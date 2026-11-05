Скільки коштує кілограм цукру: київські ціни на 4 листопада 2026

Скільки коштує кілограм цукру в київських супермаркетах станом на 4 листопада 2026 року: середня ціна кристалічного цукру вагою 1 кг становить 35,82 грн. У мережах Auchan, Metro та Novus кілограм коштує 34,90–34,99 грн, у Megamarket — 38,50 грн. Ці цифри зібрав моніторинг Мінфіну з актуальних цінників магазинів, які працюють у столиці.

Для киян, які щодня купують продукти, різниця в кілька гривень на кілограмі швидко складається в помітну суму за місяць. Ціна залежить від мережі, бренду, фасування та наявності акції, тому один цінник без перерахунку на кілограм дає неповну картину.

Далі розберемо актуальний зріз по мережах, чому цінники відрізняються, як правильно зіставити вартість пакування будь-якої ваги та на що звертати увагу перед покупкою.

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1. Ціновий зріз у Києві

За даними моніторингу Мінфіну, оновленими 4 листопада 2026 року, середня роздрібна ціна кілограма кристалічного цукру в київських супермаркетах становить 35,82 грн. Найнижчі пропозиції в Auchan і Metro — по 34,90 грн за 1 кг, у Novus — 34,99 грн. Найвища серед цих мереж — 38,50 грн у Megamarket. Середньомісячна ціна за жовтень 2026 року по тих самих магазинах була 35,75 грн.

Офіційна середня ціна в Києві за вересень 2026 року, яку публікує Держстат, становила 35,76 грн за кілограм. Різниця між моніторингом супермаркетів і офіційною статистикою незначна й пояснюється різною вибіркою точок продажу та часом збору даних. Ціни в таблиці нижче — поточні полицеві без урахування тимчасових акцій, якщо такі не були зазначені в джерелі.

Мережа Ціна за 1 кг, грн Дата фіксації Auchan 34,90 4 листопада 2026 Metro 34,90 4 листопада 2026 Novus 34,99 4 листопада 2026 Megamarket 38,50 4 листопада 2026 Середня 35,82 4 листопада 2026

Джерело: моніторинг цін Мінфіну, станом на 4 листопада 2026 року.

Важливо. Ціни змінюються щодня. Перед походом до магазину перевірте актуальний цінник у додатку мережі або на полиці. Акційна ціна діє лише в зазначений період і часто стосується конкретного бренду чи фасування.

2. Різниця між магазинами й пропозиціями

Різниця між 34,90 грн у Auchan/Metro і 38,50 грн у Megamarket становить 3,60 грн на кілограмі, або приблизно 10 %. У більшості випадків це не «якість», а різниця в логістиці, націнці мережі та позиціонуванні. Власні торгові марки зазвичай дешевші за брендовані пачки тієї ж ваги. Упаковки по 5 чи 10 кг часто дають нижчу ціну за кілограм, але тільки якщо перерахувати правильно й якщо вам потрібен такий обсяг.

Акційні пропозиції знижують цінник на 5–15 % від звичайної ціни тієї ж позиції. Звичайна ціна — це та, яка стоїть на полиці постійно й фіксується моніторингами. Акційна — тимчасова, часто з позначкою «ціна з карткою» або обмежена датами. Якщо на пачці 900 г написано «32,90 грн», а на сусідній 1 кг — «34,90 грн», порівняння без перерахунку вводить в оману: перша пропозиція може виявитися дорожчою за кілограм.

Типова помилка — брати пачку, бо «на ній менше написано». Результат: ви платите більше за кілограм і не помічаєте цього, поки не порахуєте. Перевіряйте й звичайну, і акційну ціну саме в перерахунку на 1 кг.

3. Як зіставити ціну за кілограм

На ціннику завжди дивіться дві речі: загальну ціну пачки і чисту вагу нетто. Якщо пачка важить рівно 1 кг, ціна на етикетці й є ціною за кілограм. Якщо вага інша — розділіть ціну на вагу в кілограмах.

Пачка 1 кг за 34,90 грн — ціна за кілограм 34,90 грн.

Пачка 900 г (0,9 кг) за 32,40 грн — 32,40 ÷ 0,9 = 36 грн за кілограм.

Пачка 500 г за 18,50 грн — 18,50 ÷ 0,5 = 37 грн за кілограм.

Упаковка 10 кг за 329 грн — 329 ÷ 10 = 32,90 грн за кілограм.

Розрахунок займає секунди на калькуляторі телефону. Це схоже на порівняння ціни молока в пляшках різного об’єму: ви завжди зводите до ціни за літр, інакше велика пляшка може здаватися дорожчою, хоча за літр виходить дешевше. Аналогія перестає працювати, коли акція діє лише на певну вагу або коли магазин обмежує кількість одиниць в одному чеку.

Моніторинг Мінфіну фіксує саме ціну за стандартну пачку 1 кг кристалічного цукру в основних мережах. Якщо ви бачите суттєво нижчу пропозицію, перевірте, чи це не акція з обмеженим терміном і чи вага дійсно відповідає заявленій.

4. Що це означає для вас завтра

Перед тим як покласти цукор у кошик, відкрийте калькулятор і поділіть ціну пачки на її вагу в кілограмах. Порівняйте отриману цифру з 34,90–35,82 грн — це поточний діапазон звичайних цін у великих київських мережах станом на 4 листопада 2026 року. Якщо перерахунок дає менше 34 грн, перевірте дату акції й умови (картка лояльності, обмеження кількості). Якщо більше 39 грн — подивіться сусідню полицю або іншу мережу.

Правило просте: купуйте тільки після того, як порівняли ціну за кілограм, дату цінника й наявність акції. Це займає менше хвилини й захищає від переплати в кілька гривень на кожній пачці. Різниця в 3–4 грн на кілограмі при щомісячній покупці 2–3 кг уже відчутна в бюджеті на продукти.

Ціни в конкретній точці продажу можуть відрізнятися від середніх навіть у межах однієї мережі. Дані Мінфіну відображають вибірку на момент оновлення й не враховують усі локальні акції чи залишки. Перевіряйте цінник на місці — це єдиний спосіб знати точну суму, яку ви заплатите завтра.