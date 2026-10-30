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Скільки дронів Київ передав 72-й бригаді?

Ірина Ващук 1 хв читання 1
Військові оглядають партію дронів, розкладених на коробках у дворі

«До бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців поїхали ще 4 370 FPV-дронів різних типів, 165 нічних дронів Matrice 4T та 420 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)», — написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко у п’ятницю. Громада столиці передала військовим партію безпілотників.

До неї увійшли 4 370 FPV-дронів, 165 нічних Matrice 4T і 420 безпілотників-перехоплювачів. Усі вони призначені для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців.

Скільки дронів передали військовим цьогоріч

Від початку року громада Києва відправила військовим різних бригад загалом понад 62 000 безпілотників різних типів.

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