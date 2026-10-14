Скільки коштувала незаконна переправа до Угорщини?

«Перетин державного кордону повинен відбуватися виключно на законних підставах» — наголошують правоохоронці. У Києві затримали мешканця Закарпаття, якого підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіка до Угорщини. За свої послуги він запросив 11 тисяч євро.

«У разі доведення вини чоловікові може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі».

Як планували перетин кордону

За версією слідства, підозрюваний домовився з киянином про виїзд в обхід офіційних пунктів пропуску. Чоловік мав самостійно приїхати до населеного пункту на Закарпатті, де його повинні були зустріти спільники організатора та провести до кордону. Частину маршруту планували пройти пішки гірською місцевістю.

Підозрюваного затримали в одному зі столичних ресторанів після отримання грошей від потенційного клієнта. Операцію провели працівники поліції за участю Служби безпеки України. Слідчі перевіряють роль можливих спільників і з’ясовують, чи причетний чоловік до інших подібних епізодів.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення, а також можливі конфіскацію майна й заборону обіймати певні посади або займатися окремою діяльністю. Слідчі дії тривають, суд має визначити запобіжний захід.