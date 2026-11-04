Що приготувати з часникових стрілок: 12 варіантів страв і заготовок

Часникові стрілки — молоді квітконосні пагони твердостеблового часнику — готують як овоч, соус чи намазку. З них виходять швидкі гарячі страви на сковороді, повноцінні обіди з крупами й овочами, а також заготовки на місяці вперед.

Смак м’якший і зеленіший за зубчики часнику. Стрілки їдять сирими дрібно нарізаними в салатах або термічно обробляють: смажать, тушкують, грилюють. Сезон короткий, зазвичай на початку літа, тому свіжі краще використати за кілька днів або зберегти.

Підготуйте їх так: промийте під холодною водою, обріжте жорсткі кінці біля основи й бутони (якщо вони тверді чи волокнисті), наріжте на шматки 3–5 см. Сирими додавайте в салати чи намазки. Термічна обробка пом’якшує смак і робить стрілки ніжнішими. За даними Serious Eats, жорсткі частини біля основи й біля бутона краще зрізати, щоб уникнути волокон.

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Швидкі страви на сковороді

Обсмажте стрілки на сковороді. Нагрійте сковороду, додайте столову ложку олії або вершкового масла, викладіть нарізані стрілки. Смажте 3–5 хвилин на середньому вогні, помішуючи, до яскравого зеленого кольору й м’якості. Посоліть, поперчіть, додайте сік половини лимона. Якщо хочете м’якші — влийте ложку води, накрийте кришкою на 1–2 хвилини.

Подавайте як гарнір до м’яса, риби чи картоплі. Або змішайте з збитими яйцями: спочатку обсмажте стрілки, потім залийте яйцями й зробіть омлет чи фрітату. Це займає 10–12 хвилин.

Для азійського варіанту додайте соєвий соус, кунжут і трохи гострого перцю. Смажте з морквою чи болгарським перцем. Корейський варіант: бланшуйте стрілки 1–2 хвилини в киплячій воді, охолодіть, змішайте з соєвим соусом, оцтом, цукром і кунжутом. Подавайте холодною закускою до рису чи м’яса.

Типова помилка — пересмажити. Стрілки втрачають колір і стають м’якими. Знімайте з вогню, коли вони ще злегка хрусткі.

Соуси та намазки

Песто з часникових стрілок роблять за 10 хвилин. Подрібніть 200 г підготовлених стрілок, жменю горіхів (волоські, кедрові чи соняшникове насіння), 50 г тертого твердого сиру, сік лимона й сіль у блендері. Поступово додайте 80–100 мл оливкової олії до густоти пасти. Використовуйте для пасти, піци, бутербродів, як соус до м’яса чи овочів. Зберігайте в холодильнику під шаром олії кілька днів або заморожуйте.

Намазка зі сметаною: обсмажте стрілки на маслі 4–5 хвилин, додайте 3–4 ложки сметани 15–20 %, тушкуйте 5–7 хвилин. Смак нагадує лісові гриби. Подавайте з картоплею, хлібом чи як гарнір.

Складене масло: бланшуйте стрілки 1 хвилину, дрібно порубайте, змішайте з розм’якшеним вершковим маслом, цедрою лимона й сіллю. Згорніть у рулет у плівці, охолодіть. Класти на стейк, рибу, овочі чи тости. Триває кілька днів у холодильнику.

Песто й намазки добре замінюють звичайний часник у стравах, де потрібен м’якший смак.

Поєднання з овочами та крупами

Смажте стрілки з молодою картоплею. Наріжте картоплю кубиками, обсмажте на олії до золотистості, додайте стрілки на останні 5 хвилин. Посоліть, посипте кропом. Виходить ситна страва за 20 хвилин.

Зробіть стир-фрай: стрілки, кабачок, перець, морква на сковороді з соєвим соусом і кунжутом. Подайте з вареним рисом чи гречкою. Стрілки додавайте під кінець, щоб зберегли колір.

Паста: обсмажте стрілки в олії, додайте зварену пасту й трохи води від варіння для легкого соусу, сир і лимон. Для різотто тушкуйте стрілки з цибулею, додайте рис арборіо, вливайте бульйон поступово, наприкінці додайте сир.

Стрілки добре замінюють зелену квасолю чи спаржу в овочевих рагу. Не перевантажуйте страву іншими гострими інгредієнтами — їхній смак і так виразний.

Заготовки для подальшого готування

Заморозьте стрілки. Бланшуйте 1–2 хвилини, охолодіть у льодяній воді, обсушіть, розкладіть на піддоні, потім у пакети. Зберігайте місяцями. Додавайте в супи, омлети, смаження без розморожування. Сирими теж можна заморожувати, але текстура після розморожування м’якша.

Мариновані стрілки: наріжте, покладіть у чисті банки зі спеціями (лавровий лист, перець горошком, кріп), залийте гарячим розсолом з рівних частин води й оцту 5 %, сіллю. Для холодильника готові за кілька днів, зберігаються місяцями. Для тривалого зберігання використовуйте перевірені рецепти з водяною банею — не імпровізуйте з пропорціями.

Песто заморожуйте в формочках для льоду, краще без сиру (додайте при використанні). Свіжі стрілки в пакеті в холодильнику тримаються зазвичай 2–3 тижні, залежно від свіжості й умов. Не мийте заздалегідь — зайва волога прискорює псування.

Песто в олії не залишайте при кімнатній температурі — заморожуйте. Типова помилка — зберігати намазку довго без холоду.

Як використати добірку залежно від кількості стрілок

Якщо стрілок мало й потрібно швидко, обсмажте їх на сковороді з яйцями чи як гарнір до картоплі. Час приготування — 10–15 хвилин, витрати мінімальні.

Якщо багато, зробіть песто чи заморозьте частину. Песто в морозилці на півроку, мариновані в холодильнику на місяці. Для обіду поєднайте з крупою чи овочами: повна страва за 20–30 хвилин.

Якщо плануєте заготовки, спочатку зробіть песто й мариновані, решту заморозьте. Так смак літа збережеться до зими.

Що це означає для вас завтра: якщо маєте свіжі часникові стрілки, обсмажте частину сьогодні як гарнір до основної страви, а решту перетворіть на песто чи заморозьте — смак залишиться на місяці, і ви не втратите сезонний продукт.