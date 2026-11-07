Що відомо про ДТП із втечею водія у Фастові?

Для 64-річної жінки аварія у Фастові на Київщині завершилася госпіталізацією: автомобіль Honda збив її, коли вона переходила дорогу в невстановленому місці. Після наїзду водій поїхав із місця ДТП.

Як сталася аварія

ДТП сталася 6 листопада. За попередніми даними, Honda керував 46-річний чоловік. Жінка зазнала тілесних ушкоджень, її доправили до лікарні.

Водій не залишився на місці події. Працівники Фастівського управління поліції згодом встановили його місцезнаходження та провели освідування.

Що встановила поліція

Під час перевірки правоохоронці зафіксували у чоловіка 2,18 проміле алкоголю. Поліція встановлює всі обставини аварії, зокрема дії водія після наїзду та обставини зіткнення з жінкою.

За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу не у встановленому місці. Потерпілу госпіталізували після ДТП, а правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини події.