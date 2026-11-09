Скільки дійсне ВЛК: строк залежить від умов і документа

Під час воєнного стану постанова ВЛК щодо придатності до військової служби дійсна протягом одного року з дня завершення медичного огляду. У мирний час цей строк становить п’ять років. Правило закріплене в Положенні про військово-лікарську експертизу (Наказ МОУ №402) та відповідних нормах щодо мобілізації. Відлік іде саме від дати закінчення огляду, а не від дня видачі паперової довідки чи появи запису в реєстрі.

Багато хто досі орієнтується на старі паперові документи з мирного часу й вважає їх безстроковими. Це призводить до того, що людина приходить у ТЦК із «чинним» на її думку висновком, а в реєстрі «Оберіг» дані вже застарілі. Ми розберемо, як визначити строк саме для вашого документа, що перевіряти і коли чекати направлення на повторний огляд.

Не існує єдиного строку для всіх висновків ВЛК. Він залежить від того, коли і за яких умов ви проходили комісію, яке формулювання стоїть у постанові та чи змінювався стан здоров’я.

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1. Від чого залежить строк дії висновку ВЛК

Строк чинності постанови ВЛК визначають два основні фактори: період, у який її ухвалили (мирний час чи воєнний стан/мобілізація), і тип самого висновку. Для військовозобов’язаних і резервістів під час мобілізації діє річний строк. Постанова, прийнята в мирний час, зберігає чинність п’ять років. Якщо в документі прямо вказано «непридатний з переоглядом через 6–12 місяців», орієнтуйтеся на цю дату, а не на загальне правило.

Відлік завжди починається з дня завершення медичного огляду. Якщо комісія закінчила роботу 12 березня 2025 року, то під час воєнного стану висновок діє до 12 березня 2026 року включно. Дата видачі паперової довідки може бути на кілька днів пізніше — її не беруть за основу.

Умови проходження Строк дії Точка відліку Особливості Воєнний стан / мобілізація 1 рік День завершення медогляду Після спливу дані в «Оберіг» і «Резерв+» вважаються застарілими Мирний час 5 років День завершення медогляду Стосується постанов, прийнятих до введення особливого періоду Непридатний із переоглядом 6–12 місяців Дата, зазначена в постанові Повторний огляд потрібен у вказаний строк Активні військовослужбовці Зазвичай 12 місяців День огляду Може відрізнятися залежно від звання та конкретної постанови

Джерело: Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (Наказ МОУ №402, пункт 3.8), Постанова КМУ №560.

Типова помилка — брати за основу дату, коли вам видали папір на руки, або коли запис з’явився в застосунку. Через це людина може «пропустити» місяць і прийти з уже нечинним документом. Завжди шукайте в постанові саме дату закінчення огляду.

2. Чинність висновку і повторний огляд

Чинність документа і обов’язок пройти повторний огляд — різні речі. Постанова діє рівно стільки, скільки вказано в правилах. Після закінчення строку дані вважаються застарілими, і ТЦК може направити вас на новий огляд під час уточнення обліку чи реалізації мобілізаційних заходів. Але закінчення року саме по собі не означає, що ви маєте самостійно бігти на комісію наступного дня. Направлення приходить від ТЦК.

Водночас повторний огляд можливий раніше, якщо стан здоров’я суттєво змінився. Для цього потрібні медичні документи: виписки, результати обстежень, висновки лікарів. Ви можете звернутися до ТЦК із заявою і просити направлення. Якщо в постанові стоїть «непридатний з переоглядом через 6–12 місяців», з’являйтеся за 3–4 тижні до вказаної дати.

Важливо: наявність паперової довідки не скасовує застарілих даних у реєстрі «Оберіг». Під час перевірки пріоритет має реєстр. Якщо в «Резерв+» статус не оновлено, готуйтеся пояснювати ситуацію документами.

На практиці часто буває так: людина пройшла ВЛК у жовтні 2024 року, отримала «придатний», рік сплив у жовтні 2025-го. У листопаді 2025-го ТЦК під час чергового уточнення даних направляє на новий огляд, бо в реєстрі інформація вже неактуальна. Якщо за цей рік людина перенесла операцію і має виписки, вона може ініціювати огляд раніше й отримати оновлену постанову. Без документів про зміну здоров’я дострокове направлення зазвичай не дають.

3. Як перевірити строк у своїх документах

Візьміть паперовий висновок або електронну копію. Знайдіть дату завершення медичного огляду (вона зазвичай стоїть окремо від дати видачі документа). Додайте один рік, якщо огляд проходив під час воєнного стану. Перевірте формулювання постанови: чи є вказівка на переогляд через певний строк. Зіставте ці дані з тим, що бачите в застосунку «Резерв+».

Відкрийте «Резерв+» і перегляньте розділ з інформацією про стан здоров’я чи придатність — там часто відображається дата останнього огляду та статус.

Якщо дані в застосунку розходяться з папером, зробіть скріншоти й підготуйте копію постанови для звернення.

За потреби отримайте витяг із реєстру «Оберіг» через ЦНАП або за запитом у «Резерв+».

Якщо в документі немає чіткої дати завершення огляду, зверніться до ТЦК або закладу, де проходили комісію, і попросіть уточнити. Без цієї дати самостійно порахувати строк неможливо. Не покладайтеся лише на електронний військово-обліковий документ — він відображає поточний стан реєстру, а не замінює постанову ВЛК.

4. Якщо строк сплив або відповідь незрозуміла

Коли рік сплив, не чекайте, що старий висновок «продовжать». ТЦК має підстави направити вас на новий огляд. Зверніться до свого ТЦК із заявою, прикладіть копію попередньої постанови й запитайте, чи потрібне направлення. Якщо здоров’я змінилося — додайте медичні документи. Для військовослужбовців порядок інший: звертайтеся до командира частини з рапортом.

Якщо в документах немає зрозумілої дати або формулювання суперечливе, не намагайтеся «додумати» строк. Напишіть письмовий запит до ТЦК або до ВЛК, яка проводила огляд. Зберігайте копії всіх звернень і відповідей. Якщо вас направляють на повторний огляд, проходьте його в установлений строк — зазвичай базовий огляд триває до 6 днів, з додатковими обстеженнями — до 14.

Не ігноруйте направлення. Відсутність актуального висновку не звільняє від обліку й може стати підставою для подальших заходів з боку ТЦК. Водночас сам факт спливу строку без направлення не є порушенням з вашого боку.

Часті запитання

Скільки часу чинний висновок ВЛК під час воєнного стану?

Один рік з дня завершення медичного огляду. Це стосується постанов про придатність військовозобов’язаних і резервістів, прийнятих під час мобілізації чи воєнного стану.

Чи однаковий строк для різних видів висновків?

Ні. Загальне правило — рік під час воєнного стану і п’ять років у мирний час. Але якщо в постанові вказано переогляд через 6–12 місяців, діє саме цей строк. Для військовослужбовців теж зазвичай рік, але можуть бути нюанси залежно від звання й формулювання.

Де перевірити, до якого часу чинний саме мій документ?

У паперовій постанові — за датою завершення огляду. У «Резерв+» — за відображеним статусом і датою, якщо вона є. Для офіційного підтвердження беріть витяг з «Оберегу» або звертайтеся до ТЦК.

Що робити, якщо строк сплив, а направлення ще не прийшло?

Ви не зобов’язані самостійно йти на комісію в день закінчення року. Чекайте направлення від ТЦК або ініціюйте звернення, якщо хочете оновити дані раніше (наприклад, через зміну здоров’я). Підготуйте попередні документи.

Чи можна пройти ВЛК достроково, якщо здоров’я погіршилося?

Так. Зверніться до ТЦК із заявою і медичними документами, що підтверджують зміни. Керівник ТЦК може видати направлення на повторний огляд.

Що буде, якщо дані в «Резерв+» не оновилися після огляду?

Зробіть скріншоти, збережіть копію постанови і зверніться до ТЦК із заявою про виправлення. Висновки ВЛК мають передаватися до реєстру автоматично, але на практиці бувають затримки.

5. Що це означає для вас завтра

Візьміть сьогодні свій останній висновок ВЛК і знайдіть дату завершення медичного огляду. Якщо огляд був, наприклад, 20 листопада 2025 року і триває воєнний стан, додайте рік — крайній день чинності 20 листопада 2026-го. Відкрийте «Резерв+» і перевірте, чи збігається статус і дата. Якщо залишилося менше двох місяців або дані розходяться, зробіть копії документів і зателефонуйте чи напишіть у свій ТЦК, щоб уточнити, чи планують направлення.

Якщо в постанові стоїть переогляд через конкретний строк, поставте нагадування на три тижні раніше. Підготуйте медичні виписки за останній рік — вони можуть знадобитися, якщо стан змінився. Не чекайте, поки вас викличуть із «простроченим» документом: краще з’ясувати статус заздалегідь і мати актуальну інформацію під рукою.

Цей простий розрахунок займає десять хвилин, але рятує від непорозумінь у ТЦК і дає розуміння, на що реально можна спиратися найближчі місяці.