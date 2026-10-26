Шість пошкоджених будинків в Ірпені відновлюватимуть за 71,8 млн грн

На ремонт будинку на вулиці Соборній, 146 спрямують найбільшу частину нового фінансування — 20,6 млн грн. Загалом Ірпінська громада отримає 71,8 млн грн із державного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Мешканці пошкоджених будинків роками чекають на можливість повернутися до своїх осель», — наголошують в Ірпінській громаді.

На які об’єкти спрямують кошти

Кошти передбачені рішенням Кабінету Міністрів України. Їх виділили, щоб продовжити ремонт багатоквартирних будинків, які вже почали відновлювати, але роботи на яких місцевий бюджет не може повністю профінансувати.

На будинок на вулиці Северинівській, 105-Н передбачили 17,9 млн грн, а на будинок №105-О — 13,4 млн грн. Ще 12,3 млн грн підуть на капітальний ремонт будинку на вулиці Миру, 16; 4,1 млн грн — на ремонт будинків на вулиці Білокур, 7, 8, 9 і 10; 3,5 млн грн — на будинок на Привокзальній площі, 2.

Найближчим часом представники громади планують зустрітися з підрядниками, оцінити стан ремонтів і визначити, як ефективно використати державні кошти до кінця 2026 року. Про фінансування в.о. міського голови Ірпеня Анжела Макеєва написала у Telegram.

За даними місцевої влади, внаслідок однієї з нещодавніх російських атак в Ірпінській громаді пошкоджено понад 100 будинків. У громаді наголошують: «залучення додаткового фінансування залишається одним із пріоритетів».