Російські літаки: скільки їх і як читати цифри
За даними FlightGlobal World Air Forces 2026, Росія має приблизно 4 237 військових літаків усіх типів (дані на 1 жовтня 2025 року), з них близько 1 559 — бойові. Цивільний парк оцінюють у 1 100–1 200 комерційних бортів, з яких активно експлуатували близько 1 088 на початку 2026 року. Ці цифри — оцінки на основі відкритих джерел, а не офіційний облік.
Для киян це важливо, бо в новинах часто з’являються повідомлення про «російські літаки» без уточнення, чи йдеться про пасажирські рейси, транспортні борти чи носії крилатих ракет. Різниця між загальною кількістю в реєстрах і реально доступними машинами впливає на те, як інтерпретувати повідомлення про удари чи збої в повітряному сполученні.
Далі ми розберемо межі поняття, основні категорії за призначенням, які показники наводять у відкритих оцінках і чому підрахунки розходяться. Це допоможе орієнтуватися в даних без припущень про точний склад парку на конкретну дату.
Які літаки мають на увазі, коли говорять про російську авіацію
Під «російськими літаками» розуміють апарати, що належать російським державним структурам або компаніям і зареєстровані в російському реєстрі. Сюди входять і військові машини Повітряно-космічних сил та морської авіації, і цивільні борти авіакомпаній на кшталт «Аерофлоту». Не йдеться про літаки, які Росія продала іншим країнам і які вже не перебувають під її контролем.
Ключове розмежування — за призначенням і статусом. Військові літаки виконують бойові, розвідувальні чи транспортні завдання в інтересах збройних сил. Цивільні — перевезення пасажирів і вантажів. Окремо стоять спеціальні машини (літаки ДРЛО, заправники), які технічно військові, але не є винищувачами чи бомбардувальниками. Статус також має значення: літак може числитися в реєстрі, але бути на ремонті, в резерві або розібраним на запчастини.
Відкриті оцінки не дають єдиного списку всіх бортів із серійними номерами. Вони спираються на спостереження, попередні поставки, супутникові знімки та повідомлення про втрати. Тому одна й та сама модель може фігурувати в різних цифрах залежно від того, рахують усі коли-небудь поставлені машини чи лише ті, що здатні злетіти найближчим часом.
Які основні категорії літаків варто розрізняти
Щоб не змішувати різні типи техніки, корисно триматися кількох великих груп. Бойова авіація — винищувачі, штурмовики й фронтові бомбардувальники на кшталт Су-35, Су-34 чи Су-25. Стратегічна — важкі бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, здатні нести крилаті ракети. Допоміжна військова — транспортні, навчальні, спеціальні та вертольоти. Цивільна — переважно пасажирські літаки Airbus і Boeing, плюс регіональні Superjet.
Таблиця нижче зіставляє ці категорії за призначенням і орієнтовними масштабами з відкритих оцінок 2025–2026 років. Цифри наведено як діапазони або «близько», бо джерела використовують різні методики.
|Категорія
|Приклади типів
|Орієнтовна кількість у відкритих оцінках
|Основне призначення
|Бойова тактична
|Су-35, Су-30, Су-34, МіГ-31
|близько 1 500 бойових загалом; сучасні винищувачі 545–560 (оцінка RUSI на кінець 2025)
|Повітряний бій, удари по наземних цілях
|Стратегічна
|Ту-95МС, Ту-160
|у реєстрі близько 62, боєздатних менше (за даними української розвідки на серпень 2026 — 13 Ту-160 і 38 Ту-95)
|Носії крилатих ракет великої дальності
|Допоміжна військова
|Іл-76, Як-130, вертольоти
|транспорти й спеціальні — сотні; вертольоти — понад 1 500
|Перевезення, навчання, розвідка, підтримка
|Цивільна комерційна
|Airbus A320/A321, Boeing 737, Superjet
|1 100–1 200 загалом; активно експлуатували близько 1 088 на початку 2026
|Пасажирські та вантажні перевезення
Джерело: FlightGlobal World Air Forces 2026 (дані на жовтень 2025), оцінки RUSI та відкриті повідомлення про цивільний парк за 2026 рік.
Така розбивка показує, що «тисячі російських літаків» — це переважно не бойові винищувачі. Більшу частку загальної військової цифри складають вертольоти, транспортні й навчальні машини. У цивільному секторі домінують західні моделі, які після 2022 року підтримують за рахунок обмежених запасів запчастин.
Що показують відкриті дані про російські літаки
Найчастіше цитують загальну кількість військових повітряних суден. FlightGlobal у звіті 2026 року вказав 4 237 одиниць для всіх родів військ Росії — це другий показник у світі після США. З них 1 559 класифіковано як бойові. Окремі бази даних, як GlobalMilitary, наводять вищі цифри (близько 5 300), бо включають більше безпілотників або іншим чином групують техніку. Різниця в сотні одиниць виникає вже на етапі визначення, що саме рахувати «літаком у складі».
Для цивільної авіації орієнтиром служать галузеві оцінки: близько 1 135 бортів у компаніях наприкінці 2025 — початку 2026 року, з яких активно літали приблизно 1 088. Улітку 2026 року західні ЗМІ з посиланням на російські галузеві дані повідомляли, що в 11 найбільших перевізників на землі перебувало близько 130 із 673 літаків — майже 19 %, що вдвічі вище звичайного рівня простою. Основна причина — брак запчастин для Airbus і Boeing після санкцій.
Втрати фіксують окремо. Сайт Oryx, який підтверджує знищення або пошкодження фото- та відеодоказами, на початок жовтня 2026 року нарахував близько 198 російських літаків (знищених і пошкоджених). Це мінімум, а не повна цифра. Виробництво нових бойових машин залишається обмеженим: за оцінками, за перші вісім місяців 2026 року Повітряно-космічним силам передали близько 14 бойових літаків різних типів.
Чому різні підрахунки не завжди збігаються
Головна причина розбіжностей — різні визначення «в наявності». Одні джерела рахують усі борти, які колись поставили й не списали офіційно. Інші намагаються оцінити справні та боєздатні. Треті беруть лише ті, що регулярно з’являються на супутникових знімках або в повідомленнях про польоти. Для стратегічних бомбардувальників українська розвідка в серпні 2026 року вказувала: у реєстрі 15 Ту-160 і 47 Ту-95МС, але здатних виконувати завдання — 13 і 38 відповідно. Різниця в кілька одиниць для таких рідкісних машин суттєва.
Аналогія тут проста: уявіть гараж із десятьма автомобілями. У реєстрі їх десять, але щоранку заводяться лише чотири, два стоять на запчастини, а ще чотири потребують ремонту, який триває місяцями. Аналогія перестає працювати, коли йдеться про військову техніку: частина машин може бути законсервована спеціально, а дані про справність не публікують. Крім того, у бойових умовах втрати відбуваються швидше, ніж оновлення відкритих каталогів.
Важливо. Усі наведені цифри — оцінки на основі відкритих джерел станом на 2025–2026 роки. Росія не публікує повний офіційний облік авіапарку. Дані не відображають точну кількість бортів, готових до вильоту на конкретний день, і не є підставою для оцінки загроз чи планування.
Додатково впливають експортні поставки, модернізації старих планерів і розбирання частини машин на запчастини. Наприклад, навіть у цивільному сегменті окремі нові борти розбирали, щоб підтримувати решту парку в льотному стані. У військовому секторі схожа практика знижує реальну доступність порівняно з «паперовою» кількістю.
Що це означає для вас завтра
Коли в новинах з’являється фраза про «російські літаки», корисно одразу уточнити три речі: чи йдеться про військові чи цивільні борти, який саме показник наводять (загальний парк, боєздатні чи втрати) і з якого джерела та за який період. Загальна цифра в кілька тисяч не означає тисячі винищувачів над кордоном. Повідомлення про збої цивільних рейсів частіше пов’язані з технічним простоєм і обмеженнями повітряного простору, ніж із бойовою авіацією.
Практичне правило просте: шукайте конкретику типу літака й метрику. Якщо джерело називає FlightGlobal або Oryx і вказує дату, цифру можна зіставити з попередніми оцінками. Якщо даних про період і методику немає, сприймайте повідомлення як орієнтир, а не точний облік. Це зменшує ризик сплутати пасажирський Airbus із носієм ракет чи загальний реєстр із реально доступними машинами.
Обмеження цих порад очевидне: відкриті дані завжди відстають від подій і не замінюють офіційних повідомлень українських служб. Навіть найдетальніші оцінки залишаються приблизними, бо частина інформації недоступна ззовні. Перевіряйте актуальні дані на момент читання новини, а не покладайтеся на цифри з минулого року як на незмінну реальність.