Що сталося з пенсіонером на Парково-Сирецькій?

Уранці 6 листопада 2026 року на вулиці Парково-Сирецькій, 7, у Шевченківському районі Києва чоловіки у військовій формі повалили на землю пенсіонера з милицею та розтоптали його телефон. Це сталося, коли вони намагалися посадити молодого чоловіка в автомобіль.

Що відомо про інцидент

Подія сталася у дворі будинку на Парково-Сирецькій, 7.

За відео, знятими очевидцями, чоловік, якому на вигляд понад 70 років, підійшов до авто, спираючись на милицю.

На шевроні одного з чоловіків у військовій формі, судячи з відео, була символіка ТЦК.

Міський ТЦК і правоохоронці на момент повідомлення не коментували відео.

На записі видно, як кілька чоловіків намагаються посадити молодого чоловіка в автомобіль. Пенсіонер підходить до них і щось говорить. Чоловіки відмахуються від нього, після чого він дістає з кишені телефон — імовірно, щоб комусь зателефонувати.

На іншому відео чоловіка вже повалили на землю. Милиця, на яку він спирався, також опиняється на асфальті. Один із чоловіків у військовій формі підходить до пенсіонера й кілька разів наступає на предмет біля нього. Очевидці за кадром кажуть, що це телефон.

Після цього чоловіки сідають в автомобіль і їдуть. Чи зазнав пенсіонер фізичних ушкоджень і чи потребував допомоги, з відео не зрозуміло. На момент появи записів офіційної реакції міського ТЦК або правоохоронців не було.