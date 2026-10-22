Салат з пекінської капусти без м’яса: пропорції та послідовність

На 4 порції салату візьміть 400 г пекінської капусти, 200 г огірка й 150 г помідорів. Заправку з оливкової олії, лимонного соку та гірчиці додайте перед подачею: так овочі залишаться хрусткими.

Увесь рецепт побудований на простому порядку: овочі помити й обсушити, нарізати окремо, змішати, а тоді заправити. Підготовка й збирання займають близько 12–15 хвилин. Нижче — точні кількості та варіанти заправки без м’яса.

Які продукти потрібні для салату?

На 4 порції, приблизно по 150–180 г готового салату, підготуйте 400 г пекінської капусти, 200 г свіжого огірка (1 великий або 2 середні), 150 г помідорів чері або 1–2 звичайних помідори, 40–50 г зеленої цибулі (4–5 пір’їн) і 30 г свіжої зелені, кропу або петрушки.

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Для заправки потрібні 40 мл оливкової олії (3 ст. л.), 15 мл лимонного соку (1 ст. л.), 5 г діжонської гірчиці (1 ч. л.), 2–3 г солі й перець за смаком. Загальна вага овочів становить близько 790–840 г.

Складник Кількість на 4 порції Заміна без м’яса Пекінська капуста 400 г Білокачанна (той самий об’єм, але жорсткіша) Огірок 200 г Редис або молодий кабачок (150–180 г) Помідори 150 г Солодкий перець (100–120 г) Зелена цибуля + зелень 70–80 г Кінза або базилік (30–40 г) Оливкова олія 40 мл Густий йогурт 15% (80–100 г) або сметана 15%

Коротко: для 4 порцій потрібні 400 г капусти, 200 г огірка, 150 г помідорів і заправка з 40 мл олії.

Як підготувати пекінську капусту та інші складники?

Промийте капусту холодною водою, розділіть листя та зніміть зовнішні пошкоджені шари. Ретельно обсушіть паперовими рушниками або в центрифузі: зайва вода розріджує заправку. Наріжте листя поперек смужками 1–1,5 см завширшки. Товсті білі жилки можна залишити для хрумкості або нарізати тонше, якщо хочете м’якшу текстуру. На капусту піде 4–5 хвилин.

Огірок наріжте півкільцями або тонкою соломкою. Помідори чері розріжте навпіл, звичайні наріжте кубиками 1–1,5 см. Дрібно порубайте зелену цибулю та зелень. Поки не змішуйте овочі: так простіше контролювати вологість. Підготовка решти складників займає ще 5–6 хвилин.

Якщо огірок дуже соковитий, посоліть його окремо на 5 хвилин і злийте сік. У домашньому варіанті, коли все нарізають одразу в одну миску, помідори й огірок можуть пустити сік, а капуста швидше зів’яне. Окреме обсушування й нарізання допомагають зберегти текстуру на 25–40 хвилин довше після заправки.

У якій послідовності збирати салат?

Спершу покладіть нарізану капусту у велику миску. Додайте огірок, помідори, цибулю та зелень, а тоді обережно перемішайте руками або двома ложками протягом 30–40 секунд. Не тисніть на овочі. До заправки суміш має залишатися сухою й хрусткою; на збирання піде 1–2 хвилини.

Заправку зробіть окремо: змішайте олію, лимонний сік, гірчицю, сіль і перець до однорідності. Полийте салат і перемішайте ще раз. Якщо подаватимете його пізніше, зберігайте заправку окремо. Капуста без неї тримає хрусткість у холодильнику (+4 °C) 4–6 годин, а після заправлення — 20–40 хвилин залежно від кількості солі.

Поки капуста обсушується, можна нарізати огірок і помідори. Якщо зелень дуже свіжа, додайте її в останню чергу. Перевірте, чи капуста суха, перш ніж змішувати овочі: воду, що потрапила в миску, прибрати вже не вдасться.

Чим заправити салат і як змінити смак?

На 4 порції змішайте 40 мл оливкової олії, 15 мл лимонного соку, 5 г гірчиці, 2–3 г солі та щіпку перцю. Збивайте складники в маленькій мисці близько 30 секунд. Заправка матиме легку кислинку й не перебиватиме смак капусти.

Для кремової заправки замініть олію на 80–100 г густого йогурту 15% або сметани 15%. Якщо лимон здається різким, додайте 1 ч. л. меду або 5 г цукру. Кунжутна олія, 10–15 мл замість частини оливкової, додасть горіхового відтінку. Для хрумкості можна посипати салат 20–30 г кунжуту або подрібнених горіхів. Фету чи твердий сир стружкою (30–40 г) додайте вже в тарілці.

Не соліть капусту задовго до подачі й не залишайте заправлений салат більше ніж на 30–40 хвилин, якщо хочете зберегти хрумкість. Гірчиця допомагає заправці не розшаровуватися протягом 10–15 хвилин. Йогурт додавайте безпосередньо перед подачею, інакше капуста швидше розм’якне.

Зверніть увагу: заправляйте салат перед подачею. Без заправки капуста зберігає хрусткість у холодильнику 4–6 годин, після контакту із сіллю й кислотою — 20–40 хвилин.

Що це означає для вас завтра

Якщо плануєте подати салат завтра, сьогодні наріжте капусту, огірок і зелень окремо, обсушіть та розкладіть у герметичні контейнери. У холодильнику вони залишатимуться сухими 12–18 годин. Помідори наріжте вранці, бо вони швидше дають сік, а заправку змішайте за 5–10 хвилин до подачі.

Для обіду запакуйте овочі без заправки, а її візьміть окремо. У день подачі залишиться змішати складники й заправити салат. Якщо капуста трохи зів’яла, додайте трохи лимонного соку: текстура відновиться частково, але не повністю.