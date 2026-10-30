Скільки алкоголю можна ввозити в Україну: Практичне уточнення про ліміти, умови та проходження митниці

Повнолітня особа може ввезти в Україну без митних платежів і без письмового декларування до 5 літрів пива, 2 літрів вина та 1 літра міцних напоїв із вмістом спирту понад 22 відсотки. Ці норми діють одночасно на одну людину в ручній поклажі чи супроводжуваному багажі, якщо відсутність в Україні перевищила 24 години. Перевіряйте обсяги за кожною категорією окремо перед перетином кордону.

Кияни, які повертаються з відряджень, відпусток чи коротких поїздок до Польщі чи інших країн, стикаються з цими правилами на пунктах пропуску. Помилка в підрахунку чи ігнорування умови про 24 години призводить до зупинки в червоному коридорі, додаткових платежів і затримки. Норми національні, вони не залежать від міста призначення.

Далі розберемо, на кого поширюються правила, як рахувати ліміти за видами напоїв, коли пільга не діє, що робити при перевищенні і як підготуватися до наступної поїздки.

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1. Які правила діють для ввезення алкоголю

Норми встановлені статтею 376 Митного кодексу України. Вони стосуються громадян і іноземців, які досягли 18 років і ввозять алкоголь для особистого вжитку в ручній поклажі або супроводжуваному багажі. Комерційні партії, несупроводжуваний багаж чи поштові відправлення під ці ліміти не підпадають.

Безмитне ввезення без письмової декларації можливе лише за умови, що особа була відсутня в Україні понад 24 години. На практиці митники перевіряють штампи в паспорті чи електронні дані про перетин. Якщо термін коротший, навіть невелика кількість підлягає оподаткуванню.

Правила єдині для всіх пунктів пропуску — автомобільних, залізничних чи авіаційних. Держмитслужба застосовує їх без регіональних винятків. Перед поїздкою звіряйте актуальну редакцію кодексу на офіційному сайті, бо практика інспекторів іноді уточнює деталі на місці.

Важливо Ліміти діють лише для осіб від 18 років. Особи молодші не можуть ввозити алкоголь узагалі. Напої мають бути в заводській упаковці з маркуванням.

2. Ліміти для різних видів напоїв

Ліміти рахують окремо за категоріями і застосовують одночасно. Можна взяти повні обсяги всіх трьох видів, якщо кожен не перевищує свою межу. Пиво — будь-якої міцності в межах 5 літрів. Вино — тихе чи ігристе в межах 2 літрів. Міцні напої (горілка, віскі, коньяк, ром) — лише до 1 літра, якщо вміст спирту перевищує 22 відсотки.

Підрахунок простий: сумуйте об’єми пляшок кожного виду. Наприклад, дві пляшки вина по 0,75 літра дають 1,5 літра — у межах норми. Одна літрова пляшка віскі — межа для міцних. Перевищення однієї категорії вимагає декларування всього надлишку, навіть якщо інші види в нормі.

Вид напою Ліміт без мита і декларування Примітки Пиво 5 літрів Будь-яка міцність, заводська упаковка Вино 2 літри Тихе та ігристе Міцні напої 1 літр Вміст спирту понад 22 %

Джерело: Митний кодекс України, стаття 376 (чинна редакція станом на 2026 рік)

На практиці сім’я з двох дорослих може розподілити обсяги: кожен має свій ліміт. Один везе 5 літрів пива, другий — 2 літри вина і літр міцного. Митники перевіряють приналежність багажу до конкретної особи.

3. Коли пільгові норми не застосовуються

Пільга зникає, якщо особа була відсутня в Україні менше ніж 24 години. Це стосується коротких поїздок за покупками чи візитами. У такому разі будь-яка кількість алкоголю оподатковується митними платежами, незалежно від обсягу.

Норми не діють для осіб молодше 18 років — ввезення заборонене повністю. Також пільга не поширюється на випадки, коли інспектор бачить ознаки комерційного ввезення: велика кількість однакових пляшок, відсутність особистого характеру чи спроба приховати. У таких ситуаціях товар можуть розглядати як товарну партію з відповідними наслідками.

Алкоголь у несупроводжуваному багажі чи міжнародних відправленнях підпадає під інші правила і зазвичай не звільняється від платежів. Перевіряйте спосіб переміщення перед пакуванням.

4. Якщо алкоголю більше за дозволену кількість

Перевищення будь-якої категорії вимагає проходження червоного коридору і письмового декларування. Заповніть митну декларацію, вкажіть точні обсяги і вартість надлишку. Сплатіть ввізне мито, акцизний податок і ПДВ з частини, що виходить за ліміт. Точні суми розраховує інспектор на місці залежно від виду напою і вартості.

Якщо не задекларувати надлишок і обрати зелений коридор, це вважають порушенням митних правил. Можливі штраф від 1700 гривень, конфіскація товару чи протокол. Повторні випадки посилюють відповідальність. Зберігайте чеки на покупку — вони допомагають підтвердити вартість.

Типовий випадок: особа повертається після трьох днів за кордоном з 1,5 літра віскі і 3 літрами вина. Віскі перевищує ліміт на 0,5 літра, вино — на 1 літр. Потрібно стати в червоний коридор, задекларувати надлишок і сплатити платежі лише з цієї частини. Якщо приховати, під час вибіркового огляду виявляють порушення і складають протокол.

Перед проходженням митниці підрахуйте всі обсяги ще вдома. Якщо сумніваєтесь — обирайте червоний коридор. Це займає більше часу, але уникає ризику штрафу.

5. Що це означає для вас завтра

Перед наступним виїздом звіряйте ліміти на сайті Держмитслужби і рахуйте багаж за категоріями. Враховуйте, скільки часу будете відсутні, і хто з пасажирів має повний ліміт. Берите заводську упаковку і чеки.

Якщо плануєте більше за норму — готуйтеся до червоного коридору і додаткових платежів. Короткі поїздки менше ніж на добу повністю виключають безмитне ввезення алкоголю. Перевіряйте паспортні штампи одразу після перетину в обидва боки.

Правила стабільні, але митна практика на конкретному пункті може уточнювати деталі. Якщо обсяги великі чи є сумніви щодо класифікації напою, зверніться до інспектора до проходження контролю. Це займає кілька хвилин і рятує від затримки.

Головне правило: рахуйте кожен літр за категорією і перевіряйте термін відсутності. Якщо умова про 24 години не виконана чи одна категорія перевищена — декларуйте. Приховування коштує дорожче за офіційні платежі.

Ці норми стосуються лише особистого ввезення в межах статті 376. Вони не замінюють загальні ліміти на вартість товарів і не діють для комерційних партій. Перед поїздкою завжди звіряйте актуальну інформацію в офіційних джерелах, бо практика може коригуватися.