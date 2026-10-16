Російські літаки: скільки їх і як читати цифри

За даними FlightGlobal World Air Forces 2026, Росія має приблизно 4 237 військових літаків усіх типів (дані на 1 жовтня 2025 року), з них близько 1 559 — бойові. Цивільний парк оцінюють у 1 100–1 200 комерційних бортів, з яких активно експлуатували близько 1 088 на початку 2026 року. Ці цифри — оцінки на основі відкритих джерел, а не офіційний облік.

Для киян це важливо, бо в новинах часто з’являються повідомлення про «російські літаки» без уточнення, чи йдеться про пасажирські рейси, транспортні борти чи носії крилатих ракет. Різниця між загальною кількістю в реєстрах і реально доступними машинами впливає на те, як інтерпретувати повідомлення про удари чи збої в повітряному сполученні.

Далі ми розберемо межі поняття, основні категорії за призначенням, які показники наводять у відкритих оцінках і чому підрахунки розходяться. Це допоможе орієнтуватися в даних без припущень про точний склад парку на конкретну дату.

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Які літаки мають на увазі, коли говорять про російську авіацію

Під «російськими літаками» розуміють апарати, що належать російським державним структурам або компаніям і зареєстровані в російському реєстрі. Сюди входять і військові машини Повітряно-космічних сил та морської авіації, і цивільні борти авіакомпаній на кшталт «Аерофлоту». Не йдеться про літаки, які Росія продала іншим країнам і які вже не перебувають під її контролем.

Ключове розмежування — за призначенням і статусом. Військові літаки виконують бойові, розвідувальні чи транспортні завдання в інтересах збройних сил. Цивільні — перевезення пасажирів і вантажів. Окремо стоять спеціальні машини (літаки ДРЛО, заправники), які технічно військові, але не є винищувачами чи бомбардувальниками. Статус також має значення: літак може числитися в реєстрі, але бути на ремонті, в резерві або розібраним на запчастини.

Відкриті оцінки не дають єдиного списку всіх бортів із серійними номерами. Вони спираються на спостереження, попередні поставки, супутникові знімки та повідомлення про втрати. Тому одна й та сама модель може фігурувати в різних цифрах залежно від того, рахують усі коли-небудь поставлені машини чи лише ті, що здатні злетіти найближчим часом.

Які основні категорії літаків варто розрізняти

Щоб не змішувати різні типи техніки, корисно триматися кількох великих груп. Бойова авіація — винищувачі, штурмовики й фронтові бомбардувальники на кшталт Су-35, Су-34 чи Су-25. Стратегічна — важкі бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, здатні нести крилаті ракети. Допоміжна військова — транспортні, навчальні, спеціальні та вертольоти. Цивільна — переважно пасажирські літаки Airbus і Boeing, плюс регіональні Superjet.

Таблиця нижче зіставляє ці категорії за призначенням і орієнтовними масштабами з відкритих оцінок 2025–2026 років. Цифри наведено як діапазони або «близько», бо джерела використовують різні методики.

Категорія Приклади типів Орієнтовна кількість у відкритих оцінках Основне призначення Бойова тактична Су-35, Су-30, Су-34, МіГ-31 близько 1 500 бойових загалом; сучасні винищувачі 545–560 (оцінка RUSI на кінець 2025) Повітряний бій, удари по наземних цілях Стратегічна Ту-95МС, Ту-160 у реєстрі близько 62, боєздатних менше (за даними української розвідки на серпень 2026 — 13 Ту-160 і 38 Ту-95) Носії крилатих ракет великої дальності Допоміжна військова Іл-76, Як-130, вертольоти транспорти й спеціальні — сотні; вертольоти — понад 1 500 Перевезення, навчання, розвідка, підтримка Цивільна комерційна Airbus A320/A321, Boeing 737, Superjet 1 100–1 200 загалом; активно експлуатували близько 1 088 на початку 2026 Пасажирські та вантажні перевезення

Джерело: FlightGlobal World Air Forces 2026 (дані на жовтень 2025), оцінки RUSI та відкриті повідомлення про цивільний парк за 2026 рік.

Така розбивка показує, що «тисячі російських літаків» — це переважно не бойові винищувачі. Більшу частку загальної військової цифри складають вертольоти, транспортні й навчальні машини. У цивільному секторі домінують західні моделі, які після 2022 року підтримують за рахунок обмежених запасів запчастин.

Що показують відкриті дані про російські літаки

Найчастіше цитують загальну кількість військових повітряних суден. FlightGlobal у звіті 2026 року вказав 4 237 одиниць для всіх родів військ Росії — це другий показник у світі після США. З них 1 559 класифіковано як бойові. Окремі бази даних, як GlobalMilitary, наводять вищі цифри (близько 5 300), бо включають більше безпілотників або іншим чином групують техніку. Різниця в сотні одиниць виникає вже на етапі визначення, що саме рахувати «літаком у складі».

Для цивільної авіації орієнтиром служать галузеві оцінки: близько 1 135 бортів у компаніях наприкінці 2025 — початку 2026 року, з яких активно літали приблизно 1 088. Улітку 2026 року західні ЗМІ з посиланням на російські галузеві дані повідомляли, що в 11 найбільших перевізників на землі перебувало близько 130 із 673 літаків — майже 19 %, що вдвічі вище звичайного рівня простою. Основна причина — брак запчастин для Airbus і Boeing після санкцій.

Втрати фіксують окремо. Сайт Oryx, який підтверджує знищення або пошкодження фото- та відеодоказами, на початок жовтня 2026 року нарахував близько 198 російських літаків (знищених і пошкоджених). Це мінімум, а не повна цифра. Виробництво нових бойових машин залишається обмеженим: за оцінками, за перші вісім місяців 2026 року Повітряно-космічним силам передали близько 14 бойових літаків різних типів.

Чому різні підрахунки не завжди збігаються

Головна причина розбіжностей — різні визначення «в наявності». Одні джерела рахують усі борти, які колись поставили й не списали офіційно. Інші намагаються оцінити справні та боєздатні. Треті беруть лише ті, що регулярно з’являються на супутникових знімках або в повідомленнях про польоти. Для стратегічних бомбардувальників українська розвідка в серпні 2026 року вказувала: у реєстрі 15 Ту-160 і 47 Ту-95МС, але здатних виконувати завдання — 13 і 38 відповідно. Різниця в кілька одиниць для таких рідкісних машин суттєва.

Аналогія тут проста: уявіть гараж із десятьма автомобілями. У реєстрі їх десять, але щоранку заводяться лише чотири, два стоять на запчастини, а ще чотири потребують ремонту, який триває місяцями. Аналогія перестає працювати, коли йдеться про військову техніку: частина машин може бути законсервована спеціально, а дані про справність не публікують. Крім того, у бойових умовах втрати відбуваються швидше, ніж оновлення відкритих каталогів.

Важливо. Усі наведені цифри — оцінки на основі відкритих джерел станом на 2025–2026 роки. Росія не публікує повний офіційний облік авіапарку. Дані не відображають точну кількість бортів, готових до вильоту на конкретний день, і не є підставою для оцінки загроз чи планування.

Додатково впливають експортні поставки, модернізації старих планерів і розбирання частини машин на запчастини. Наприклад, навіть у цивільному сегменті окремі нові борти розбирали, щоб підтримувати решту парку в льотному стані. У військовому секторі схожа практика знижує реальну доступність порівняно з «паперовою» кількістю.

Що це означає для вас завтра

Коли в новинах з’являється фраза про «російські літаки», корисно одразу уточнити три речі: чи йдеться про військові чи цивільні борти, який саме показник наводять (загальний парк, боєздатні чи втрати) і з якого джерела та за який період. Загальна цифра в кілька тисяч не означає тисячі винищувачів над кордоном. Повідомлення про збої цивільних рейсів частіше пов’язані з технічним простоєм і обмеженнями повітряного простору, ніж із бойовою авіацією.

Практичне правило просте: шукайте конкретику типу літака й метрику. Якщо джерело називає FlightGlobal або Oryx і вказує дату, цифру можна зіставити з попередніми оцінками. Якщо даних про період і методику немає, сприймайте повідомлення як орієнтир, а не точний облік. Це зменшує ризик сплутати пасажирський Airbus із носієм ракет чи загальний реєстр із реально доступними машинами.

Обмеження цих порад очевидне: відкриті дані завжди відстають від подій і не замінюють офіційних повідомлень українських служб. Навіть найдетальніші оцінки залишаються приблизними, бо частина інформації недоступна ззовні. Перевіряйте актуальні дані на момент читання новини, а не покладайтеся на цифри з минулого року як на незмінну реальність.