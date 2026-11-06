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Що відомо про смертельну стрілянину на Київщині?

Ірина Ващук 1 хв читання 6
Нічне місце події з автомобілями, конусами та огороджувальною стрічкою

«Слідство триває», — повідомили слідчі. У Вишгородському районі 41-річного чоловіка підозрюють у вбивстві: він чотири рази вистрілив у 29-річного чоловіка, який помер на місці. Про підозру затриманому повідомили за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури.

Обставини та перебіг розслідування

  • За версією слідства, підозрюваний перебував на території приватного домоволодіння.
  • Він побачив через вікно свою дружину в кімнаті з іншим чоловіком.
  • На ґрунті ревнощів фігурант розбив вікно та через отвір здійснив чотири постріли.
  • Потерпілий, якому було 29 років, загинув від отриманих тілесних ушкоджень.
  • Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали 41-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучили. Підозру оголосили в умисному вбивстві — за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.

Про затримання та підозру повідомила поліція Київщини. Її пресслужба публікує інформацію у Telegram.

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