Скільки будинків відновлять на Київщині?

У Київській області профінансують відновлення 10 багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок російської агресії. Загалом уряд спрямує 187,6 млн грн на ремонт 33 будинків у трьох областях.

Куди спрямують кошти

Фінансування отримають будинки у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях. Кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів.

За планом, відновлять три будинки у Кривому Розі, 20 — у Сумах і 10 — на Київщині. Загалом після завершення робіт понад 4 тисячі мешканців зможуть повернутися у свої домівки.

Що заявив прем’єр-міністр

Про спрямування коштів повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він написав: “В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак”.