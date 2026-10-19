Салат з жареними грибами і куркою: покроковий рецепт

Салат з жареними грибами і куркою збирається з відвареного філе та обсмажених печериць за 40–50 хвилин активної роботи на 4 порції. Смажені гриби дають основний аромат і текстуру, курка — ситність, а заправка зв’язує складники без розмокання. Результат залежить від точної кількості продуктів, часу смаження грибів до випаровування рідини та обов’язкового охолодження перед змішуванням.

Рецепт розрахований на домашнє приготування без складного обладнання. З 300 г сирого філе виходить близько 250–270 г готового м’яса після варіння та нарізання. З 300 г свіжих печериць після обсмажування залишається 160–200 г — гриби втрачають 35–45 % маси через випаровування води. Загальна вага готового салату становить 800–950 г залежно від кількості заправки.

Страва виходить ситною: орієнтовно 180–220 ккал на 100 г при використанні 100 г майонезу та 30 г олії. Калорійність можна знизити, зменшивши заправку на третину, але тоді текстура стає сухішою. Усі кроки нижче подані в послідовності, яка зберігає виразність смажених грибів.

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1. Складники для салату

Для чотирьох порцій потрібні продукти з чіткими вагами, які можна частково підготувати заздалегідь. Курку та яйця варіть за 1–2 години до збирання — вони мають повністю охолонути. Гриби й цибулю смажте безпосередньо перед складанням, щоб не втратили аромат.

Складник Кількість Примітка Куряче філе (грудка) 300 г Сире, без кісток і шкіри Печериці свіжі 300 г Білі або коричневі, без плям Цибуля ріпчаста 1 шт. (80–100 г) Дрібно нарізати Сир твердий 100 г Гауда, чеддер або подібний Яйця курячі 2 шт. Необов’язково, для додаткової ситності Майонез 100 г Класичний або легкий Олія рослинна 2–3 ст. л. (30–45 г) Для смаження грибів Сіль і чорний перець за смаком Додавати під час смаження

Джерело: типові домашні рецептури українських кулінарних сайтів, 2023–2026 роки.

Заздалегідь можна відварити курку та яйця і зберігати їх у холодильнику до 24 годин. Сир натріть безпосередньо перед змішуванням — він не злежується. Печериці краще купувати в день приготування: після 2–3 діб у холодильнику вони втрачають щільність і дають більше рідини під час смаження.

2. Підготовка курки та грибів

Курку та гриби готують окремо, бо методи обробки різні. Філе відварюють, а печериці смажать до золотистого кольору. Обидва складники мають охолонути до кімнатної температури або нижче перед змішуванням — гарячі гриби роблять майонез рідким і розм’якшують сир.

Філе покладіть у каструлю, залийте холодною водою так, щоб покривало на 2–3 см, додайте 1 ч. л. солі. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до слабкого кипіння і варіть 12–15 хвилин для філе середньої товщини (150–180 г на шматок). Внутрішня температура має досягти 74 °C. Зніміть з вогню, залиште в бульйоні на 10 хвилин, потім дістаньте й охолодіть. Печериці промийте, обсушіть і наріжте пластинами 4–5 мм. Цибулю дрібно поріжте. Розігрійте сковороду з 2 ст. л. олії, обсмажте цибулю 3–4 хвилини до прозорості. Додайте гриби, смажте на середньому вогні 8–12 хвилин, помішуючи. Спочатку виділяється рідина, потім вона випаровується, а краї підрум’янюються. Посоліть і поперчіть наприкінці. Готові гриби перекладіть на тарілку і охолодіть 20–30 хвилин. Курку наріжте кубиками 1–1,5 см або розберіть на волокна. Яйця, якщо використовуєте, зваріть 8–9 хвилин, охолодіть і наріжте.

Охолодження працює як пауза в збиранні салату: гарячі складники виділяють вологу, яка розріджує заправку. Аналогія з додаванням гарячої пасти до холодного соусу тут працює лише частково — у салаті волога з грибів додатково розм’якшує сир і робить текстуру однорідною замість виразної.

За даними кулінарних джерел, печериці втрачають близько третини-половини маси під час смаження через високий вміст води (близько 90 %). Тому 300 г сирих грибів дають помітно менший об’єм у готовому салаті, ніж здається на початку.

3. Заправка та складання

Змішуйте лише охолодженими складниками. Це зберігає пружність грибів і не дає майонезу розшаруватися. Сир додають останнім, щоб він не злежався під вагою інших продуктів.

У велику миску викладіть нарізану курку, охолоджені гриби з цибулею та яйця (якщо є). Посипте натертим сиром. Додайте 80–100 г майонезу — починайте з меншої кількості і перевіряйте консистенцію.

Перемішайте легкими рухами знизу вгору 8–10 разів. Не розминайте. Мета — рівномірно розподілити заправку, але залишити видимі шматочки грибів і курки. Якщо салат здається сухим, додайте ще 10–15 г майонезу.

Посоліть і поперчіть за смаком після першого перемішування. Смажені гриби вже мають сіль, тому додаткової потрібно менше, ніж здається.

Правильно зібраний салат має виразну текстуру: гриби залишаються окремими шматочками з золотистими краями, курка — соковитою, сир — видимим. Надмірне перемішування або додавання гарячих складників перетворює його на однорідну масу, де аромат грибів розчиняється в заправці.

4. Подача й зберігання

Салат подають охолодженим або кімнатної температури. Викладіть у салатник або порційні миски, прикрасьте зеленню або кількома пластинами смажених грибів. На порцію виходить 200–240 г — цього достатньо як основну страву на обід або вечерю.

Зберігайте в холодильнику в закритому контейнері не довше 24–36 годин. Після 2 діб гриби стають м’якшими, а заправка може віддати вологу. Не заморожуйте: текстура курки і грибів після розморожування змінюється на волокнисту.

Типові помилки: смажити гриби занадто коротко (залишається багато рідини і салат розмокає), не охолоджувати складники (майонез розріджується), додавати всю заправку одразу (салат стає важким). Якщо філе переварити понад 18–20 хвилин, воно виходить сухим і вимагає більше заправки.

Що це означає для вас завтра: якщо приготуєте салат увечері, вранці він буде готовий до обіду без додаткової роботи — просто дістаньте з холодильника і перемішайте. На 4 порції витрачається близько 45 хвилин активної роботи плюс час на охолодження, а залишки на один день покривають ще одну трапезу для двох осіб.