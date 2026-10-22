Шоколадні млинці: рецепт з точними пропорціями для ніжних млинців

На 10–12 тонких шоколадних млинців потрібні 160 г борошна, 25 г какао й 320 мл молока. Какао вбирає рідину, тому порівняно з класичним тістом може знадобитися ще 15–25 мл молока: інакше млинці вийдуть густими й можуть рватися.

Для цього рецепта ми обрали какао: з ним простіше отримати тонкі еластичні млинці. Нижче також є пропорції для варіанта з темним шоколадом.

1. Какао чи шоколад: що додати в тісто

Какао-порошок без цукру дає виразний шоколадний смак і темний колір, не додаючи тісту жиру. Воно легко розподіляється, а млинці залишаються тонкими й гнучкими. Беруть 20–30 г какао на 150–200 г борошна. Голландське, або алкалізоване, какао має м’якший смак і темніший колір; натуральне дає яскравіший відтінок і трохи кислішу ноту. Підходять обидва, якщо їх просіяти.

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Розтоплений темний шоколад із вмістом какао 50–70% додає тісту какао-масло й цукор. Млинці виходять щільнішими та ніжнішими, з більш десертним смаком. Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами, а потім охолодіть до теплого стану, щоб яйця не згорнулися. На ту саму кількість борошна потрібно 40–60 г шоколаду; молока беріть на 20–40 мл менше.

Для тонких еластичних млинців ми радимо какао. Шоколад підійде, якщо хочеться насиченішого десертного смаку й ви готові скоригувати рідину та цукор. Типова помилка — замінити какао шоколадом без зміни пропорцій: тісто стає густішим, млинці можуть рватися або прилипати, а смак — надмірно солодким.

2. Інгредієнти й пропорції

Це базовий рецепт на какао для 10–12 млинців діаметром близько 22 см. Продукти мають бути кімнатної температури. Борошно й какао просійте разом, так у тісті буде менше грудочок.

Інгредієнт Кількість Роль у тісті Борошно пшеничне 160 г Основа структури, еластичність Какао-порошок без цукру 25 г Смак, колір, додаткове поглинання рідини Молоко 320 мл Рідка основа, ніжність Яйця 2 шт. Зв’язування, колір, поживність Цукор 35 г Баланс гіркоти какао, карамелізація Рослинна олія 25 мл Еластичність, менше прилипання Сіль 2 г (щіпка) Підсилення смаку

Джерело: узагальнені пропорції з українських кулінарних рецептів шоколадних млинців на молоці, 2024–2026.

Для шоколадного варіанта замініть 25 г какао на 50 г розтопленого й охолодженого темного шоколаду. Молока візьміть 280–300 мл, цукру — 25 г. Готове тісто має вільно литися, як рідка сметана. Якщо воно густе, додайте 1–2 ст. л. молока.

3. Приготування тіста й смаження

Змішайте просіяні борошно й какао з цукром та сіллю. В іншій посудині злегка збийте яйця, додайте молоко й олію. Поступово вливайте рідку суміш до сухих інгредієнтів, помішуючи вінчиком або виделкою, поки не зникнуть грудочки. Довго збивати не потрібно.

Накрийте тісто й залиште на 10–15 хвилин. За цей час воно стане еластичнішим. Потім розігрійте антипригарну пательню на середньому вогні та змастіть її тонким шаром олії перед першим млинцем. Надалі зазвичай вистачає жиру з тіста.

На один млинець виливайте ополоник тіста, близько 60–70 мл, і швидко розподіляйте його по пательні. Перший бік смажте 40–60 секунд, доки краї не підсохнуть і не з’являться невеликі бульбашки. Переверніть лопаткою й готуйте другий бік ще 20–30 секунд. Готові млинці складайте стопкою, за бажанням накрийте рушником. Уся партія смажиться приблизно 15–20 хвилин.

Якщо перший млинець порвався, тісто може бути загустим або пательня недостатньо розігрітою. Якщо прилипає, додайте 1 ст. л. борошна або молока відповідно до проблеми й залиште тісто ще на 5 хвилин. Надто густе тісто дає товсті млинці, а надто рідке розтікається й погано тримає форму.

4. Начинки й подавання

До шоколадних млинців пасують банан, свіжі ягоди, збиті вершки або невелика кількість горіхової пасти. Можна подати їх із какао-соусом, розтопленим шоколадом чи ванільним морозивом. Не кладіть забагато начинки: для тонкого млинця достатньо 1–2 ст. л., щоб його було зручно згорнути або скласти конвертом.

Подавайте млинці теплими. Якщо готуєте заздалегідь, тримайте їх під рушником у теплому місці до 30 хвилин. Для зберігання охолодіть, перекладіть у контейнер і поставте в холодильник на 1–2 дні. Підігрійте на сухій пательні 20–30 секунд з кожного боку або в мікрохвильовці 15–20 секунд.

5. Запитання про шоколадні млинці

Чому для тіста з шоколадом потрібно менше молока?

Темний шоколад додає какао-масло й цукор, тому змінює щільність і солодкість тіста. Для рецепта з 50 г шоколаду потрібно 280–300 мл молока та 25 г цукру.

Що робити, якщо тісто вийшло густим або млинці рвуться?

Якщо тісто погано розтікається, додайте 1–2 ст. л. молока. Коли млинець рветься, перевірте також, чи достатньо розігріта пательня; після корекції залиште тісто ще на 5 хвилин.

Яке какао підійде для млинців?

Підійде натуральне або голландське какао без цукру. Просійте його разом із борошном, щоб воно рівномірно розподілилося в тісті.

Як зберігати й підігрівати готові млинці?

Охолодіть млинці, складіть у контейнер і тримайте в холодильнику 1–2 дні. Підігрійте на пательні або в мікрохвильовці. Заморожувати їх можна, але після розморожування текстура стане трохи м’якшою.

Чи можна замінити молоко водою або рослинним напоєм?

Так. Вівсяне чи мигдальне молоко можна брати майже в тій самій кількості, але смак буде менш насиченим. Якщо використовуєте воду, додайте 10–15 г олії або вершкового масла, щоб млинці залишилися еластичними.

Що це означає для вас завтра

Для сніданку або десерту на 2–3 особи відміряйте інгредієнти за таблицею й закладіть на приготування 30–40 хвилин: вийде близько 10–12 млинців. Хочете виразнішого десертного смаку — замініть какао на 50 г темного шоколаду, зменште молоко до 280–300 мл і цукор до 25 г. Якщо готуєте для гостей, подвойте порцію: тісто можна тримати в холодильнику до 12 годин і смажити млинці перед подачею.