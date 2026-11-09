Скільки коштують домашні яйця: ціни в Києві на початок листопада

На початку листопада 2026 року домашні яйця в Києві в приватних продавців коштують переважно 80–110 грн за десяток. Це пропозиції з оголошень і ринків, зафіксовані в кінці жовтня — перших числах листопада, без урахування промислових упаковок із супермаркетів.

Для киян, які шукають саме домашні, а не фабричні яйця, різниця в ціні та походженні має значення вже сьогодні: від цього залежить і бюджет на тиждень, і те, що опиниться на столі завтра. Ми зібрали локальні пропозиції, щоб порівняти їх між собою за однаковою кількістю.

Далі розберемо, звідки беруться ці цифри, чому десяток у різних місцях може коштувати по-різному, де зручніше звіряти пропозиції і що варто уточнити в продавця перед покупкою.

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Скільки коштують домашні яйця в Києві?

Станом на 1–8 листопада 2026 року в оголошеннях киян і передмістя (Оболонь, Деснянський, Дарницький, Печерський райони, Вишгород з доставкою) домашні курячі яйця пропонують за 80–100 грн за десяток. Окремі позиції доходять до 110 грн, якщо продавець акцентує на свіжості «щодня» чи доставці.

На ринках Києва діапазон близький: фермерські та домашні часто тримаються в тих самих межах, тоді як промислові в супермаркетах зараз нижчі — від приблизно 55 до 75 грн за десяток залежно від мережі й акції. Ці цифри з приватних оголошень і ринкових спостережень, а не середньоміська статистика Держстату.

Місце пропозиції Ціна за десяток, грн Період фіксації Примітка Приватні оголошення Києва (OLX) 80–100 кінець жовтня — початок листопада 2026 десяток, доставка по районах Ринки Києва (фермерські/домашні) близько 80–110 жовтень–листопад 2026 залежить від продавця Супермаркети (промислові упаковки) 55–75 6–7 листопада 2026 для порівняння, не домашні

Джерело: моніторинг оголошень OLX та публікацій про ціни на продукти (Мінфін, Новини.live) за жовтень–листопад 2026 року.

Один десяток за 90 грн означає 9 грн за яйце. Якщо берете два десятки, сума вже 180 грн — це більше, ніж акційна промислова упаковка, але за іншим типом товару.

Чому ціна за десяток може відрізнятися?

Різниця між 80 і 110 грн за десяток домашніх яєць у Києві виникає з кількох характеристик, які продавець вказує або які видно при покупці. Це не загальна «якість», а конкретні умови: кількість у партії, наявність доставки, заявлена свіжість і район.

Десяток «з доставкою по всіх районах» часто коштує на 10–20 грн більше, ніж самовивіз. Якщо продавець пише «свіжі щодня» чи «від молодих курочок», ціна тримається ближче до верхньої межі. Партії на 20–30 штук інколи дають нижчу ціну за десяток при розрахунку, але це треба перевіряти вручну.

Промислові яйця в магазинах і домашні в приватних продавців — різні категорії. Змішувати їх у один діапазон некоректно: у супермаркетах зараз мінімальні упаковки стартують від 39 грн у деяких мережах, але це не домашні.

Де порівнювати пропозиції в Києві?

Щоб порівняти домашні яйця в Києві, варто дивитися на три місця одночасно: ринок у своєму районі, оголошення приватних продавців і, за потреби, фермерські точки. Головне — завжди приводити до однієї одиниці, десятка.

На ринку можна одразу побачити яйця і спитати кількість. В оголошеннях часто вказано ціну за десяток, але буває за штуку або за 20 штук — тоді діліть. Наприклад, 180 грн за 20 штук — це 90 грн за десяток. Якщо додається доставка 30–50 грн, її теж рахуйте на десяток.

Перевірте, чи ціна вказана саме за десяток, а не за штуку чи більшу партію.

Уточніть, чи входить доставка чи самовивіз.

Порівняйте кілька пропозицій за той самий день, бо ціни змінюються.

Так ви побачите реальну різницю: десяток з ринку без доставки може вийти дешевше, ніж з оголошення з кур’єром, навіть якщо цифри в оголошенні виглядають схоже.

Що запитати продавця перед купівлею?

Перед тим як купити домашні яйця в Києві, варто поставити кілька прямих запитань про походження, кількість і ціну. Це займає хвилину і допомагає не переплатити.

Запитайте, звідки яйця (господарство в передмісті чи своє), скільки штук у партії і чи ціна фіксована за десяток. Уточніть дату збору, якщо продавець її називає, і чи можна взяти меншу кількість без націнки. Якщо є доставка — скільки вона коштує і чи входить у загальну суму.

На практиці часто буває так: продавець називає 100 грн за десяток, але при самовивозі знижує до 90 грн, а за 20 штук рахує 180 грн без додаткових платежів. Результат — ви берете два десятки за ті самі 90 грн за десяток, бо уточнили кількість і умови одразу.

Що це означає для вас завтра

Завтра при покупці домашніх яєць у Києві порівнюйте ціну тільки за однаковий десяток і звіряйте пропозицію на день купівлі. Якщо в оголошенні 95 грн з доставкою, а на ринку 85 грн без неї — рахуйте повну суму з урахуванням дороги.

Межі цих цифр: дані зібрані з відкритих оголошень і ринкових спостережень на початок листопада 2026 року. Вони не є середньою ціною по всьому місту і можуть змінитися наступного дня залежно від продавця.

Питання киян про ціну домашніх яєць

Скільки зараз коштує десяток домашніх яєць у Києві?

На початку листопада 2026 року в приватних оголошеннях і на ринках Києва — переважно 80–110 грн за десяток. Точну цифру дивіться в конкретній пропозиції на день покупки.

Чим домашні яйця відрізняються за ціною від магазинних?

Домашні в приватних продавців тримаються вище: 80–110 грн, тоді як промислові упаковки в супермаркетах 6–7 листопада коштували 55–75 грн за десяток. Це різні товари.

Чи можна знайти домашні яйця дешевше 80 грн за десяток?

В окремих оголошеннях трапляються нижчі цифри, але часто це за штуку, за більшу партію або без доставки. При перерахунку на десяток більшість пропозицій у Києві починається від 80 грн.

Як правильно порівняти ціну на ринку й в оголошенні?

Приведіть обидві пропозиції до ціни за десяток, додайте вартість доставки чи дороги і звіряйте на один день. 100 грн з доставкою може вийти дорожче, ніж 90 грн на ринку без неї.

Чи змінюються ціни на домашні яйця швидко?

Так, у приватних продавців вони можуть змінюватися щодня залежно від наявності. Тому перевіряйте конкретну пропозицію безпосередньо перед покупкою.