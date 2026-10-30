Скільки коштуватиме відновлення Auchan на Чернігівській?

Відновлення гіпермаркету Auchan у ТРК «Проспект» біля метро «Чернігівська» після російської атаки 26 жовтня, за попередньою оцінкою компанії, коштуватиме десятки мільйонів гривень. Магазин уже працює, однак ремонт пошкоджених конструкцій та інфраструктури ще триває.

Оцінка охоплює лише будівельні й ремонтні роботи та не враховує можливих збитків через втрату товарних запасів. Детальний підрахунок шкоди ще не завершили.

У компанії повідомили, що виконали першочергові роботи, аби відновити роботу магазину та повернути покупцям доступ до продуктів і товарів першої потреби.

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«Ми вже відновили роботу Auchan Чернігівська, зробили все необхідне, щоб якнайшвидше повернути магазин до функціонального стану та забезпечити покупцям доступ до продуктів і товарів першої потреби. Ми оперативно виконали першочергові роботи, необхідні для відновлення функціонування магазину. Водночас попереду ще тривалий процес відновлення пошкоджених конструкцій та інфраструктури».

Під час атаки постраждали зовнішні конструкції будівлі та внутрішні приміщення, зокрема торговельна зала. Також пошкоджено товари на полицях і торговельне обладнання, а відновлення капітальних елементів та інженерних систем потребуватиме більше часу.

Які об’єкти Auchan пошкодили раніше

За три місяці це вже четвертий випадок пошкодження об’єктів мережі в столичному регіоні. 30 серпня обстріл пошкодив центральний розподільчий склад Auchan у Борисполі, через що компанії довелося терміново перебудовувати логістичні ланцюги постачання.

26 вересня російський удар пошкодив магазин Auchan «Біличі» в Києві, а 7 жовтня під час атаки на Київщину постраждав склад свіжих продуктів компанії. 26 жовтня під удар потрапив гіпермаркет у ТРК «Проспект».

Auchan Україна — дочірня структура французької групи Auchan SA, що працює в Україні з 2008 року. Мережа має близько 30 торговельних об’єктів у Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі й розвиває електронну комерцію; за підсумками 2025 року її дохід становив 10 млрд 30,4 млн грн, а збиток — 835,8 млн грн.