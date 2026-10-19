Самі прості рецепти тортів: три варіанти для дому
Найпростіший торт без духовки з печива та вареного згущеного молока потребує 15 хвилин активного часу і 2–3 години в холодильнику, тоді як базовий бісквіт на 4 яйцях займає близько 40 хвилин у духовці плюс охолодження. Ці дані зібрані з перевірених українських рецептів і показують різницю між варіантами, коли духовка недоступна чи часу мало.
Для початківців важливі точні пропорції базових продуктів і зрозуміла послідовність кроків без рідкісних інгредієнтів чи складного декору. Ми зібрали три рецепти, які можна приготувати з того, що зазвичай є вдома, і порівняли їх за обладнанням та часом.
Далі — повні списки інгредієнтів, кроки приготування і таблиця, яка допоможе обрати варіант залежно від наявності духовки та продуктів.
Який торт можна приготувати без духовки
Торт «Мурашник» без випікання готується з печива, вареного згущеного молока та масла. За рецептом Євгена Клопотенка на 4 порції потрібно 360 г вершкового крекера, 450 г вареного згущеного молока, 180 г масла кімнатної температури, 100 г волоських горіхів і за бажанням 20 г кокосової стружки та 30 г шоколаду для прикраси.
Активний час — 15 хвилин, час застигання — 2–3 години в холодильнику. Готовий торт має карамельний смак і текстуру з шматочків печива.
- Покришіть 360 г крекерів у глибокій мисці руками або скалкою, залишивши частину шматочків крупнішими.
- Підсушіть 100 г волоських горіхів на сухій пательні 3–4 хвилини, подрібніть і змішайте з печивом.
- З’єднайте розм’якшене масло з вареним згущеним молоком до однорідної маси і додайте до сухої суміші, ретельно перемішавши.
- Викладіть масу гіркою на тарілку, прикрасьте за бажанням і поставте в холодильник на 2–3 години.
Вартість базових інгредієнтів у жовтні 2026 року орієнтовно складає 180–220 грн залежно від мережі: десяток яєць коштує 40–85 грн, а банка вареного згущеного молока близько 60–90 грн. Цифра змінюється від акцій і вибору бренду, але залишається нижчою за готові торти в супермаркетах.
Як спекти простий бісквітний торт
Класичний бісквіт на 4 яйцях для форми діаметром близько 20 см використовує співвідношення приблизно 30 г цукру і 30 г борошна на яйце. Це дає пишний корж висотою 4–5 см після 30–35 хвилин випікання при 180 °C.
Інгредієнти для коржа: 4 яйця кімнатної температури, 120 г цукру, 120 г пшеничного борошна, щіпка солі, за бажанням 1 ч. л. ванільного цукру. Для простого крему: 400 г сметани 20 % і 100–150 г цукрової пудри або цукру.
- Розігрійте духовку до 180 °C, застеліть дно форми пергаментом, боки не змащуйте.
- Збийте яйця з цукром і сіллю міксером 8–10 хвилин до світлої пишної маси, що тримає форму.
- Просійте борошно і обережно вмішайте лопаткою знизу вгору, не збиваючи зайво.
- Випікайте 30–35 хвилин до сухої зубочистки. Охолодіть повністю, розріжте на 2 коржі.
- Збийте сметану з цукром до пишності, промажте коржі і дайте просочитися 1–2 години в холодильнику.
Час активної роботи — близько 20 хвилин, загальний час з випіканням і охолодженням — 2–3 години. Результат залежить від свіжості яєць і точності збивання, тому відхилення в 10–15 % за вагою продуктів змінюють висоту коржа.
Як приготувати нескладний шоколадний торт
Простий шоколадний варіант із какао використовує базові продукти і замішується в одній мисці. За рецептом, близьким до опублікованих на NV, для форми 20–22 см беруть 2 яйця, 150 г цукру, 150 г борошна, 40 г какао, 125 мл молока, 60 мл рослинної олії, 1 ч. л. соди, 1 ч. л. розпушувача і щіпку солі.
Випікання займає 30–40 хвилин при 180 °C. Крем можна зробити з 250 мл молока, 100 г цукру, 20 г крохмалю і 60 г какао або обмежитися посипкою цукровою пудрою.
- Змішайте сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао, соду, розпушувач і сіль.
- Додайте яйця, молоко та олію, перемішайте вінчиком до однорідності без грудок.
- Викладіть у змащену або застелену форму і випікайте 30–40 хвилин до сухої зубочистки.
- Охолодіть і за бажанням промажте простим кремом або посипте пудрою.
Активний час — 15 хвилин, загальний — близько 1,5 години з охолодженням. Какао дає колір і смак без потреби в плитках шоколаду, а точний час випікання перевіряється зубочисткою, бо духовки різняться.
Який рецепт обрати за наявними продуктами
Три рецепти різняться за обладнанням і часом, тому вибір залежить від того, чи працює духовка і які продукти вже є. Нижче зіставлення за перевіреними пропорціями.
|Рецепт
|Обладнання
|Основні продукти
|Активний час
|Загальний час
|Мурашник без випікання
|Миска, пательня за бажанням
|Печиво 360 г, варене згущене 450 г, масло 180 г
|15 хвилин
|2,5–3,5 години
|Бісквітний з кремом
|Духовка, міксер, форма 20 см
|Яйця 4 шт., цукор 120 г, борошно 120 г, сметана 400 г
|20 хвилин
|2–3 години
|Шоколадний з какао
|Духовка, миска, форма 20–22 см
|Яйця 2 шт., борошно 150 г, какао 40 г, молоко 125 мл
|15 хвилин
|1,5–2 години
Джерело: рецепти Євгена Клопотенка та матеріали NV, пропорції станом на 2024–2026 роки.
Якщо духовки немає, обирайте Мурашник — він збирається з печива і згущеного молока. За наявності яєць і борошна підійде бісквіт, а шоколадний варіант зручний, коли є какао. Вартість інгредієнтів для кожного варіанта в жовтні 2026 року лежить у діапазоні 150–250 грн залежно від мережі та акцій.
Як обрати рецепт і приготувати торт уже завтра
Якщо духовка працює і є 4 яйця та борошно, заплануйте бісквітний варіант на вечір: активна робота займе 20 хвилин, а просочування відбудеться за ніч. За відсутності духовки чи бажання мінімальних зусиль зробіть Мурашник зранку — через 3 години він буде готовий до чаю.
Перевірте наявність базових продуктів за таблицею і за потреби докупіть згущене молоко чи какао. Вартість додасть 60–100 грн, а результат отримаєте того ж дня. Якщо продукти вже є, почніть зі збивання чи змішування — більшість кроків не потребують спеціальних навичок.
Точні пропорції з джерел дають передбачуваний результат, але час застигання чи випікання може змінитися на 10–20 % залежно від температури в кімнаті чи особливостей духовки. Спробуйте один варіант і за потреби скоригуйте кількість цукру під смак.