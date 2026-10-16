Російського снайпера заочно засудили за вбивство жителя Перемоги

«Суд призначив 15 років позбавлення волі», — повідомила Київська обласна прокуратура про вирок російському військовому. Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством цивільної особи в селі Перемога Броварського району.

Що сталося в селі Перемога?

За даними досудового розслідування, 24 лютого 2022 року військовий разом з іншими російськими військовими незаконно перетнув державний кордон України. Він брав участь у збройній агресії на Київщині та служив снайпером у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ.

28 лютого російські військові зайшли до Перемоги й окупували село. Підрозділ засудженого розмістився поблизу парку «Слави». Під час чергування, у період від вечора 28 лютого до ранку 1 березня, військовий побачив у парку місцевого жителя.

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Чоловік був у цивільному одязі, не мав зброї та не становив загрози — він ішов додому. Попри це, снайпер прицільно вистрілив у нього. Від поранення місцевий житель помер.

Як проходив суд і за що винесли вирок?

Справу розглядали в порядку спеціального судового провадження — без участі обвинуваченого. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Київської обласної прокуратури. Суд визнав військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством цивільної особи, і заочно призначив йому 15 років позбавлення волі.