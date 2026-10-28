Скільки очей у павука: коротка відповідь із поясненням видових відмінностей

Більшість павуків має вісім очей. За даними World Spider Catalog станом на 2026 рік, це приблизно 99 % із понад 53 тисяч описаних видів.

Однак кількість залежить від виду: у деяких павуків шість очей, в окремих — чотири, два або жодного. Розташування теж різниться. Щоб упізнати групу, важливо дивитися не лише на число, а й на малюнок очей.

Скільки очей має більшість павуків?

Типова кількість — вісім. Очі розташовані на передній частині головогрудей, зазвичай у два ряди по чотири. Серед них є передня середня пара, або головні очі, та три пари вторинних.

Головні очі формують зображення й допомагають оцінювати відстань. Вторинні вловлюють рух і розширюють поле огляду. Оскільки павук не повертає голову, кілька пар очей дають змогу стежити за тим, що відбувається довкола.

Вісім очей мають стрибуни, вовчі павуки, хрестовики й більшість тенетників. Самі очі можуть виглядати по-різному: у стрибунів передня пара велика й виразна, а в хрестовиків очі дрібніші та розташовані компактно.

Порахувати їх на око буває складно, якщо очі дрібні або частково закриті волосками. Без збільшення можна прийняти шість за вісім або не помітити одну пару. Для точного підрахунку знадобляться хороше світло й лупа.

Чому кількість очей у павуків різниться?

Різна кількість очей сформувалася в ході еволюції. У деяких групах зникла головна пара. Шість очей мають, зокрема, представники родин Sicariidae (відлюдники), Scytodidae (плювальники) і Dysderidae (мисливці на мокриць).

Чотири очі трапляються рідше, наприклад у деяких представників Symphytognathidae. Два очі характерні для родини Caponiidae. Печерні види, що живуть у повній темряві, можуть повністю втратити очі й покладатися на вібрації та дотик.

Навіть у межах однієї родини кількість може відрізнятися. Зазвичай вона парна. Такі відмінності пов’язані з пристосуванням до способу життя: активне полювання потребує кращого зору, тоді як павуки, що сидять у тенетах, можуть покладатися на інші сигнали.

Твердження, що в павука завжди вісім очей, справді не відповідає всім видам. За наведеними даними, приблизно 99 % видів мають вісім, але винятки описані в родинах і зафіксовані в каталогах. Якщо їх не враховувати, під час визначення групи легко помилитися.

Як розташовані очі павука?

Розташування очей створює характерний малюнок і може допомогти відрізнити родини. У стрибунів два великі очі спрямовані вперед, решта, дрібніші, розміщені з боків і зверху. У вовчих павуків очі стоять у три ряди, а середні з них найбільші.

У хрестовиків чотири маленькі очі спереду утворюють трапецію або квадрат, ще дві пари розташовані з боків. У шестиоких відлюдників три пари розміщені окремо дугою, а в Dysderidae шість очей зібрані в компактну овальну групу.

Таке розташування розширює поле огляду без повороту тіла. Великі очі зазвичай спрямовані туди, де потрібна деталізація, а дрібні допомагають помічати рух збоку. Розмір і позиція очей пов’язані зі способом полювання: у активних мисливців передні очі часто виразніші.

Самих очей недостатньо, щоб точно визначити вид. Їхнє розташування допомагає звузити пошук до родини, але для точнішого визначення враховують також будову ніг, павутинних бородавок і форму тіла.

Що ще варто знати про павучі очі?

Чи в усіх павуків однакова кількість очей?

Ні. Вісім очей має більшість, але в окремих груп є шість, чотири або два. Деякі печерні види втратили очі. Кількість зазвичай парна.

Чому очі павуків розташовані по-різному?

На розташування впливають спосіб полювання та середовище. У активних денних мисливців передні очі можуть бути більшими, а в інших видів очі розміщені так, щоб стежити за рухом у ширшому полі. Малюнок очей також допомагає павуку бачити довкола, не повертаючи голову.

Чи можна визначити вид павука за кількістю або розташуванням очей?

Ці ознаки допомагають звузити пошук до родини, але зазвичай не визначають вид самі по собі. Наприклад, шість очей у компактній групі вказують на Dysderidae, а три окремі пари — на відлюдників. Для точнішого визначення потрібні й інші ознаки.

Чи добре бачать павуки?

Більшість павуків бачить слабко й покладається також на вібрації та дотик. У стрибунів зір досить чіткий для полювання. Інші види можуть розрізняти переважно світло, тінь і рух. Якість зору залежить від будови й розміру очей, а не лише від їхньої кількості.

Чи є в Україні павуки з іншою кількістю очей?

Так. Більшість місцевих видів має вісім очей, але трапляються й представники роду Dysdera (мисливці на мокриць) із шістьма. Вони червонуваті, мають великі хеліцери й живуть у вологих місцях. У квартирах частіше зустрічаються восьмиокі види.

Що це означає для вас завтра

Якщо захочете порахувати очі павука, підсвітіть їх і скористайтеся лупою: дрібні очі легко не помітити. Для визначення групи зверніть увагу не тільки на кількість, а й на розташування.

Не робіть висновок про вид лише за очима. Зіставте цю ознаку з формою тіла, кольором і поведінкою. Так ви зможете точніше визначити групу, не плутаючи поширений варіант із винятком.