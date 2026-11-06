Скільки платять за 2 групу інвалідності: пенсія чи допомога

Людина з інвалідністю II групи отримує або пенсію за інвалідністю в розмірі 90 % від індивідуально розрахованої пенсії за віком, або державну соціальну допомогу мінімум 2076 грн на місяць, якщо страхового стажу недостатньо. Конкретна сума залежить від виду призначеної виплати, тривалості стажу, заробітку та причини інвалідності. Єдиної фіксованої суми для всіх не існує.

У листопаді 2026 року масового підвищення цих виплат не відбулося — остання загальна індексація пройшла 1 березня. Для киян це означає, що бюджетні плани на найближчі місяці варто будувати на вже призначеній сумі, а не на очікуванні автоматичного зростання. Особливо актуально для тих, хто отримує мінімальні виплати або поєднує їх із роботою.

Далі розберемо, чим відрізняються пенсія та соціальна допомога, які обставини визначають кінцеву суму, як перевірити призначене саме вам і що робити, якщо кілька умов не збігаються.

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Яка виплата належить людині з інвалідністю II групи?

Основний варіант — пенсія за інвалідністю. За наявності необхідного страхового стажу (від 1 до 15 років залежно від віку, в якому встановили інвалідність) вона становить 90 % пенсії за віком, розрахованої за стажем і заробітком людини. Мінімальна межа для більшості таких пенсій прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2595 грн у 2026 році.

Якщо стажу бракує, призначають державну соціальну допомогу. Її розмір для II групи — 80 % того ж прожиткового мінімуму, тобто 2076 грн. Для людей з інвалідністю з дитинства сума фіксована й не залежить від стажу. Окремі підвищені гарантії діють для інвалідності внаслідок війни та для постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Важливо. З 1 листопада 2026 року загального підвищення пенсій і допомог по інвалідності II групи не проводили. Індивідуальний перерахунок можливий лише за зміною стажу, заробітку чи статусу.

Чому суми пенсії та соціальної допомоги відрізняються?

Пенсія за інвалідністю — це страхова виплата. Її рахують від індивідуальної пенсії за віком, тому два люди з однаковою групою можуть отримувати суттєво різні суми. Соціальна допомога — нестрахове забезпечення для тих, хто не набув права на пенсію. Її мінімум однаковий для більшості отримувачів II групи й не зростає разом із заробітком.

Додаткові відмінності з’являються через причину інвалідності. Для інвалідності внаслідок війни пенсію рахують як 80 % грошового забезпечення, а сукупна виплата (з надбавками та адресною допомогою) з 1 березня 2026 року не може бути нижчою за 15 494 грн. Для інших військових — 60 %. Для чорнобильців мінімальні орієнтири вищі за звичайну соціальну допомогу, але нижчі за військові гарантії.

Вид виплати Умови призначення Орієнтир розміру в 2026 році Пенсія за інвалідністю (загальна) Наявність страхового стажу 1–15 років 90 % індивідуальної пенсії за віком, не нижче 2595 грн Державна соціальна допомога Немає права на пенсію 2076 грн (80 % прожиткового мінімуму) Пенсія при інвалідності внаслідок війни Спеціальний статус, служба Не менше 15 494 грн сукупно (80 % грошового забезпечення + доплати)

Джерело: Пенсійний фонд України, Закон про Державний бюджет України на 2026 рік.

Якщо пропустити розмежування видів виплат, легко прийняти мінімальну соціальну допомогу за «ставку для всіх». На практиці людина зі стажем 10–12 років і середнім заробітком отримує помітно більше, ніж 2076 грн, бо 90 % її розрахункової пенсії за віком перевищує цей поріг. Результат залежить саме від того, який вид виплати призначили.

Що впливає на розмір виплати?

Чеклист варто пройти перед зверненням за призначенням або перерахунком. Він допомагає зрозуміти, які документи й дані зібрати, і чому сума може відрізнятися від очікуваної.

Перевірте наявний страховий стаж на момент встановлення інвалідності або звернення: для II групи потрібно від 1 року (якщо інвалідність до 23 років) до 15 років (після 60).

Уточніть середній заробіток, з якого сплачували внески: саме він разом зі стажем формує базу для 90 % розрахунку.

Встановіть причину інвалідності (загальне захворювання, внаслідок війни, чорнобильська, з дитинства): від цього залежить, чи застосовуються підвищені мінімуми.

З’ясуйте, чи працюєте ви зараз: для деяких категорій мінімальна виплата може відрізнятися для працюючих і непрацюючих.

Якщо пропустити будь-який пункт, ризик отримати меншу суму або відмову в пенсії зростає. Наприклад, без підтвердження стажу людина потрапляє на соціальну допомогу 2076 грн навіть за наявності заробітку в минулому. Правильна послідовність — спочатку зібрати довідки про стаж і заробіток, потім подавати заяву.

Поширена помилка виглядає так: людина чує, що «за другу групу платять близько двох тисяч», і не звертається за перерахунком після появи додаткового стажу. Закінчується це тим, що протягом місяців надходить соціальна допомога замість пенсії, яка могла б бути вищою на 30–50 %. Правильно — після кожної зміни стажу чи заробітку подати заяву на перерахунок через портал Пенсійного фонду.

Де перевірити призначену суму й дату виплати?

Найшвидше — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України або в застосунку. Авторизація через Дія.Підпис, BankID чи кваліфікований електронний підпис. У розділі «Моя пенсія» видно поточний розмір, складові, дату останнього перерахунку та історію нарахувань. Там само можна замовити довідку про доходи пенсіонера.

Для киян доступні сервісні центри Головного управління Пенсійного фонду в Києві — правила призначення загальнодержавні, місцевих надбавок саме за II групу інвалідності немає. Якщо дані в кабінеті не оновилися після звернення, варто подати електронне звернення або зателефонувати до управління: оператор підтвердить статус після ідентифікації.

Якщо кілька пунктів чеклиста не виконано (немає повного стажу, не підтверджена причина інвалідності, не подано заяву на перерахунок), спочатку дооформіть документи, потім зверніться повторно. Соціальна допомога призначається швидше, але пенсія за стажем зазвичай вища і зберігає право на подальші індексації.

Практичне правило просте: перед тим як планувати витрати, з’ясуйте, який саме вид виплати вам призначено — пенсію за інвалідністю чи соціальну допомогу — і звірте поточну суму в особистому кабінеті Пенсійного фонду. Якщо сума близька до 2076 грн, перевірте, чи можна перейти на пенсію після донабору стажу.

Чесне застереження: наведені мінімуми й відсотки відображають загальнодержавні норми станом на листопад 2026 року. Індивідуальний розрахунок може відрізнятися через надбавки, обмеження максимальної пенсії (25 950 грн) чи зміни законодавства. Точну суму підтверджує лише рішення Пенсійного фонду щодо вашої справи.