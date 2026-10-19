Самі прості рецепти тортів: три варіанти для дому

Найпростіший торт без духовки з печива та вареного згущеного молока потребує 15 хвилин активного часу і 2–3 години в холодильнику, тоді як базовий бісквіт на 4 яйцях займає близько 40 хвилин у духовці плюс охолодження. Ці дані зібрані з перевірених українських рецептів і показують різницю між варіантами, коли духовка недоступна чи часу мало.

Для початківців важливі точні пропорції базових продуктів і зрозуміла послідовність кроків без рідкісних інгредієнтів чи складного декору. Ми зібрали три рецепти, які можна приготувати з того, що зазвичай є вдома, і порівняли їх за обладнанням та часом.

Далі — повні списки інгредієнтів, кроки приготування і таблиця, яка допоможе обрати варіант залежно від наявності духовки та продуктів.

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Який торт можна приготувати без духовки

Торт «Мурашник» без випікання готується з печива, вареного згущеного молока та масла. За рецептом Євгена Клопотенка на 4 порції потрібно 360 г вершкового крекера, 450 г вареного згущеного молока, 180 г масла кімнатної температури, 100 г волоських горіхів і за бажанням 20 г кокосової стружки та 30 г шоколаду для прикраси.

Активний час — 15 хвилин, час застигання — 2–3 години в холодильнику. Готовий торт має карамельний смак і текстуру з шматочків печива.

Покришіть 360 г крекерів у глибокій мисці руками або скалкою, залишивши частину шматочків крупнішими.

Підсушіть 100 г волоських горіхів на сухій пательні 3–4 хвилини, подрібніть і змішайте з печивом.

З’єднайте розм’якшене масло з вареним згущеним молоком до однорідної маси і додайте до сухої суміші, ретельно перемішавши.

Викладіть масу гіркою на тарілку, прикрасьте за бажанням і поставте в холодильник на 2–3 години.

Вартість базових інгредієнтів у жовтні 2026 року орієнтовно складає 180–220 грн залежно від мережі: десяток яєць коштує 40–85 грн, а банка вареного згущеного молока близько 60–90 грн. Цифра змінюється від акцій і вибору бренду, але залишається нижчою за готові торти в супермаркетах.

Як спекти простий бісквітний торт

Класичний бісквіт на 4 яйцях для форми діаметром близько 20 см використовує співвідношення приблизно 30 г цукру і 30 г борошна на яйце. Це дає пишний корж висотою 4–5 см після 30–35 хвилин випікання при 180 °C.

Інгредієнти для коржа: 4 яйця кімнатної температури, 120 г цукру, 120 г пшеничного борошна, щіпка солі, за бажанням 1 ч. л. ванільного цукру. Для простого крему: 400 г сметани 20 % і 100–150 г цукрової пудри або цукру.

Розігрійте духовку до 180 °C, застеліть дно форми пергаментом, боки не змащуйте. Збийте яйця з цукром і сіллю міксером 8–10 хвилин до світлої пишної маси, що тримає форму. Просійте борошно і обережно вмішайте лопаткою знизу вгору, не збиваючи зайво. Випікайте 30–35 хвилин до сухої зубочистки. Охолодіть повністю, розріжте на 2 коржі. Збийте сметану з цукром до пишності, промажте коржі і дайте просочитися 1–2 години в холодильнику.

Час активної роботи — близько 20 хвилин, загальний час з випіканням і охолодженням — 2–3 години. Результат залежить від свіжості яєць і точності збивання, тому відхилення в 10–15 % за вагою продуктів змінюють висоту коржа.

Як приготувати нескладний шоколадний торт

Простий шоколадний варіант із какао використовує базові продукти і замішується в одній мисці. За рецептом, близьким до опублікованих на NV, для форми 20–22 см беруть 2 яйця, 150 г цукру, 150 г борошна, 40 г какао, 125 мл молока, 60 мл рослинної олії, 1 ч. л. соди, 1 ч. л. розпушувача і щіпку солі.

Випікання займає 30–40 хвилин при 180 °C. Крем можна зробити з 250 мл молока, 100 г цукру, 20 г крохмалю і 60 г какао або обмежитися посипкою цукровою пудрою.

Змішайте сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао, соду, розпушувач і сіль.

Додайте яйця, молоко та олію, перемішайте вінчиком до однорідності без грудок.

Викладіть у змащену або застелену форму і випікайте 30–40 хвилин до сухої зубочистки.

Охолодіть і за бажанням промажте простим кремом або посипте пудрою.

Активний час — 15 хвилин, загальний — близько 1,5 години з охолодженням. Какао дає колір і смак без потреби в плитках шоколаду, а точний час випікання перевіряється зубочисткою, бо духовки різняться.

Який рецепт обрати за наявними продуктами

Три рецепти різняться за обладнанням і часом, тому вибір залежить від того, чи працює духовка і які продукти вже є. Нижче зіставлення за перевіреними пропорціями.

Рецепт Обладнання Основні продукти Активний час Загальний час Мурашник без випікання Миска, пательня за бажанням Печиво 360 г, варене згущене 450 г, масло 180 г 15 хвилин 2,5–3,5 години Бісквітний з кремом Духовка, міксер, форма 20 см Яйця 4 шт., цукор 120 г, борошно 120 г, сметана 400 г 20 хвилин 2–3 години Шоколадний з какао Духовка, миска, форма 20–22 см Яйця 2 шт., борошно 150 г, какао 40 г, молоко 125 мл 15 хвилин 1,5–2 години

Джерело: рецепти Євгена Клопотенка та матеріали NV, пропорції станом на 2024–2026 роки.

Якщо духовки немає, обирайте Мурашник — він збирається з печива і згущеного молока. За наявності яєць і борошна підійде бісквіт, а шоколадний варіант зручний, коли є какао. Вартість інгредієнтів для кожного варіанта в жовтні 2026 року лежить у діапазоні 150–250 грн залежно від мережі та акцій.

Як обрати рецепт і приготувати торт уже завтра

Якщо духовка працює і є 4 яйця та борошно, заплануйте бісквітний варіант на вечір: активна робота займе 20 хвилин, а просочування відбудеться за ніч. За відсутності духовки чи бажання мінімальних зусиль зробіть Мурашник зранку — через 3 години він буде готовий до чаю.

Перевірте наявність базових продуктів за таблицею і за потреби докупіть згущене молоко чи какао. Вартість додасть 60–100 грн, а результат отримаєте того ж дня. Якщо продукти вже є, почніть зі збивання чи змішування — більшість кроків не потребують спеціальних навичок.

Точні пропорції з джерел дають передбачуваний результат, але час застигання чи випікання може змінитися на 10–20 % залежно від температури в кімнаті чи особливостей духовки. Спробуйте один варіант і за потреби скоригуйте кількість цукру під смак.