Середня зарплата в Україні: як її рахують і що вона означає

У серпні 2026 року середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні становила 31 892 грн. Це на 23,1 % більше, ніж у серпні 2025-го, і на 1,1 % менше, ніж у липні того ж року. Цифра походить із даних Державної служби статистики і стосується нарахованої суми по країні, а не того, що кияни бачать на картці.

Для киян ця загальноукраїнська цифра важлива, бо з неї часто роблять висновки про власний дохід або про те, чи «відстає» столиця. Насправді показник показує лише усереднений нарахований фонд оплати праці штатних працівників. Він не враховує ваш регіон, галузь, розмір підприємства і те, скільки залишиться після податків.

Ми пояснюємо, що саме входить у середню зарплату в Україні, як її обчислюють, чому вона не дорівнює типовій і як правильно порівняти її з київськими даними за той самий період.

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1. Що саме називають середньою зарплатою

Середня зарплата в Україні — це офіційний статистичний показник Державної служби статистики. Він фіксує середню нараховану суму на одного штатного працівника підприємств, установ і організацій за конкретний місяць або період. Це не гарантований дохід конкретної людини і не зарплата киян.

Показник охоплює лише тих, хто працює на умовах штатного розкладу і отримує нарахування від роботодавця. Не входять самозайняті, ФОПи, працівники малих підприємств, які не звітують за формою, і частина зайнятих на окупованих територіях. Тому цифра відображає ситуацію у більших роботодавцях, а не весь ринок праці.

Коротко Середня зарплата — усереднене нарахування на штатного працівника за місяць. Вона не дорівнює тому, що людина отримує на руки, і не показує типовий дохід у вашому районі Києва.

Якщо ви шукаєте власну зарплату в цій цифрі, ви побачите лише середнє по країні. Для порівняння потрібні дані саме по Києву і по вашій галузі за той самий місяць.

2. Як рахують показник і що означають цифри

Держстат рахує середню номінальну зарплату просто: бере загальний нарахований фонд оплати праці всіх штатних працівників за місяць і ділить його на їхню середньооблікову кількість за той самий місяць. Результат — середня сума в гривнях на одну людину.

Це валовий показник. Він включає податок на доходи фізичних осіб (18 %) і військовий збір (5 %). Після утримань на руки залишається приблизно 77 % нарахованого. Для середньої 31 892 грн у серпні 2026 року це близько 24 557 грн після податків. Точна сума залежить від пільг і додаткових утримань.

Дані надходять із місячних і квартальних звітів із праці. Підприємства з чисельністю менше 10 осіб у багатьох випадках не потрапляють у вибірку. Тому середня тяжіє до більших організацій, де зарплати часто вищі.

Пенсійний фонд України публікує власний показник середньої зарплати для розрахунку пенсій. Він нижчий і рахується інакше — на основі сплачених внесків. У червні 2026 року за даними ПФУ він становив близько 28 170 грн. Ці цифри не можна змішувати з даними Держстату.

Важливо Середня зарплата Держстату — нарахована сума до утримань. Порівнюйте її з вашою нарахованою, а не з сумою, яка прийшла на картку. Інакше різниця виглядатиме штучно великою.

3. Чому середня зарплата не дорівнює типовій

Середня арифметична сильно залежить від високих зарплат. Кілька працівників з доходом 70–80 тис. грн піднімають загальний показник, навіть якщо більшість отримує менше. У серпні 2026 року в сфері інформації та телекомунікацій середня досягла 79 170 грн, а в освіті — лише 19 109 грн. Різниця майже в чотири рази.

Тому середня не показує, скільки отримує «типовий» працівник. Для цього краще дивитися медіану — суму, вище і нижче якої розташована половина всіх зарплат. Держстат не публікує загальнонаціональну медіану щомісяця. На кадрових порталах медіана пропозицій у вакансіях у жовтні 2026 року коливалася близько 30 500–30 700 грн, але це запропоновані суми, а не фактичні нарахування.

Показник Сума, грн Період Середня по Україні (штатні) 31 892 серпень 2026 Київ 48 705 серпень 2026 Інформація та телекомунікації 79 170 серпень 2026 Освіта 19 109 серпень 2026 Мінімальна зарплата 8 647 2026 рік

Джерело: Державна служба статистики України, серпень 2026 року; мінімальна — закон про державний бюджет на 2026 рік.

Високі зарплати в IT і столиці тягнуть середню вгору. Якщо ви працюєте в освіті, медицині чи на невеликому підприємстві, ваша сума ближче до нижньої частини розподілу. Порівнюйте себе з галуззю і регіоном, а не з загальноукраїнським середнім.

4. Як співвіднести показник із зарплатами в Києві

Загальноукраїнська середня не є київською. У серпні 2026 року в Києві середня нарахована зарплата штатного працівника становила 48 705 грн — на 53 % вище, ніж по країні. Київська область була на рівні близько 32 404 грн. Столиця має більше великих компаній, IT і державних установ з вищими окладами.

Щоб порівняти правильно, беріть дані за однаковий місяць і той самий тип суми — нараховану. Якщо ви дивитесь пропозиції на Work.ua або іншому порталі, пам’ятайте: там середня або медіана запропонованих зарплат, а не фактичних нарахувань. Вони можуть бути вищими або нижчими залежно від того, які вакансії зараз активні.

Для киянина загальноукраїнська цифра 31 892 грн — лише орієнтир, наскільки країна в середньому відстає від столиці. Ваш дохід залежить від сфери, досвіду і конкретного роботодавця, а не від цього середнього.

5. Що це означає для вас завтра

Візьміть свій розрахунковий лист за серпень 2026 року. Подивіться нараховану суму до податків. Порівняйте її з 31 892 грн по Україні і з 48 705 грн по Києву. Якщо ваша нарахована нижча за київську середню, але вища за загальноукраїнську — це нормально для багатьох галузей столиці.

Якщо працюєте в освіті чи медицині, зіставте себе з галузевою середньою 19 109 грн за серпень, а не з IT. Різниця покаже, чи ваш роботодавець платить у межах ринку.

Перевірте дані Держстату на сайті за наступний місяць, коли вони з’являться. Зберігайте розрахункові листи за кілька місяців. Тоді ви побачите динаміку саме вашої зарплати, а не усередненої по країні. Якщо різниця з київською середньою велика і не пояснюється галуззю — з’ясуйте в бухгалтерії структуру нарахувань і порівняйте з колегами на аналогічних посадах.