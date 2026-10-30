Що виявила перевірка в дитячій лікарні в Боярці?

Після скарг батьків у Київській обласній дитячій лікарні в Боярці виявили порушення під час надання допомоги дитині з опіками, а окремим працівникам оголосили догани. Перевірка також зафіксувала проблеми з медичною документацією та потребу поліпшити умови в частині приміщень.

Основні результати моніторингу

23 жовтня представники Департаменту охорони здоров’я Київської ОВА та Міністерства охорони здоров’я оглянули відділення, перевірили документацію і наявність ліків та медвиробів, поспілкувалися з батьками пацієнтів і працівниками.

представники Департаменту охорони здоров’я Київської ОВА та Міністерства охорони здоров’я оглянули відділення, перевірили документацію і наявність ліків та медвиробів, поспілкувалися з батьками пацієнтів і працівниками. В історії хвороби дівчинки не було документального підтвердження частини досліджень, передбачених стандартом допомоги при опіках: визначення електролітів, біохімічних показників крові, рівня глюкози та загального аналізу сечі.

Внутрішній контроль лікарні від 26 жовтня виявив невідповідність локальному клінічному маршруту пацієнта № 41 щодо біохімічного дослідження крові й загального аналізу сечі.

Медсестра підтвердила, що батькам пропонували надати благодійну допомогу господарськими товарами або 200 гривнями. 21 жовтня лікарня затвердила положення про благодійну допомогу.

За інформацією лікарні, 23 жовтня в закладі були знеболювальні, засоби для інфузійної терапії, антисептики, ранові покриття, гелеві протиопікові пов’язки та інші медвироби. У хірургічному відділенні знайшли дитячі знеболювальні, інфузійні розчини й перев’язувальні матеріали.

Під час перевірки встановили, що частина приміщень потребує ремонту. У хірургічному та педіатричному відділеннях тривають роботи, через які частину хірургічних ліжок тимчасово перенесли до педіатричного відділення.

Департамент охорони здоров’я зазначив, що наданих документів недостатньо, аби однозначно встановити, скільки дитина чекала на первинний огляд і чи пошкодила медсестра її шкіру ножицями під час перев’язки. Наявність ліків і матеріалів під час моніторингу також не підтверджує, що вони були доступні медикам під час лікування 20–21 жовтня.

За словами лікарні, гарячу воду припиняли на одну добу через технічні роботи під час переходу котельні з альтернативного палива на природний газ; після їх завершення водопостачання відновили. Заклад має затверджений перелік платних медичних послуг із цінами, а розрахуватися за них можна через платіжний термінал або QR-код.

26 жовтня результати службового розслідування та пояснення працівників розглянула позачергова медична рада. Окремим медпрацівникам оголосили догани наказом генерального директора, а також рекомендували щотижня проводити адміністративні обходи хірургічного відділення. Перевірку провели після випадку з однорічною донькою музиканта й ветерана Святослава Бойка: дівчинка отримала опіки, перекинувши на себе чайник з окропом, і нині продовжує лікування в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.