Салат з буряка з олією і цибулею: простий рецепт

Салат з буряка з олією і цибулею збирається з вареного або запеченого буряка, обсмаженої цибулі та рослинної олії. На 4 порції беріть 400–500 г буряка, одну цибулину і 2 столові ложки олії. Після підготовки овочів змішування займає 5 хвилин.

Страва підходить на щодень як гарнір до м’яса чи риби або як самостійна закуска. Вона не вимагає рідкісних продуктів і добре зберігається в холодильнику до наступного дня.

Далі розберемо точні пропорції інгредієнтів, підготовку буряка та цибулі, порядок змішування й заправки, а також прості варіанти смаку без відходу від основи.

Інгредієнти й пропорції

Основа салату з буряка з олією і цибулею — два коренеплоди середнього розміру, одна цибулина і олія для обсмажування. Сіль і перець додавайте за смаком. За бажанням посипте готовий салат рубаною петрушкою.

Інгредієнт Кількість на 4 порції На одну порцію Примітка Буряк 400–500 г (2 шт.) 100–125 г Варений або запечений Цибуля ріпчаста 1 шт. (80–100 г) 20–25 г Нарізана чвертькільцями Рослинна олія 2 ст. л. (30 мл) 0,5 ст. л. Для смаження цибулі Сіль, чорний перець За смаком — Додавати в кінці

Джерело: рецепт Євгена Клопотенка, 2025 рік.

Цифра 400–500 г складається з двох середніх буряків по 200–250 г кожен. Зважте коренеплоди перед варінням: дрібніші вимагають менше часу, більші — довше. Якщо буряк дав багато соку після натирання, не зливайте його повністю — він дає смак і колір заправці.

Підготовка буряка та цибулі

Помийте буряк, не зрізаючи шкірку й кінчики. Залийте холодною водою в каструлі так, щоб покрила коренеплоди повністю. Доведіть до кипіння і варіть 45–70 хвилин залежно від розміру. Готовність перевіряйте ножем: він має легко входити. Альтернатива — запечіть у фользі при 180 °C 60–90 хвилин.

Охолодіть буряк до кімнатної температури. Почистіть руками або ножем і натріть на крупній тертці. Цибулю почистьте, наріжте чвертькільцями. Розігрійте сковороду з 2 ст. л. олії на середньому вогні. Обсмажуйте цибулю 8–12 хвилин, помішуючи, до м’якості й золотавого кольору. Не давайте підгоріти — інакше з’явиться гіркота.

Типова помилка — зрізати шкірку перед варінням. Через надрізи сік і колір виходять у воду, буряк блідніє й втрачає смак. Інша помилка — натирати гарячий буряк: він віддає зайвий сік і салат стає рідким. Завжди охолоджуйте повністю.

Змішування й заправка

Перекладіть натертий буряк у глибоку миску. Додайте обсмажену цибулю разом з усією олією зі сковороди. Посоліть і поперчіть. Ретельно перемішайте ложкою або виделкою протягом 1–2 хвилин, щоб олія рівномірно розподілилася.

Подавайте одразу теплим або охолодіть 15–20 хвилин. Якщо салат здається сухим, додайте ще 1 ч. л. олії. Не перемішуйте занадто довго — структура буряка має зберегтися.

До обсмажування цибуля різка і гірка, після — м’яка й солодкувата. Ця зміна балансує солодкість буряка і робить салат цілісним без додаткових продуктів. Олія з цибулі стає ароматною заправкою, тому не зливайте її.

Варіанти смаку

До основного рецепта пасують невеликі доповнення. Додайте 1–2 зубчики часнику, пропущеного через прес, під час змішування. Або посипте готовим салатом 2–3 гілочки рубаної петрушки.

Для хрусткості змішайте 30 г подрібнених обсмажених волоських горіхів. Крапля лимонного соку (1 ч. л.) підкреслить смак, але не замінює олію. Не додавайте майонез чи сметану — це вже інша страва.

Ці доповнення не змінюють базові пропорції. Починайте з основного рецепта і пробуйте по одному варіанту за раз, щоб зрозуміти, що вам підходить.

Що це означає для вас завтра

Якщо в холодильнику вже є відварений буряк, зберіть салат за 10 хвилин: натріть, обсмажте цибулю і змішайте. Якщо буряка немає, купіть 2–3 коренеплоди сьогодні ввечері. Зваріть їх завтра після роботи — це займе 50–70 хвилин без вашої участі. Охолодіть і зберігайте в холодильнику до 3 днів у закритому контейнері.

Готовий салат з’їжте протягом 1–2 днів. На порцію виходить приблизно 150–180 г. Якщо готуєте на кілька днів наперед, заправляйте олією і цибулею лише ту частину, яку подаєте одразу, решту зберігайте окремо.