Що відвідати на Подільському тижні мистецтва?

З 29 жовтня до 5 листопада в Києві триває перший Подільський тиждень мистецтва. До спільного маршруту долучилися понад 25 галерей, музеїв, майстерень і незалежних ініціатив.

«Поділ історично має надзвичайно насичене культурне життя. Особливо важливо було відкрити доступ до місць, куди зазвичай неможливо потрапити просто з вулиці, якщо ти особисто не знайомий із художниками чи кураторами», — каже артдиректорка й кураторка Hinaus Ольга Носко.

У програмі — виставки, екскурсії, покази, лекції та перформанси. Повну програму й перелік учасників оприлюднила Hinaus, а локації позначили на інтерактивній карті.

Адреси, події та час роботи

На Межигірській, 3 працює спільна фотомайстерня Макса Мокрицького й Тані Бакум із даркрумом для аналогового та альтернативного друку. Тут також працюють Женя Ольговська та Софі Янц, проводять лекції, артист-токи й майстер-класи; відкриті години відбудуться 31 жовтня з 13:00 до 17:00. У музеї-майстерні Івана Кавалерідзе на Андріївському узвозі, 21-А, 31 жовтня о 15:00 покажуть «Наталку Полтавку» та проведуть лекцію. Вхід коштує 100 гривень, потрібна попередня реєстрація.

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У галереї «Кузня» на Нижньому Валу, 37/20, розміщені резиденції для молодих митців, кав’ярня й книжкова колекція. Будівлі понад 120 років, а цю адресу Валер’ян Підмогильний згадував у романі «Місто» як перше київське помешкання Степана Радченка. У програмі: 31 жовтня о 18:00 — кінопоказ «Перемога над сонцем. Епілог», 3 листопада о 19:00 — книжковий рейв за Підмогильним, 4 листопада о 19:00 — розмова з Анною Куц і екскурсія до фінісажу виставки. На рейв потрібна реєстрація. У Музеї гетьманства на Спаській, 16-Б, 1 листопада з 14:00 до 17:00 Роман Михайлов проведе фотостудію «ЄГетьман»: фотографуватиме відвідувачів із бойовими атрибутами гетьманської доби, а портрети використає у подальшій роботі.

У культурному центрі «Спаська 13», що працює з липня 2023 року в колишньому «Портер-пабі» біля Самосаду, є коворкінг і відбуваються виставки, лекції, майстер-класи, дегустації чаю та концерти. 4 листопада о 19:00 тут покажуть перформанс за участю @gordotko і @cloudysommme: дані біологічного зворотного зв’язку рослини перетворюватимуть на сигнали синтезатора й візуальні проєкції. Mlyn Design Hub на Спаській, 36/31, відкрили у травні 2025 року в колишньому заводі «Київмлин». Тут відбудуться Mlyn Eco Week з 1 до 8 листопада та виставка Антона Логова «Незламність» з 3 до 15 листопада; «Життя речей» триватиме до 31 грудня. Графік роботи — з вівторка до неділі, 10:00–19:00.

У Stratosfera Studio на Андріївському узвозі, 36, з 29 жовтня до 5 листопада показують колекційне сучасне українське мистецтво: живопис, графіку й скульптуру, зокрема роботи Олега Голосія, Валерії Трубіної, Іллі Ісупова та Олега Тістола. Простір відкрила кураторка й мистецтвознавиця Світлана Старостенко. У Kvitkomarket на Костянтинівській, 21, до 11 листопада триває виставка Vsdark «Вічне сяйво нескореного серця». Тут показують і продають роботи молодих українських митців; простір створили за підтримки Flowerbed Gallery. Він працює із середи до неділі, 14:00–19:00, вхід — за вільний донат.

Подільський тиждень мистецтва об’єднав культурні простори району в спільний маршрут. Події тривають до 5 листопада.