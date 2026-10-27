Скільки коштує продати пай: Практичний розбір витрат продавця з порівнянням сценаріїв оформлення

Продаж земельного паю обходиться продавцю в суми від 3–5 тисяч гривень на оцінку та базові послуги до десятків тисяч, якщо виникає податкове навантаження. Ці витрати окремі від ринкової ціни землі: вони залежать від строку володіння, кількості продажів за рік, площі й обраного способу оформлення угоди.

Зараз власникам важливо порахувати чистий залишок заздалегідь, бо тарифи нотаріусів і оцінювачів відрізняються, а умови пільг по податках змінюються залежно від конкретної ситуації. Особливо це стосується тих, хто має пай понад три роки або отримав його у спадок — тоді податки можуть бути нульовими.

Далі розберемо обов’язкові й змінні статті витрат, порівняємо самостійне оформлення з роботою через посередника і дамо послідовність перевірок для особистого кошторису.

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Основні витрати продавця

Перед продажем перевірте статті, які лягають на вас, і не змішуйте їх із ціною паю. Обов’язкові — експертна грошова оцінка сертифікованим оцінювачем (орієнтовно 2–4 тис. грн) і послуги нотаріуса. Змінні — витяги з реєстрів і кадастру, можливі витрати на приведення документів у порядок, а також податки, якщо вони виникають.

Державне мито 1 % від оцінної вартості зазвичай сплачує покупець або сторони ділять його. Для близьких родичів (подружжя, батьки-діти, брати-сестри) мито не стягують. Якщо пай в оренді, спочатку надішліть орендарю нотаріальне повідомлення — на відповідь дається два місяці.

Поширена помилка виглядає так: власник домовляється про ціну «на словах» і йде до нотаріуса без свіжої оцінки. Нотаріус вимагає звіт оцінювача, база для податків виходить вищою за домовлену, угода зривається або затягується на тижні. Правильно: замовте оцінку заздалегідь і звіряйте її з ціною в договорі.

Податки й оформлення угоди

Податкове навантаження залежить від строку володіння, способу набуття права, площі ділянки та кількості продажів за календарний рік. Якщо пай у власності понад три роки (або отриманий у спадок), продаж перший за рік і площа в межах норм безоплатної передачі — ПДФО і військовий збір не сплачуються. В інших випадках ставка ПДФО часто 5 %, а для третього й наступних продажів купленої (не успадкованої) ділянки — 18 %.

Військовий збір становить 5 % і стягується лише тоді, коли виникає обов’язок сплатити ПДФО. База — більша з двох сум: ціна в договорі або експертна оцінка. Нотаріус перевіряє сплату перед посвідченням. Послуги приватного нотаріуса зазвичай 5–15 тис. грн або відсоток від суми — уточнюйте тариф до візиту.

До правильного рішення ситуація виглядала так: власник розраховував на нульовий податок «бо давно володію», але продаж виявився другим за рік. Після перевірки в нотаріуса довелося сплатити 5 % ПДФО плюс 5 % збору, а угода зсунулася на кілька днів. Зміна сталася за рахунок точного звірення умов пільги з Податковим кодексом ще до домовленості з покупцем.

Самостійний продаж і посередник

Вибір стоїть між тим, щоб шукати покупця й збирати документи самому, або залучити посередника. Критерії порівняння — прямі витрати, час, ризик помилки в документах і зручність. Самостійний шлях дешевший, бо немає комісії, але вимагає більше особистого часу на перевірки реєстрів і переговори.

Через посередника комісія зазвичай 3–5 % від суми або фіксована плата. Посередник допомагає з пошуком покупця, повідомленням орендаря і частково з документами, але не замінює нотаріуса й оцінювача. Ризик нижчий, якщо посередник перевіряє обтяження, але контроль за кошторисом лишається на вас.

Критерій Самостійний продаж Через посередника Прямі витрати на оформлення Оцінка 2–4 тис. грн + нотаріус 5–15 тис. грн + витяги Те саме плюс комісія 3–5 % або фікс Час на підготовку Більше особистого часу на пошук і документи Менше клопоту, посередник бере частину завдань Ризик помилки Вищий, якщо не перевірити реєстри й умови податків Нижчий при досвідченому посереднику, але все одно перевіряйте Зручність Повний контроль, але більше кроків Простіше для зайнятих, менше контролю над деталями

Джерело: узагальнені орієнтири з роз’яснень ДПС України та відкритих даних про тарифи оцінювачів і нотаріусів, 2026 рік.

Самостійний продаж підходить, якщо документи в порядку, покупець уже є (наприклад, орендар) і ви готові витратити час на перевірки. Через посередника — коли немає часу шукати покупця або ділянка в оренді й потрібна допомога з повідомленням. У першому випадку заощаджуєте на комісії, у другому — на власному часі й знижуєте ризик зриву через недокомплект документів.

Попередній кошторис перед продажем

Складіть кошторис до домовленості про ціну. Спочатку перевірте, чи оформлене право власності повністю (не лише сертифікат), і чи немає обтяжень у реєстрі боржників — інакше нотаріус не посвідчить угоду. Потім замовте оцінку й уточніть у нотаріуса точний тариф на вашу угоду.

Далі звірте умови податків: строк володіння, чи перший продаж за рік, площа в межах норм. Додайте можливі витяги (кадастр, реєстр прав) і, якщо є оренда, час на повідомлення орендаря. Запишіть усі суми окремо — так побачите, скільки реально залишиться після продажу.

Тарифи нотаріусів і оцінювачів змінюються, тому кошторис дійсний лише на момент запиту. Повторіть перевірку за тиждень-два до угоди, якщо умови змінилися.

Запитання про витрати на продаж паю

Хто сплачує оцінку й нотаріуса

Оцінку зазвичай замовляє і оплачує продавець, бо вона потрібна для розрахунку податків і посвідчення. Нотаріальні послуги сторони ділять за домовленістю — часто продавець покриває свою частину, покупець — свою. Уточнюйте це письмово до візиту.

Чи можна продати без податків

Так, якщо одночасно виконані умови: перший продаж за рік, володіння понад три роки (або спадок) і площа в межах норм безоплатної передачі. Для приватизованої сільськогосподарської землі строк володіння іноді вимагають довшим. Перевірте саме вашу ситуацію в роз’ясненнях ДПС або у нотаріуса.

Що змінює суму витрат

Кількість продажів за рік, строк володіння й спосіб набуття права (приватизація, спадок, купівля). Також впливає, чи ділянка в оренді, і чи потрібні додаткові документи на межі чи витяги. Ціна в договорі не може бути нижчою за оцінку — інакше база для податків зросте.

Чи обов’язковий посередник

Ні. Якщо покупець знайдений і документи готові, можна оформити самостійно. Посередник корисний, коли потрібно шукати покупця або допомога з повідомленням орендаря, але його комісія додається до інших витрат.

Правило просте: до будь-якої домовленості про продаж отримайте деталізований кошторис саме для своєї угоди — з оцінкою, тарифом нотаріуса, розрахунком податків і переліком витягів. Без цього цифри в розмові з покупцем залишаються приблизними, а після посвідчення вже не змінити базу оподаткування.

Чесне застереження: конкретні суми залежать від регіону, нотаріуса й ваших обставин. Цей розбір дає орієнтири на 2026 рік, але не замінює консультацію з нотаріусом і перевірку актуальної ставки в Податковому кодексі. Тарифи можуть відрізнятися, тому завжди запитуйте письмовий розрахунок.

Що це означає для вас завтра

Завтра, якщо плануєте продаж, замовте оцінку й запишіться до нотаріуса на попередню консультацію з повним переліком документів. Отримайте розбивку витрат і звіряйте її з ціною, яку готові прийняти. Так уникнете сюрпризів на етапі посвідчення й побачите реальний залишок ще до підпису.