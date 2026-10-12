Скільки годин може бути вода в Києві взимку?
Якщо електроенергії не буде по 20 годин на добу, воду можуть подавати лише чотири години — коли є світло. Про такий сценарій розповів заступник генерального директора Київводоканалу Сергій Горкуценко.
Тривалі відключення під час сильних морозів можуть спричинити перебої з водою та замерзання внутрішньобудинкових мереж. На роботу водоканалу також впливають стан обладнання, нестача працівників і брак коштів на інвестиції.
Що загрожує водопостачанню та каналізації?
Обладнання 1970-х років не витримує значних коливань напруги. За словами Горкуценка, за чотири роки підприємство втратило 40% працівників, а через заморожені тарифи інвестиційну програму майже не фінансують.
Водоканал намагатиметься не допустити зупинки каналізації. За словами Горкуценка, це може спричинити «епідеміологічну катастрофу».
Що мешканцям варто перевірити перед морозами?
За температури близько -10 °C і тривалої відсутності електрики є значний ризик замерзання внутрішніх систем будинків. Мешканцям радять утеплити підвали й комунікації, перевірити труби та насоси, а також подбати про резервне живлення.
Тариф на воду для населення не змінювався чотири роки, а капітальні ремонти в цей період майже не проводилися. Горкуценко наголосив, що підприємству потрібні належне фінансування та працівники.