах з кулінарії, зокрема на Engage UA, зазначають, що базовий набір овочів дає страву за 35–45 хвилин активного часу, якщо дотримуватися черговості.

Ми порівняли кілька українських рецептів: різниця в часі тушкування сягає 15–20 хвилин залежно від того, чи обсмажують овочі спочатку. Нижче — конкретні кількості, етапи та ознаки готовності, щоб ви отримали страву з чіткою текстурою, а не кашу.

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Що підготувати для рагу?

Для 4 порцій (вихід близько 1,4–1,6 кг готової страви) потрібен базовий набір. Кількості можна змінювати на ±20 %, зберігаючи пропорції: більше картоплі робить рагу ситнішим, більше кабачків — соковитішим.

Інгредієнт Кількість Примітка Картопля 400–500 г (4 середні) Очистити, нарізати кубиками Кабачок 300–400 г (1–2 шт.) Молодий — зі шкіркою Морква 150–200 г (1–2 шт.) Кубики або півкільця Цибуля ріпчаста 100–150 г (1 велика) Дрібно Перець болгарський 150 г (1 шт.) Кубики Помідори 200–300 г (2–3 шт.) Або 2 ст. л. томатної пасти Часник 2 зубчики Подрібнити в кінці Олія 3 ст. л. Соняшникова чи оливкова Сіль, перець, спеції За смаком Лавровий лист — 1 шт. Вода або бульйон 100–150 мл Гаряча

Джерело: узагальнені дані з рецептів Engage UA та Intime.ua за 2024–2026 роки.

З приладдя знадобиться глибока сковорода або каструля з кришкою (об’єм від 3 л), ніж, дошка, дерев’яна лопатка. Підготовка займає 12–15 хвилин. Калорійність готового рагу — 40–60 ккал на 100 г залежно від кількості олії; порція 350 г дає приблизно 140–210 ккал.

З чого почати приготування?

Послідовність починається з підготовки: помийте овочі, очистіть картоплю й моркву, видаліть насіння з перцю. Наріжте все однаковими кубиками 1,5–2 см — це скорочує різницю в часі приготування на 5–10 хвилин порівняно з різнорозмірними шматочками. Цибулю й часник подрібніть дрібніше.

Розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажте цибулю 4–5 хвилин до прозорості — це створює основу аромату. Додайте моркву й обсмажуйте ще 3–4 хвилини. Цей етап займає 8–10 хвилин і запобігає тому, щоб морква залишилася сирою.

Поширена помилка — одразу кидати всі овочі в холодну олію. Зовні це виглядає як швидкий старт, але закінчується нерівномірним приготуванням: цибуля темніє, а картопля не встигає прогрітися. Правильно — прогріти олію й додавати продукти по черзі, починаючи з тих, що потребують більше часу.

У якій послідовності тушкувати овочі?

Черговість визначається часом готовності. Картопля потребує 25–40 хвилин, морква — близько 25–30, перець і кабачок — 10–15, помідори — 5–10. Закладання всіх одразу розтягує процес і робить м’які овочі кашоподібними.

Після цибулі й моркви додайте картоплю, перемішайте й обсмажуйте 5–7 хвилин. Влийте 100–150 мл гарячої води, додайте лавровий лист, накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні 10–12 хвилин. Картопля має стати напівготовою. Додайте перець і кабачок. Тушкуйте ще 8–10 хвилин під кришкою, періодично обережно перемішуючи. Кабачок виділяє сік, тож рідини може стати більше. Покладіть помідори (або розведену пасту), сіль і перець. Тушкуйте останні 8–12 хвилин без кришки, якщо соус занадто рідкий, або під кришкою, якщо сухий. За 2–3 хвилини до кінця додайте часник.

Загальний час тушкування — 28–35 хвилин після першого обсмажування. Якщо картопля тверда, продовжте на 5 хвилин; якщо кабачки розвалюються — зменшіть вогонь раніше. Етапи можуть накладатися: поки картопля тушкується, ви можете нарізати помідори.

Як зрозуміти, що рагу готове?

Готовність перевіряють за трьома ознаками: картопля легко проколюється виделкою, але тримає форму; кабачок і перець м’які, без хрускоту; соус густий і покриває овочі. Спробуйте на смак: сіль і спеції коригуйте в останні 3–5 хвилин, бо раніше сіль може витягнути зайву вологу.

Якщо рідини замало, додайте 30–50 мл гарячої води й тушкуйте ще 3–5 хвилин. Якщо багато — зніміть кришку й випаруйте 2–4 хвилини. Часник, доданий наприкінці, дає аромат без гіркоти. За даними кулінарних джерел, правильно приготовлене рагу зберігає окремі шматочки овочів, а не перетворюється на однорідну масу.

Важливо: не перемішуйте часто й грубо під час тушкування — це ламає картоплю. Достатньо 2–3 обережних перемішувань за весь процес.

Як подати рагу й використати порцію наступного дня?

Подавайте гарячим, посипаним дрібно нарізаною зеленню (кріп або петрушка, 10–15 г на порцію). Добре поєднується зі свіжим хлібом або гречкою. На порцію йде 300–400 г. Якщо приготували більше, остудіть і зберігайте в холодильнику до 2 діб у закритому контейнері.

Наступного дня розігрійте на плиті з додаванням 20–30 мл води або в мікрохвильовці 2–3 хвилини. Смаки за ніч стають насиченішими — це типово для тушкованих овочів. Якщо плануєте обід, розділіть на порції ввечері: ранком розігрів займе 5–7 хвилин замість повного приготування.

Що це означає для вас завтра

Якщо готуєте на вечерю, починайте за 50–60 хвилин до подачі: підготовка 15 хвилин, тушкування 30–40. Якщо потрібен обід наступного дня, приготуйте ввечері й розділіть на порції — ранком розігрів займе менше 10 хвилин, а витрати олії й спецій уже враховані. Якщо овочів менше, ніж у таблиці, зменшіть воду пропорційно й скоротіть час тушкування картоплі на 5 хвилин, інакше страва стане занадто сухою.