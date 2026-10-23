Що роблять верхолази ДСНС на Київщині?

На значній висоті, серед пошкоджених конструкцій і в складних погодних умовах працюють рятувальники-верхолази на Київщині. Вони розчищають уламки бетону та покрівлі на зруйнованому об’єкті.

Фахівці Аварійно-рятувального загону Київщини продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів по об’єктах у регіоні. Роботи тривають у складних погодних і виробничих умовах, повідомила ДСНС Київщини.

Як проходять роботи на пошкоджених об’єктах

Верхолази працюють на висоті серед конструкцій, пошкоджених ударами. На оприлюднених фотографіях рятувальники у страхувальному спорядженні розбирають завали та прибирають уламки бетону й покрівлі.

Рятувальники крок за кроком допомагають відновлювати пошкоджені об’єкти. Їхня робота має дати людям змогу знову працювати й жити звичним життям.

Аварійно-рятувальний загін Київщини залучений до ліквідації наслідків російських ударів у регіоні. Верхолази виконують роботи на висоті та серед пошкоджених конструкцій.