Різдво Івана Хрестителя: дата і значення свята

Різдво Івана Хрестителя вшановує народження Івана Предтечі — пророка, який підготував шлях Ісусу Христу і охрестив Його в Йордані. За новоюліанським календарем, якого з вересня 2023 року дотримуються Православна церква України та Українська греко-католицька церква, свято припадає на 24 червня. За юліанським календарем, яким іще користуються окремі громади, це 7 липня.

Календарна реформа змістила нерухомі свята на 13 днів раніше, тож частина вірян досі звіряє стару дату або плутає церковне вшанування з народним Іваном Купалом. Для киян, які орієнтуються на розклад храмів і сімейні традиції, точна дата визначає, коли йти на літургію, а не на гуляння біля води.

Нижче розбираємо зміст події, різницю календарів, відмінність церковного святкування від побутових звичаїв і практичні відповіді на поширені запитання.

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Зміст свята

Різдво Івана Хрестителя — одне з трьох церковних свят, на яких вшановують саме народження, а не день смерті святого. Інші два — Різдво Христове і Різдво Богородиці. За Євангелієм від Луки, праведні Захарія та Єлисавета довго були бездітними. Ангел сповістив Захарії про народження сина, якого назвуть Іваном. Коли Марія прийшла до Єлисавети, та вже була на шостому місяці вагітності. Від цієї хронології Церква встановила дату: народження Івана рівно за шість місяців до Різдва Христового.

Іван став Предтечею — останнім пророком Старого Завіту і першим, хто вказав на Христа. Його служіння зосередилося на заклику до покаяння. У церковному році на його честь припадає кілька пам’ятних дат, але саме Різдво підкреслює початок приготування до приходу Месії. Для вірянина цей день нагадує, що духовна підготовка починається задовго до головної події.

Коротко Свято вшановує народження Івана Предтечі за шість місяців до Різдва Христового. Це одне з трьох «різдвяних» днів у церковному календарі.

Дата за церковним календарем

Канонічна церковна дата — 24 червня. За новоюліанським і григоріанським календарями (ПЦУ, УГКЦ, римо-католики) у 2026 році це середа, 24 червня. Громади, що лишаються на юліанському календарі, відзначають свято 7 липня. Різниця становить рівно 13 днів і зберігається до 2100 року.

Число 13 складається з накопиченої похибки юліанського календаря. Юліанський рік триває 365,25 доби (високосний кожні чотири роки), григоріанський — 365,2425. За 400 років юліанський має на три високосні роки більше (1700, 1800 і 1900). Після григоріанської реформи 1582 року, коли вилучили 10 днів, ці три «зайві» дні додали ще три, і з початку XX століття розрив став 13 днями. Щоб перевірити самостійно: візьміть юліанську дату 24 червня і додайте 13 — отримаєте 7 липня. Новоюліанський календар збігається з григоріанським для нерухомих свят до 2800 року.

Поширена помилка виглядає так: людина бачить у старому календарі «7 липня» і вважає цю дату єдиною правильною для всієї України. У результаті вона або пропускає літургію 24 червня, або приходить до храму нового стилю в день, коли там уже немає святкового богослужіння. Правильно — звірити календар конкретної парафії: сайт єпархії, оголошення на дверях чи запитання у священика.

Важливо Дата залежить від календаря громади, а не від цивільного календаря. Новоюліанський і григоріанський збігаються на 24 червня; юліанський дає 7 липня. До 2100 року різниця лишається 13 днями.

Церковне святкування і народні звичаї

Церковне вшанування складається з всеношної напередодні та урочистої літургії в день свята. Акцент — на покаянні, пророчому служінні Івана і підготовці до зустрічі з Христом. У багатьох парафіях після служби освячують воду, трави та квіти. Піст на цей день не встановлений. Церковні рекомендації зводяться до загальних: уникати сварок, лихослів’я та надмірностей.

Народні звичаї сформувалися навколо збігу дати з періодом літнього сонцестояння і давнім святом Івана Купала. До них належать розпалювання вогнищ, стрибки через полум’я, плетіння вінків і пускання їх на воду, збирання роси. Ці практики мають дохристиянське коріння і в церковній традиції не є обов’язковими приписами. Їх не слід ототожнювати з богослужінням чи представляти як вимогу для всіх громад.

Різниця чітка: церковне святкування зосереджене на молитві та Євхаристії, народні обряди — на природних символах очищення і ворожінні. Вірянин може дотримуватися і того, і іншого, якщо це не суперечить практиці його парафії, але не варто видавати купальські вогнища за церковний припис.

Запитання про день свята

Читачі найчастіше уточнюють практичні деталі.

Яку подію вшановує свято

Народження Івана Хрестителя (Предтечі) у родині Захарії та Єлисавети. За євангельською хронологією це сталося за шість місяців до народження Христа. Свято підкреслює роль Івана як того, хто готував народ до приходу Месії.

Коли відзначають за різними календарями

Новоюліанський і григоріанський — 24 червня. Юліанський — 7 липня. У 2026 році для громад ПЦУ та УГКЦ це середа 24 червня. Римо-католики також відзначають 24 червня. Перехідні свята (Великдень і залежні від нього) розраховуються окремо і календарної реформи 2023 року не змінили.

Чим звичаї відрізняються від церковних приписів

Освячення води та трав після літургії належить до церковної практики багатьох парафій. Вогнища, вінки та купання — народні звичаї, пов’язані з Іваном Купалом. Церква не вимагає їх виконання і наголошує на молитовному характері дня. Заборони на шиття чи прання, які згадують у народних порадах, не є церковними нормами.

Як перевірити дату у своїй громаді

Подивіться календар єпархії на офіційному сайті, запитайте у священика чи старости, перевірте оголошення в храмі. Якщо парафія перейшла на новоюліанський календар у 2023 році, свято — 24 червня. Якщо лишилася на юліанському — 7 липня. Цивільний календар Києва дату не змінює: вирішальним є стиль конкретної громади.

24 червня — новоюліанський / григоріанський

7 липня — юліанський

Різниця — 13 днів (до 2100 року)

Список допомагає швидко звірити дату перед плануванням відвідування храму. Точну інформацію завжди дає парафія, а не загальний інтернет-календар.

Практичний орієнтир на день

Правило просте: звіряйте дату з календарем своєї церковної громади, а народні звичаї відрізняйте від церковних приписів. Якщо храм служить за новоюліанським стилем, йдіть 24 червня на літургію. Якщо за юліанським — 7 липня. Освячення трав і води можна прийняти як частину місцевої практики; вогнища і вінки лишаються культурною традицією, яку кожен обирає окремо.

Межа поради очевидна: стаття фіксує загальновідомі дати і різницю календарів станом на 2026 рік, але не замінює розклад конкретної парафії. Єпархії можуть мати додаткові служби, а окремі храми — свої нюанси освячення. Перед відвідуванням варто перевірити актуальне оголошення.

Що це означає для вас завтра: відкрийте календар своєї парафії і поставте нагадування на 24 червня або 7 липня — залежно від стилю, якого дотримується ваш храм. Це один крок, який усуває плутанину з датою і відокремлює церковне вшанування від народних обрядів.