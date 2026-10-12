Скільки годин може бути вода в Києві взимку?

Якщо електроенергії не буде по 20 годин на добу, воду можуть подавати лише чотири години — коли є світло. Про такий сценарій розповів заступник генерального директора Київводоканалу Сергій Горкуценко.

Тривалі відключення під час сильних морозів можуть спричинити перебої з водою та замерзання внутрішньобудинкових мереж. На роботу водоканалу також впливають стан обладнання, нестача працівників і брак коштів на інвестиції.

Що загрожує водопостачанню та каналізації?

Обладнання 1970-х років не витримує значних коливань напруги. За словами Горкуценка, за чотири роки підприємство втратило 40% працівників, а через заморожені тарифи інвестиційну програму майже не фінансують.

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Водоканал намагатиметься не допустити зупинки каналізації. За словами Горкуценка, це може спричинити «епідеміологічну катастрофу».

Що мешканцям варто перевірити перед морозами?

За температури близько -10 °C і тривалої відсутності електрики є значний ризик замерзання внутрішніх систем будинків. Мешканцям радять утеплити підвали й комунікації, перевірити труби та насоси, а також подбати про резервне живлення.

Тариф на воду для населення не змінювався чотири роки, а капітальні ремонти в цей період майже не проводилися. Горкуценко наголосив, що підприємству потрібні належне фінансування та працівники.