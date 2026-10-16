Що покажуть на виставці подружжя митців у Києві?

У Національному музеї декоративного мистецтва України в Києві відкрили виставку «Два погляди — один Всесвіт» із понад 70 роботами Стаса Кадочнікова та Тетяни Зайцевої. Експозиція триватиме до 8 листопада 2026 року.

Що відомо про експозицію

Виставка охоплює понад чотири десятиліття творчості: тут є роботи 1980-х років і твори, створені протягом останнього року.

Серед експонатів — скляні скульптури, кришталь, кераміка, бронзові композиції та живопис.

Стас Кадочніков працював на Київському заводі художнього скла з 1980 до 2002 року, а нині продовжує створювати роботи з гутного скла.

Тетяна Зайцева використовує глину, шамот, порцеляну, бронзу й скло; її скульптури зображують жіночі постаті, фантастичних істот, птахів, риб і міфологічних персонажів.

У спільних роботах митці поєднують скло, бронзу та інші матеріали.

У музеї також облаштували стенд зі зразками матеріалів, з якими працюють художники. Кадочніков використовує, зокрема, авантюринове скло з мерехтливими вкрапленнями, кришталь, бронзу й камінь. Частину скульптур подружжя створило разом, поєднавши матеріали, з якими зазвичай працює окремо.

Музей розташований на вулиці Лаврській, 9, корпус 2, на території Києво-Печерської лаври. Виставку можна відвідати із середи до неділі з 10:00 до 17:00, понеділок і вівторок — вихідні. Квитки на тимчасові виставки коштують від 50 до 200 грн, для пільгових категорій — від 30 грн; точну ціну цієї експозиції потрібно уточнити в музеї. 28 жовтня, в останню середу місяця, тимчасові виставки можна буде відвідати безкоштовно.