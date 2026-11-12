Салат Дністер: класичний склад і пропорції

Салат Дністер складається з тонко нарізаної білокачанної капусти, напівкопченої ковбаси, консервованого зеленого горошку та майонезу. На чотири порції беруть 400 г капусти, 150–200 г ковбаси, 150–200 г горошку після зливання рідини і 3–4 столові ложки майонезу. Усе готується за 15–20 хвилин без будь-якої термічної обробки.

Такий набір дає хрустку ситну закуску, яка добре тримається в холодильнику і підходить як для звичайного обіду, так і для більшої кількості людей. У листопаді 2026 року середня ціна білокачанної капусти становить близько 17–18 грн за кілограм, тому базовий салат виходить недорогим навіть із ковбасою середнього сегмента.

Далі наведено точні пропорції класичного варіанта, спосіб підготовки кожного складника, послідовність змішування, можливі заміни та те, що можна зробити заздалегідь.

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1. Склад і пропорції класичного салату

Класичний салат Дністер має чотири основні складники. Білокачанна капуста дає об’єм і хруст, напівкопчена ковбаса — смак і ситність, консервований горошок — соковитість і колір, а майонез зв’язує все разом. Сіль потрібна саме для капусти, перець додають за смаком наприкінці.

Інгредієнт Кількість на 4 порції Примітка Білокачанна капуста 400 г Приблизно чверть середнього качана Напівкопчена ковбаса 150–200 г Сервелат, краківська чи подібна Консервований зелений горошок 150–200 г 3–5 ст. л. після зливання рідини Майонез 3–4 ст. л. Якісний, без різкого оцтового присмаку Сіль близько 0,5 ч. л. Для прим’яття капусти Чорний перець за смаком Свіжомелений

Джерело: узагальнені пропорції з українських кулінарних матеріалів (24tv.ua, engage.org.ua), 2024–2026.

Ці кількості дають приблизно 800–900 г готового салату. Для більшої компанії просто множте все в тій самій пропорції. 400 г капусти за поточною середньою ціною 17–18 грн/кг обійдуться в 7–8 грн. Напівкопчена ковбаса в магазинах Києва коштує різно — від приблизно 200 грн/кг у бюджетних варіантах до 400 грн/кг і вище в якісніших, тож 150–200 г зазвичай додають 30–80 грн до загальної вартості.

Горошок і майонез — стандартні банки та упаковки, які вже є в більшості холодильників. Якщо горошок дуже солоний, його кількість краще зменшити до нижньої межі діапазону.

2. Підготовка капусти, ковбаси та горошку

Капусту очистіть від зовнішніх листків, промийте і тонко нашаткуйте гострим ножем або шинківкою. Чим тонша соломка, тим ніжнішим і хрусткішим вийде салат. Товсті шматки залишаться жорсткими навіть після солі. Перекладіть нарізану капусту у велику миску, посипте приблизно половиною чайної ложки солі і добре помніть руками 1–2 хвилини. Капуста має пустити сік і стати м’якшою, але не перетворитися на кашу.

Важливо Перетерта з сіллю капуста зменшується в об’ємі і стає соковитою, зберігаючи хруст. Якщо перетримати, салат вийде м’яким і водянистим. Сік можна частково злити, якщо його забагато.

Напівкопчену ковбасу звільніть від оболонки і наріжте тонкою соломкою, приблизно такою ж довжиною, як смужки капусти. Кубики теж можливі, але соломка краще розподіляється і не домінує в кожній ложці. Консервований горошок відкиньте на сито і дайте рідині добре стекти. Якщо він надто солоний, швидко промийте холодною водою і знову злийте.

Усі три складники тепер готові до змішування. Цей етап займає основну частину часу — близько 10–12 хвилин, якщо капусту шаткувати вручну.

3. Послідовність приготування та можливі заміни

У великій мисці з’єднайте прим’яту капусту, нарізану ковбасу і злитий горошок. Поперчіть. Додайте майонез і обережно, але ретельно перемішайте ложкою або лопаткою, щоб не розчавити горошок. Спробуйте на сіль — капуста вже солона, тому додаткова сіль часто не потрібна. Готовий салат можна одразу подавати або поставити в холодильник на 10–15 хвилин, щоб смаки трохи з’єдналися.

До того як капусту правильно пом’яти з сіллю, салат виходив жорстким і сухим: великі шматки капусти не просочувалися і залишалися твердими. Після 1–2 хвилин м’яття з сіллю текстура змінюється — капуста стає податливою, пускає сік і рівномірно розподіляє майонез, зберігаючи хруст.

Класичний набір не включає цибулю, часник, кріп чи огірок. Ці складники додають за бажанням як адаптацію. Тонкі півкільця червоної чи ріпчастої цибулі (половина невеликої цибулини) додають гостроти, але змінюють баланс. Дрібно нарізаний кріп або зелена цибуля освіжають, часник через прес робить смак яскравішим. Пекінська капуста замість білокачанної дає ніжніший результат, але це вже не класичний варіант. Варену ковбасу можна взяти замість напівкопченої, проте смак буде м’якшим і менш виразним.

Майонез краще додавати в останню чергу і не перестаратися: надлишок перетворює салат на важку масу. Якщо хочете менш калорійний варіант, частину майонезу можна замінити сметаною, але класичний смак саме майонезний.

4. Що це означає для вас завтра

Капусту можна нарізати і пом’яти з сіллю заздалегідь — навіть уранці, якщо салат потрібен увечері. Зберігайте її в закритому контейнері в холодильнику. Ковбасу наріжте і тримайте окремо, горошок злийте безпосередньо перед змішуванням. Майонез додавайте тільки в момент подачі: так салат залишається хрустким і не віддає зайву рідину. Якщо змішати все разом і поставити на ніч, капуста розмокає, а текстура стає м’якою.

Для чотирьох порцій на вечерю розрахунок простий: 400 г капусти (7–8 грн), 180 г напівкопченої ковбаси (орієнтовно 40–60 грн залежно від бренду), половина стандартної банки горошку і 3–4 ложки майонезу. Загальна вартість базового набору зазвичай тримається в межах 60–90 грн. Якщо готуєте на більшу компанію, збільшуйте кількість капусти й горошку пропорційно, а ковбасу можна лишити ближче до нижньої межі, щоб смак не був надто м’ясним.

Подавайте салат у великій мисці або порційно. Він добре поєднується з картоплею, свіжим хлібом або як самостійна закуска. Перевірте готовність: капуста має бути м’якою, але хрусткою, горошок цілим, ковбаса рівномірно розподілена, а заправка не плавати зверху. Якщо все так — класичний салат Дністер вийшов правильно.