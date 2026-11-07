Rizatdinova Cup перенесуть із Києва до Ужгорода

Цього року Rizatdinova Cup уперше відбудеться не в Києві: юні гімнастки змагатимуться в комплексі «Золота Гора» поблизу Ужгорода. Турнір триватиме з 11 до 13 грудня 2026 року, а вхід для глядачів буде безкоштовним.

Це третій Всеукраїнський турнір із художньої гімнастики, заснований бронзовою призеркою Олімпійських ігор Анною Різатдіновою. Упродовж трьох днів у програмі будуть виступи спортсменок із різних регіонів України, нагородження та зустрічі зі спеціальними гостями. Точний розклад змагань за днями ще не оприлюднили.

Перші два турніри провели в Києві. Цього разу організатори змінили місце проведення через безпекову ситуацію та обрали комплекс «Золота Гора» в селі Барвінок поблизу Ужгорода.

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Амбасадоркою турніру стала Олександра Паскаль

Олександра Паскаль — юна гімнастка з Одещини. У травні 2022 року вона постраждала під час російського ракетного удару по Затоці: дівчинка опинилася під завалами, зазнала тяжких травм і втратила ногу.

Після лікування та реабілітації в Австрії Паскаль отримала протез і повернулася до тренувань. У 2023 році вона знову виступала на змаганнях, у 2025-му здобула бронзову нагороду на Rizatdinova Cup, а в червні 2026 року перемогла на міжнародному турнірі з художньої гімнастики в румунському Брашові. Тепер вона долучиться до популяризації цього виду спорту серед дітей і підтримки юних спортсменок.

За словами Анни Різатдінової, для неї важливо не лише визначити переможниць, а й дати учасницям змагальний досвід, можливість познайомитися зі спортсменками з інших міст і розвиватися. Після завершення професійної кар’єри засновниця турніру розвиває в Києві власну академію художньої гімнастики. Минулого року серед гостей були олімпійський чемпіон Жан Беленюк, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт та Ірина Блохіна; список запрошених на грудневі змагання ще не оголосили.

«Я хочу, щоб якомога більше дітей закохувалися в художню гімнастику, вірили у свої сили та сміливо йшли до своїх мрій», — зазначила Олександра Паскаль.