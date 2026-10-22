Що відомо про удар ракетою з касетною боєголовкою?

«58 бойових елементів вибухають у повітрі», — написав радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» у Telegram. У ніч на четвер, 22 жовтня, російські війська вдарили по історичному центру Києва ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою К5.

Як діє боєголовка К5?

За словами Бескрестнова, боєголовка вибухає над землею. Експерт заявив, що її застосовують для ураження якомога більшої кількості людей і техніки на площі 400 × 400 метрів.

«Флеш» наголосив, що атаку касетною боєголовкою здійснили не з військовою метою, а щоб зруйнувати частину старого міста та поранити якомога більше людей.

Які наслідки атаки в районах Києва?

Уночі балістичні ракети вдарили по шести районах столиці. Одна людина загинула, ще 22 дістали поранення.

У Дніпровському районі пошкоджені житлові будинки й автомобілі, у Дарницькому — об’єкти транспортної інфраструктури. У Святошинському постраждали нежитлова будівля та ресторанний комплекс, в Оболонському — «Епіцентр», у Печерському — монастир і медичний заклад, у Голосіївському — нежитлові будівлі.