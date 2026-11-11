Щитоподібна залоза: будова, функції і можливі порушення

Щитоподібна залоза — це невеликий ендокринний орган на передній поверхні шиї, який складається з двох часток і перешийка та виробляє гормони, що регулюють швидкість обміну речовин, ріст і терморегуляцію. Порушення її роботи поділяють на зниження чи підвищення вироблення гормонів або структурні зміни, і їх оцінюють лише в комплексі аналізів крові, ультразвукового дослідження та огляду лікаря. Окремі ознаки, як втома, зміна ваги чи серцебиття, не вказують однозначно на проблему з залозою, бо можуть мати десятки інших причин.

Середня маса щитоподібної залози у дорослих становить близько 15–25 г за даними анатомічних досліджень, а об’єм, який вимірюють на УЗД, орієнтовно не перевищує 18 мл у жінок і 25 мл у чоловіків. Ці цифри залежать від статі, маси тіла, віку та забезпеченості йодом і допомагають відрізнити індивідуальну варіацію від збільшення, яке може змінювати кровопостачання та гормональний баланс протягом місяців.

Ми розбираємо будову, механізм роботи та типи змін функції без схем лікування й самодіагностики, щоб ви могли поставити лікареві конкретні запитання, а не робити висновки з окремих симптомів.

1. Розташування і будова залози

Щитоподібна залоза лежить на передній поверхні шиї під гортанню, попереду верхньої частини трахеї, приблизно на рівні від п’ятого шийного до першого грудного хребця. Перешийок зазвичай проходить на рівні другого-третього кільця трахеї, а частки охоплюють її з боків. Якщо провести пальцями вниз від щитоподібного хряща по середній лінії, можна намацати м’яку еластичну структуру, яка в нормі не виступає.

Орган складається з правої та лівої часток, з’єднаних перешийком. Кожна частка має довжину близько 4–6 см, ширину 2–3 см і товщину 1,5–2 см. У 30–50 % людей від перешийка або однієї з часток відходить пірамідальна частка — залишок ембріональної протоки, яка може сягати під’язикової кістки. Зовні залоза вкрита фіброзною капсулою, а всередині складається з фолікулів — мікроскопічних пухирців, заповнених колоїдом із тиреоглобуліном, де синтезуються йодовмісні гормони.

Об’єм розраховують за формулою для кожної частки: довжина × ширина × товщина × коефіцієнт 0,479 (або 0,523 залежно від методики), а потім результати додають. Наприклад, частка розміром 4,5 × 1,8 × 1,6 см дає приблизно 6,2 мл; дві такі частки — близько 12,4 мл. Це число складається з трьох лінійних вимірів у сантиметрах і коригувального множника, який наближає форму до еліпсоїда; його змінює точність УЗД, наповнення колоїдом і індивідуальні пропорції тіла. Верхня межа 18 мл для жінок і 25 мл для чоловіків — орієнтир, а не абсолютна норма, бо залежить від комплекції.

2. Роль у роботі організму

Щитоподібна залоза виробляє тироксин (Т4) із чотирма атомами йоду, трийодтиронін (Т3) із трьома та кальцитонін, який бере участь у регуляції кальцію. Т4 і Т3 прискорюють основний обмін, впливають на частоту серцевих скорочень, температуру тіла, синтез білків і розвиток нервової системи. Кальцитонін знижує рівень кальцію в крові, стимулюючи його надходження в кістки.

Вироблення Т4 і Т3 контролює гіпофіз через тиреотропний гормон (ТТГ), а гіпофіз — гіпоталамус через тиреотропін-рилізинг-гормон. Коли Т4 і Т3 в крові падають, ТТГ зростає, щоб стимулювати залозу; коли вони підвищуються, ТТГ знижується. Це негативний зворотний зв’язок: у нормі невеликі коливання ТТГ у межах 0,4–4,0 мМО/л підтримують стабільний рівень вільних гормонів. Залоза не працює ізольовано — її активність змінюється під час вагітності, стресу чи дефіциту йоду.

На практиці людина з нормальною масою залози близько 20 г і об’ємом 12–15 мл може мати стабільний метаболізм, поки ТТГ тримається в референсних межах лабораторії. Якщо йодне забезпечення знижується, залоза може збільшуватися, щоб захопити більше йоду, і це видно на УЗД раніше, ніж зміняться гормони.

3. Що означають порушення функції

Порушення функції щитоподібної залози поділяють на зниження вироблення гормонів (гіпотиреоз), їх надлишок (гіпертиреоз) і структурні зміни без явної зміни гормонального балансу на початкових етапах. Гіпотиреоз часто пов’язаний з автоімунним тиреоїдитом, коли антитіла пошкоджують фолікули; гіпертиреоз — із дифузним токсичним зобом або вузлами, які виробляють гормони автономно. Структурні зміни включають дифузне збільшення (зоб) чи вузли, які можуть бути евтиреоїдними, тобто з нормальними гормонами.

Тип зміни Зміна ТТГ Зміна вільних Т4/Т3 Загальний ефект на обмін Гіпотиреоз Підвищений Знижені або на нижній межі Уповільнення метаболізму, зниження температури Гіпертиреоз Знижений Підвищені Прискорення обміну, тахікардія, втрата ваги Евтиреоїдний зоб або вузли У межах норми У межах норми Без явної зміни швидкості обміну на початку

Джерело: узагальнені референсні діапазони ендокринологічних лабораторій і протоколи, 2020–2026.

Автоімунний тиреоїдит в Україні має захворюваність близько 43 на 100 тис. населення і поширеність понад 400 на 100 тис., частіше в жінок у 4–6 разів. Це не означає, що кожна втома є гіпотиреозом: у багатьох випадках ТТГ залишається нормальним роками, поки антитіла не призведуть до явного зниження функції. Вузли виявляють у значної частки дорослих на УЗД, але більшість із них не змінює гормональний фон і не потребує негайних дій без ознак росту чи підозрілої структури.

Типовий випадок: доросла людина помічає втому і набір 3–4 кг за пів року. Лікар призначає ТТГ, вільний Т4 і УЗД. ТТГ 5,2 мМО/л при вільному Т4 на нижній межі норми вказує на субклінічний гіпотиреоз, а УЗД показує об’єм 16 мл без вузлів. Рішення — спостереження з повторним аналізом через 2–3 місяці, а не негайна терапія, бо симптоми можуть бути від інших причин, а гормональний зсув ще не критичний.

4. Коли варто обговорити стан із лікарем

Оцінювати роботу щитоподібної залози варто з ендокринологом або сімейним лікарем, бо окремі ознаки — втома, сухість шкіри, зміна ваги, серцебиття чи відчуття грудки в горлі — перетинаються з десятком інших станів від анемії до стресу. Аналізи ТТГ, вільних Т4 і Т3, антитіл та УЗД дають кількісну картину, яку неможливо замінити самоспостереженням. Референсні межі ТТГ 0,4–4,0 мМО/л є орієнтовними; для вагітних у першому триместрі верхня межа часто нижча, близько 2,5 мМО/л, а у людей старшого віку може бути вищою.

Важливо: окремі симптоми не є діагнозом. Підвищений ТТГ при нормальному вільному Т4 називають субклінічним гіпотиреозом і не завжди потребує лікування; рішення залежить від віку, вагітності, антитіл і динаміки за 2–6 місяців.

Звертатися варто при стійких змінах самопочуття, які тривають більше ніж кілька тижнів, при плануванні вагітності, після 35–40 років у жінок або за наявності родичів із захворюваннями залози. Лікар зіставляє аналізи з клінікою і вирішує, чи потрібен повторний контроль через 1–3 місяці, а не робить висновок з одного показника.

5. Що це означає для вас завтра

З цього пояснення варто взяти конкретні запитання до лікаря: який об’єм залози на УЗД і як він змінився порівняно з попереднім дослідженням, чи ТТГ і вільний Т4 узгоджуються між собою, чи є антитіла. Не варто робити висновок про «проблему з залозою» лише з втоми чи набору ваги, бо без лабораторних даних це залишається припущенням.

Якщо ви плануєте візит, підготуйте список стійких змін за останні 2–3 місяці і попередні аналізи, якщо вони є. Лікар може призначити ТТГ як перший крок; якщо він відхиляється, додають вільний Т4. Повторний контроль через 6–12 тижнів показує динаміку, а не разовий знімок. Самостійно інтерпретувати цифри або починати добавки йоду без рекомендації не варто, бо надлишок також змінює функцію.

Наприклад, жінка 42 років з об’ємом залози 17 мл і ТТГ 3,8 мМО/л при вільному Т4 у середині норми може отримати рекомендацію контролювати аналіз через 3 місяці без лікування, якщо симптоми не прогресують. Це дає час побачити, чи показник стабілізується чи зросте вище 4–5 мМО/л, коли рішення змінюється. Такі кроки замінюють здогадки конкретним планом спостереження.