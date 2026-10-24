Що сталося під час стрілянини у Святошинському районі?

«Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів», – повідомила столична поліція в Telegram. У суботу, 24 вересня, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Один із потерпілих загинув, іншого госпіталізували.

Що відомо про постраждалих і стрільця?

Пораненому надають допомогу лікарі. За попередньою інформацією поліції, конфлікт стався на вулиці між групою чоловіків, після чого один із них відкрив вогонь із пістолета травматичної дії.

Стрільця затримали правоохоронці. У повідомленні поліції не вказано його особу та не наведено інших подробиць про затримання. Також наразі не повідомляється, через що саме виникла суперечка між чоловіками.

Що зараз з’ясовують правоохоронці?

Поліція встановлює всі обставини події. Повідомлення про стрілянину стосується суботи, 24 вересня, а сам інцидент стався у Святошинському районі столиці.

«Всі обставини події зʼясовуються», – підсумували у поліції.