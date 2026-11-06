Що відомо про падіння безпілотника на Київщині?

«Після падіння не сталося ані займання, ані детонації», — повідомила Білогородська громада. Упродовж доби 5 листопада 2026 року на її території зафіксували падіння безпілотного літального апарата. Внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав.

«Внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав». — повідомила Білогородська громада

Хто працював на місці

На місці події були розрахунки місцевої пожежної команди та ДСНС, працівники Національної поліції й ГУР. Патрульні громадського захисту охороняли місце падіння безпілотника.

Протягом тієї самої доби патрульні громадського захисту опрацювали два звернення мешканців. Під час патрулювання населених пунктів правопорушень не виявили.

Раніше ми писали: Хто постраждав під час атаки на Київщину 6 листопада?

Також патрульні супроводжували працівників служби у справах дітей. За результатами цієї роботи склали відповідні матеріали.

Станом на час повідомлення інформації про руйнування, пожежі чи постраждалих на території громади не надходило. «інформації про руйнування, пожежі чи постраждалих на території громади не надходило», — повідомила Білогородська громада.