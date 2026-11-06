Що відомо про смертельну стрілянину на Київщині?
«Слідство триває», — повідомили слідчі. У Вишгородському районі 41-річного чоловіка підозрюють у вбивстві: він чотири рази вистрілив у 29-річного чоловіка, який помер на місці. Про підозру затриманому повідомили за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури.
Обставини та перебіг розслідування
- За версією слідства, підозрюваний перебував на території приватного домоволодіння.
- Він побачив через вікно свою дружину в кімнаті з іншим чоловіком.
- На ґрунті ревнощів фігурант розбив вікно та через отвір здійснив чотири постріли.
- Потерпілий, якому було 29 років, загинув від отриманих тілесних ушкоджень.
- Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Поліцейські затримали 41-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучили. Підозру оголосили в умисному вбивстві — за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.
Про затримання та підозру повідомила поліція Київщини. Її пресслужба публікує інформацію у Telegram.