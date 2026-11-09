Що сталося в будинку в Бирюках?

«Пожежі не виникло», — повідомили в ДСНС Київської області. У приватному житловому будинку в селі Бирюки Рокитнянської громади вибухнув невідомий предмет, унаслідок чого постраждала людина 1994 року народження.

Як розвивалися події

Інцидент стався 8 листопада о 20:50 у приватному будинку в Бирюках. Фахівці ДСНС встановили, що вибухнув невідомий предмет. Людина 1994 року народження постраждала, пожежі після вибуху не було. На місці працювали 10 рятувальників і дві одиниці техніки 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Білої Церкви. Вони ліквідовували наслідки надзвичайної події та надавали допомогу.

Вибух стався в житловому будинку, а не на відкритій території. До робіт залучили підрозділ ДСНС із Білої Церкви; загалом на місці були 10 рятувальників і дві одиниці техніки.

Бирюки входять до Рокитнянської громади. Надзвичайна подія сталася в приватному житловому будинку 8 листопада о 20:50.