Російські удари порушують повсякденне життя Києва

«Звісно, це впливає на мій психічний стан і нерви. Мені доводиться вигадувати способи заспокоїтися», — розповів 10-річний Марк про життя під обстрілами. Російські війська атакують столицю і вночі, і вдень, а тривоги, перебої з електрикою та водою і пошкоджені будинки стали частиною щоденної реальності киян.

7 жовтня повітряна тривога пролунала о 3:11 ночі, а за кілька хвилин місто здригнулося від вибухів. Родина Нікіти та Альони Горських із двома дітьми ховалася в коридорі 16-поверхового будинку, де немає укриття. Після вибухів діти знову заснули, а вранці пішли до школи.

Ситуація в столиці погіршилася після того, як у серпні Росія почала масово застосовувати нові реактивні безпілотники зі швидкістю до 600 км/год. Вони атакують із мінімальним попередженням, а українська протиповітряна оборона поки не може стабільно їх перехоплювати.

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Тривоги переривають роботу й навчання

Російські удари спрямовані також на мости через Дніпро, які з’єднують частини столиці. Напередодні зими Росія погрожує знищити міську інфраструктуру електро-, тепло- та водопостачання. Атаки мають позбавити Київ нормальних умов для життя, змусити людей виїжджати та схилити Україну до капітуляції.

Під час тривог великі магазини можуть евакуювати покупців, а навчання переривається, коли учні спускаються в укриття. Мешканцям доводиться вирішувати, чи залишатися вдома попри небезпеку. Того дня тривоги лунали сім разів і загалом тривали близько десяти з половиною годин; частина міста залишалася без світла й води, зупинялися трамваї, тролейбуси та окремі ділянки метро.

Попри обстріли, кияни продовжують працювати, навчатися й дбати про дітей. Увечері родина Горських вигуляла собаку, повечеряла та готувалася до сну. Діти назвали цей день загалом непоганим, попри нічні вибухи й постійну небезпеку.