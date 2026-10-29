Салат з зеленої цибулі: короткий рецепт із пропорціями

Салат з зеленої цибулі готується за 15–20 хвилин із 100 г зеленої цибулі, трьох варених яєць і 100 г сметани на дві порції. Зелена цибуля лишається головним складником, а яйця й заправка додають ситності без зайвих кроків.

Пропорції працюють, коли цибуля свіжа, пружна й без слизу. Середній пучок у магазині важить 50–100 г, тому для базового об’єму беріть один 100-грамовий або два дрібніші. Якщо пір’я тонке й водянисте, зменшіть сметану на 20 г, інакше салат потече.

Смак і текстура залежать від нарізки та моменту, коли ви додаєте заправку. Нарізайте безпосередньо перед змішуванням, а заправляйте не раніше ніж за 10 хвилин до подачі. Інакше цибуля втрачає хруст, а заправка розріджується.

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Що потрібно для салату із зеленої цибулі

Для базового рецепта на дві порції візьміть 100 г зеленої цибулі, 3 яйця, 100 г сметани 15–20 % жирності, сіль і чорний перець за смаком. Цього вистачає, щоб цибуля відчувалася в кожній ложці, а яйця не перебивали її.

Необов’язкові додатки: 100 г свіжого огірка або редиски, жменя кропу. Вони не замінюють цибулю, а лише додають соковитості. Якщо огірок водянистий, обсушіть його паперовим рушником перед нарізкою.

Яйця варіть 8–10 хвилин після закипання, одразу охолодіть під холодною водою й очистіть. Сметану беріть густу: рідка робить салат кашею. Загальний час підготовки — 15 хвилин, вартість базових складників зазвичай тримається в межах 80–120 грн залежно від сезону.

Важливо 100 г зеленої цибулі на дві порції — це орієнтир. Пучок 100 г дає приблизно 80–90 г чистої нарізки після обрізання коренів і в’ялих кінчиків. Якщо цибуля суха й товста, вага чистого продукту менша, тому додайте ще 20–30 г, інакше смак вийде слабким.

Як підготувати зелену цибулю

Відріжте коріння й 1–2 см верхівок, якщо вони пожовтіли. Зніміть зовнішні в’ялі пір’я. Промийте під проточною холодною водою, струсіть і обсушіть рушником або паперовими серветками. Волога на пір’ї розріджує заправку.

Нарізайте кільцями або навскіс шматочками 3–5 мм. Дрібніша нарізка сильніше віддає аромат, але швидше в’яне. Білу частину не викидайте, якщо вона свіжа: вона дає легку гостроту. Працюйте гострим ножем — тупий мне волокна, і цибуля гірчить.

Підготовка займає 5–7 хвилин. Не залишайте нарізану цибулю на повітрі довше 10 хвилин до змішування: вона втрачає пружність.

Як зібрати салат і додати заправку

Яйця наріжте кубиками 5–7 мм. Покладіть у миску разом із цибулею. Посоліть і поперчіть легше, ніж зазвичай: сметана вже має солонуватий смак, а цибуля підсилює гостроту.

Заправку додавайте в останню чергу. Змішайте сметану з щіпкою солі окремо, потім влийте в салат і перемішайте двома ложками знизу вгору. Не мніть. Якщо берете майонез замість сметани, візьміть 60–70 г на ту саму кількість цибулі — він густіший і сильніше перекриває смак.

Заправляйте за 5–10 хвилин до подачі. Раніше цибуля випускає сік, і салат стає водянистим. Перемішування займає 2–3 хвилини.

Чим змінити смак салату

Додайте 1 ч. л. зернистої гірчиці в сметану — з’явиться легка пікантність без зайвої гостроти. Або збризніть готову суміш 1 ч. л. лимонного соку безпосередньо перед подачею: кислота підкреслює цибулю й зменшує відчуття жирності.

Інший простий варіант — 50 г нарізаного свіжого огірка або редиски. Вони не змінюють основу, але додають хруст і соковитість. Кріп (5–6 гілочок) освіжає аромат, але не замінює цибулю. Уникайте великої кількості інших зеленей: вони збивають баланс.

Для пікантнішої версії замініть половину сметани на грецький йогурт і додайте щіпку копченої паприки. Час зміни — 1–2 хвилини, додаткові витрати мінімальні.

Як подати салат свіжим

Подавайте одразу після заправки в неглибокій мисці або окремих порційних тарілках. Не ставте на сонце й не залишайте при кімнатній температурі довше 20 хвилин: цибуля в’яне, а сметана ризикує прокиснути в теплу пору.

Якщо потрібно підготувати заздалегідь, тримайте нарізану цибулю й яйця окремо в холодильнику під плівкою, а заправку змішайте окремо. З’єднуйте безпосередньо перед подачею. Залишки з’їдайте протягом 4–6 годин: довше текстура псується.

Перевірте результат: цибуля має лишатися пружною, яйця — окремими шматочками, заправка — рівномірно покривати, але не заливати миску. Якщо салат потік, наступного разу зменшіть кількість сметани або краще обсушіть овочі.

Коротко Базовий салат із зеленої цибулі тримається на свіжості цибулі, правильній нарізці й пізній заправці. 100 г цибулі, 3 яйця й 100 г сметани дають дві порції за 15–20 хвилин.

Як зберегти свіжість салату з зеленої цибулі до наступного прийому їжі

Якщо ви готуєте на вечерю, зваріть яйця вранці й охолодіть. Цибулю наріжте за 10 хвилин до подачі. Заправте за столом. Так салат лишиться хрустким і не втратить аромат.

Якщо порція більша за дві особи, розділіть складники на дві миски: одну заправте одразу, другу залиште сухою в холодильнику. Другу заправте перед наступним прийомом. Витрати часу — ті самі 15 хвилин на базову порцію, додаткових витрат немає.

Що це означає для вас завтра: якщо вранці є пучок зеленої цибулі й кілька яєць, ви збираєте свіжий салат за чверть години без довгої підготовки й без ризику, що страва в’яне до обіду чи вечері. Тримаймо пропорції, і результат буде стабільним.