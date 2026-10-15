Роман Шептицький: біографія ранніх років

Роман Шептицький — це світське ім’я, яке носив майбутній митрополит Андрей Шептицький до вступу в чернецтво у 1888 році. Повне хрестильне ім’я — Роман Марія Александер Шептицький. Він народився 29 липня 1865 року в селі Прилбичі на Львівщині в родині графів.

Родина Шептицьких мала давні русинські корені, але в XIX столітті полонізувалася: члени роду стали франкомовними римо-католиками. Мати Романа, Софія Фредро, була донькою польського драматурга Александра Фредра. Батько, Ян Кантій Шептицький, належав до австрійської аристократії. Подружжя мало семеро синів; Роман був третім.

Саме під іменем Роман він здобув освіту, пройшов коротку військову службу і зробив вибір на користь чернецтва. Ім’я Андрей з’явилося лише після перших обітів у Добромильському монастирі. Розрізняти ці імена потрібно, щоб не змішувати світський і чернечий періоди життя однієї людини.

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Хто такий Роман Шептицький?

Роман Шептицький — це граф Роман Марія Александер Шептицький, третій син Яна Кантія та Софії Шептицьких. При хрещенні 9 серпня 1865 року в костелі Святої Трійці в Брухналі (нині Терновиця) він отримав імена Роман, Марія, Александер. Батьки виховували його в римо-католицькому обряді.

Рід Шептицьких походив зі стародавнього русинського боярства. У XVIII–XIX століттях представники роду перейшли на латинський обряд і польську культуру. Проте серед предків були і греко-католицькі єпископи та митрополити. Ця подвійна спадщина вплинула на подальший вибір Романа.

Поширена помилка — шукати окрему біографію «Романа Шептицького» як іншої людини. Усі перевірені джерела, включно з матеріалами Українського інституту національної пам’яті, фіксують одне ім’я до 1888 року і чернече ім’я Андрей після обітів. Плутанина виникає, коли світські документи і чернечі списки читають окремо.

Що відомо про його ранні роки?

Початкову освіту Роман здобув удома. Восени 1879 року разом із братами Юрієм та Олександром вступив до гімназії Святої Анни в Кракові. Закінчив її 11 червня 1883 року. Володів кількома мовами: польською, французькою, німецькою, латиною; згодом додав українську, англійську та інші.

З 1 жовтня 1883 року проходив військову службу в австрійському полку уланів у Кракові. Служба тривала недовго: на початку 1884 року захворів на скарлатину з ускладненнями (запалення суглобів і загальне ослаблення). Лікарі рекомендували залишити службу. Відновлення тривало місяцями; хронічні наслідки хвороби супроводжували його все життя.

Після виходу зі служби продовжив навчання. Студіював право в Ягеллонському університеті в Кракові та в університеті Вроцлава. Отримав докторський ступінь з права близько 1888 року. У цей період подорожував: відвідував Рим, Київ, Москву. Зустрічався з філософом Володимиром Соловйовим та істориком Володимиром Антоновичем.

Мати Софія Шептицька залишила спогади про дитинство сина. Вона відзначала його спокійну вдачу, любов до молитви і раннє прагнення до священства. У дев’ять років Роман казав матері, що хоче стати священником. Батьки спочатку сприймали це як дитячу фантазію.

Як формувалося його покликання?

Рішення вступити до чернецтва Роман прийняв після завершення університетських студій. У серпні 1887 року за порадою батька побував у єзуїтській колегії в Хирові, а потім ознайомився з життям василіян у Добромилі. 8 лютого 1888 року в Римі отримав аудієнцію в Папи Лева XIII.

Наприкінці червня 1888 року батьки відвезли сина до Добромильського монастиря отців Василіян. 13 вересня 1888 року Роман склав перші чернечі обіти і прийняв ім’я Андрей — на честь апостола Андрія Первозваного, покровителя Східної Церкви. Зміна обряду з римо-католицького на греко-католицький вимагала спеціального дозволу.

Батько спочатку противився вибору. Для польської шляхти греко-католицький обряд асоціювався з українським селянством. Проте Роман наполягав. Пізніше він пояснював свій шлях прагненням «повернутися до віри предків» і служінням Богові та українському народові. Брат Казимир пізніше також прийняв чернецтво під іменем Климентій.

Після обітів Андрей продовжував навчання: студіював філософію і теологію в Кракові, здобув докторські ступені. У 1892 році його висвятили на священника. Період від світського імені Роман до чернечого Андрей охоплює 1865–1888 роки і пояснює, з якого середовища вийшов майбутній митрополит.

Які факти допомагають зрозуміти його життєвий шлях?

Нижче зібрані ключові дати раннього періоду. Кожна з них показує перехід від аристократичного виховання до чернечого вибору.

Дата Подія Значення в біографії 29 липня 1865 Народження в Прилбичах Початок світського життя під іменем Роман Марія Александер 9 серпня 1865 Хрещення в Брухналі Римо-католицький обряд, імена Роман, Марія, Александер 1879–1883 Гімназія Святої Анни в Кракові Систематична освіта, підготовка до університету жовтень 1883 — червень 1884 Військова служба в Кракові Короткий досвід армії; скарлатина змусила залишити службу 1884–1888 Навчання в Кракові та Вроцлаві Доктор права; подорожі та формування світогляду червень–вересень 1888 Вступ до Добромильського монастиря, перші обіти Прийняття імені Андрей, перехід на греко-католицький обряд

Джерело: біографічні дані з публікацій Українського інституту національної пам’яті та енциклопедичних довідок, період 1865–1888.

Ці дати фіксують конкретні етапи. Військова служба не стала кар’єрою через здоров’я. Навчання дало юридичну освіту, яку він пізніше використовував у церковній адміністрації. Вступ до монастиря в 23 роки закрив світський період імені Роман.

Часто зустрічається версія про зріст близько 2 метрів 10 сантиметрів. На більшості фотографій митрополит сидить, тому повний зріст рідко видно. Ця деталь стосується вже дорослого Андрея, але показує фізичну присутність людини, яка виросла з Романа Шептицького.

Чому варто розрізняти Романа й Андрея Шептицького?

Роман і Андрей — це послідовні імена однієї людини. Роман фіксує період від народження до 1888 року: аристократичне виховання, польсько-французьке середовище, юридична освіта, коротка військова служба. Андрей починається з чернечих обітів і охоплює 1888–1944 роки: священство, єпископство, митрополитство Галицьке з 1901 року.

Плутанина імен веде до двох помилок. Перша — шукати окрему особу «Роман Шептицький» і не знаходити митрополита. Друга — переносити риси дорослого Андрея (високий зріст, меценатство, керівництво УГКЦ) на дитячі та юнацькі роки Романа без підтверджень. Джерела чітко розмежовують світське і чернече імена.

Розуміння раннього періоду пояснює вибір: з полонізованої графської родини Роман свідомо перейшов на греко-католицький обряд і українське церковне служіння. Це не раптове перетворення, а послідовний шлях, зафіксований документами 1865–1888 років. Розрізняти імена означає бачити реальну біографію, а не вигадану суцільну постать.