Що відомо про смертельну стрілянину на Київщині?

«Слідство триває», — повідомили слідчі. У Вишгородському районі 41-річного чоловіка підозрюють у вбивстві: він чотири рази вистрілив у 29-річного чоловіка, який помер на місці. Про підозру затриманому повідомили за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури.

Обставини та перебіг розслідування

За версією слідства, підозрюваний перебував на території приватного домоволодіння.

Він побачив через вікно свою дружину в кімнаті з іншим чоловіком.

На ґрунті ревнощів фігурант розбив вікно та через отвір здійснив чотири постріли.

Потерпілий, якому було 29 років, загинув від отриманих тілесних ушкоджень.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали 41-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучили. Підозру оголосили в умисному вбивстві — за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.

Про затримання та підозру повідомила поліція Київщини. Її пресслужба публікує інформацію у Telegram.