Скільки коштує оренда будинку під Києвом?

«Ціна на оренду будинку б’є рекорди» — йдеться у відеосюжеті про киян, які планують зимувати за містом. Середня вартість оренди становить 2,5 тисячі доларів.

Будинки на купівлю майже закінчилися

Будинків, які можна придбати, практично не залишилося. Водночас ціни на оренду будинків досягли рекордного рівня.

Кияни готуються до зими за містом

У відеосюжеті розповідають про людей, які планують зимувати за межами Києва. Інших подробиць про їхні плани в тексті немає.