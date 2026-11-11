Скільки грам у столовій ложці: таблиця для основних продуктів

У столовій ложці вміщується 15 мл. Скільки грам у столовій ложці залежить від продукту: для пшеничного борошна це близько 8 грамів, для цукру — 12–13 грамів, для вершкового масла — 14 грамів, для меду — 21 грам. Одна цифра на всі інгредієнти не існує.

За даними USDA FoodData Central, рівна столова ложка меду важить приблизно 21 грам, а та сама ложка борошна — лише 7,5–8 грамів. Різниця майже втричі. Саме через це тісто виходить занадто густим або рідким, якщо перераховувати всі продукти за одним шаблоном.

Нижче пояснюємо, чому маса змінюється, даємо таблицю для найпоширеніших продуктів, показуємо різницю між рівною ложкою і ложкою з гіркою та підказуємо, коли ложки достатньо, а коли потрібні ваги.

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Об’єм ложки й маса продукту

Столова ложка вимірює об’єм, а не вагу. Стандартна кухонна столова ложка вміщує 15 мл. Маса продукту в цьому об’ємі залежить від його щільності: скільки грамів уміщується в одному мілілітрі.

Вода й молоко мають щільність близьку до 1 г/мл, тому в ложці їх приблизно 15 грамів. Борошно пухке, між частинками багато повітря, тому щільність близько 0,5 г/мл і маса падає до 7,5–8 грамів. Мед густий і важкий — щільність понад 1,4 г/мл, звідси 21 грам. Вершкове масло й олії займають проміжне положення — близько 14 і 13,5 грамів відповідно.

Якщо ігнорувати щільність і ставити скрізь 15 грамів, у рецепті з’явиться зайве або бракуватиме інгредієнта. Особливо помітно це у випічці, де співвідношення борошна, цукру й жиру критичне.

Грами в ложці для основних продуктів

Нижче наведені усереднені значення для рівної столової ложки об’ємом 15 мл. Цифри зібрані з кількох джерел, які посилаються на USDA FoodData Central і вагові таблиці King Arthur Baking. Для сипких продуктів указано спосіб набирання «ложка й зняття надлишку».

Продукт Грамів у рівній столовій ложці (15 мл) Пшеничне борошно 7,5–8 Цукор-пісок 12–12,5 Цукрова пудра 7–7,5 Вершкове масло 14–14,2 Рослинна олія / оливкова олія 13,5–14 Молоко / вода 15 Мед 21 Какао-порошок 5–5,5 Сіль кухонна 18 Розпушувач 12–14

Джерело: USDA FoodData Central та King Arthur Baking, усереднені значення для рівної ложки.

Найзручніше переводити з ложок у грами продукти з відносно стабільною щільністю: цукор, масло, олію, мед, молоко. Для борошна й какао результат сильніше залежить від способу набирання, тому похибка більша.

Рівна й наповнена ложка

Рівна ложка — це коли надлишок знімають ножем або ребром долоні так, щоб поверхня збігалася з краями. Ложка з гіркою — коли продукт набирають із надлишком, що височить над краями. Для сипких продуктів гірка додає 30–50 % маси, іноді більше.

Для пшеничного борошна рівна ложка дає 7,5–8 г, а з гіркою легко виходить 11–13 г. Для цукру різниця менша — рівна ложка близько 12,5 г, з гіркою 15–17 г. Для рідин і густих продуктів (мед, масло) «гірка» майже не працює: надлишок просто стікає.

Важливо Рівна ложка і ложка з гіркою — різні виміри. Для борошна гірка додає 3–5 грамів і більше. Завжди уточнюйте в рецепті, яку саме ложку мають на увазі, або дотримуйтесь одного способу протягом усього приготування.

Набирайте борошно так: спочатку розпушіть його в пакеті чи банці, потім ложкою насипайте в мірну ложку і зніміть надлишок. Не зачерпуйте прямо з пакета — борошно утрамбовується і важить більше. Для цукру й солі можна зачерпувати, але краще теж вирівнювати, якщо потрібна точність.

Перерахунок у рецепті

Щоб перевести грами в ложки, поділіть потрібну масу на значення з таблиці. Наприклад, 50 г цукру — це приблизно 4 рівні столові ложки (50 ÷ 12,5 = 4). 30 г борошна — близько 4 рівних ложок (30 ÷ 7,5 ≈ 4). Для масла зручніше орієнтуватися на пакування: 1 столова ложка ≈ 14 г, тому 50 г — це трохи більше ніж 3,5 ложки.

Ложки достатньо для соусів, заправок, каш і більшості повсякденних страв, де похибка в 10–15 % не критична. Для випічки, особливо дріжджової або бісквітної, для солі, розпушувача й дріжджів краще зважити. Навіть 5–10 зайвих грамів борошна роблять тісто щільнішим, а зайва сіль або сода псує смак і структуру.

Найсильніше заперечення проти таблиць звучить так: «Я завжди ставив 15 грамів на ложку і все виходило». Так буває, якщо ви готуєте прості страви й звикли до свого способу набирання. У випічці ж щільність продуктів сильно різниться, і однакова цифра накопичує похибку. Професійні джерела, зокрема King Arthur Baking, прямо рекомендують зважувати інгредієнти саме тому, що об’ємні міри дають розкид.

Що це означає для вас завтра

Правило просте: орієнтуйтеся на конкретний продукт і спосіб наповнення ложки, а не на одну універсальну цифру. Для борошна беріть 8 г на рівну ложку, для цукру — 12–13 г, для масла — 14 г, для меду — 21 г. Виберіть один спосіб (рівна або з гіркою) і дотримуйтесь його в усьому рецепті.

Якщо готуєте випічку або страву, де важлива консистенція, поставте на ваги хоча б борошно, цукор і розпушувач. Це займає півхвилини і знімає питання «чому тісто не таке».

Таблиці дають орієнтир, але не абсолют. Вологість борошна, марка продукту, температура масла й те, як ви набираєте ложку, змінюють результат на кілька грамів. Для точних рецептів ваги залишаються надійнішим інструментом.