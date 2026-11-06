Скільки рідини можна брати в літак: порівняння ручної поклажі та багажу

У ручній поклажі на більшості маршрутів ємності з рідинами, гелями, кремами та аерозолями не перевищують 100 мл кожна і вміщуються в один прозорий пакет об’ємом до 1 літра на пасажира. У зареєстрованому багажі таких обмежень на об’єм звичайних рідин немає, але діють правила щодо небезпечних речовин, алкоголю та аерозолів. Точні норми залежать від аеропорту відправлення, терміналу й навіть пункту контролю, тому універсального ліміту для всіх рейсів не існує.

Правила змінюються поступово: у 2026 році частина європейських аеропортів з сертифікованими CT-сканерами вже дозволяє контейнери до 2 літрів, тоді як інші лишаються на 100 мл. Для киян, які летять з Польщі, Румунії чи інших хабів, це означає різний ризик конфіскації косметики чи напоїв залежно від конкретного вильоту. Перевірка умов саме вашого маршруту економить час на контролі й гроші на заміну засобів.

Далі зіставимо обмеження для салону та зданого багажу, окремо розберемо винятки для ліків і дитячого харчування, а наприкінці дамо чеклист перевірок перед виїздом.

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1. Ручна поклажа: обмеження для рідин

У салоні літака рідини проходять догляд на пункті безпеки аеропорту відправлення. Базове правило Європейської комісії вимагає контейнери не більше 100 мл, зібрані в один прозорий пакет, що закривається, об’ємом до 1 літра. Пакет подають окремо. Обсяг рахують за маркуванням ємності, а не за кількістю вмісту: напівпорожня пляшка 200 мл не пройде.

До рідин відносять воду, напої, супи, сиропи, креми, лосьйони, олії, парфуми, спреї, гелі для душу та волосся, піну для гоління, дезодоранти, зубну пасту, туш, рідкі тональні засоби та пасти. Тверда косметика й суха їжа обмежень не мають. Порожні пляшки понад 100 мл зазвичай дозволені.

На аеропортах зі сертифікованими CT-сканерами (частина пунктів у Франкфурті, Мюнхені, Відні, Дубліні, Хітроу, Кракові та інших) ліміт піднімають до 2 літрів на контейнер, і рідини часто можна лишати в сумці. У тому ж аеропорту різні термінали чи смуги можуть працювати за різними правилами. У США TSA тримає ліміт 3,4 унції (близько 100 мл) у одному квартовому пакеті. Аеропорти України на своїх сторінках публікують правило 100 мл.

Перед пакуванням відкрийте сайт аеропорту відправлення й перевірте розділ про рідини чи авіабезпеку. Якщо летите з пересадкою, де знову проходитимете контроль, орієнтуйтеся на найсуворіший пункт маршруту. Типова помилка — покласти любимий шампунь 250 мл «на всяк випадок»: його конфіскують, а ви лишаєтеся без засобу до кінця поїздки.

2. Зареєстрований багаж: що змінюється

У багажі, який здаєте, правило 100 мл не діє. Звичайні косметичні засоби, шампуні, креми, зубні пасти й напої можна пакувати у повних ємностях. Головне — щільно закрити кришки й покласти у водонепроникний пакет чи косметичку, бо в багажному відсіку тиск і температура змінюються, і засоби часто підтікають.

Обмеження з’являються для категорій, які IATA відносить до небезпечних вантажів. Алкогольні напої до 24 % об’ємного вмісту (більшість вин і пива) не мають кількісного ліміту. Напої від 24 % до 70 % (міцні спиртні) дозволені до 5 літрів на пасажира в роздрібній упаковці. Понад 70 % заборонені. Для нерадіоактивних засобів гігієни та незаймистих аерозолів (дезодоранти, лаки) кожна ємність не більше 0,5 літра, сумарно не більше 2 літрів на людину; клапани мають бути захищені ковпачками.

Легкозаймисті рідини, фарби, розчинники й бензин заборонені і в салоні, і в багажі. Авіакомпанія може додати власні обмеження, тому перевірте умови конкретного перевізника перед купівлею квитка. Контраст простий: раніше подорожній розливав усю косметику по 100-мілілітрових флаконах і ризикував, що щось не вміститься в пакет. Тепер повні пляшки їдуть у чемодані, а в салоні лишається лише мінімум на рейс — менше часу на догляд і менше шансів лишитися без потрібного засобу.

Критерій Ручна поклажа Зареєстрований багаж Об’єм звичайних рідин і косметики До 100 мл на ємність (або до 2 л на сертифікованих CT-пунктах) Без ліміту 100 мл для звичайних засобів Упаковка Один прозорий пакет до 1 л (якщо аеропорт вимагає) Герметично, бажано в окремому пакеті від протікання Алкоголь 24–70 % До 100 мл на ємність у межах загального правила До 5 л на пасажира в роздрібній тарі Аерозолі й засоби гігієни з обмеженнями До 100 мл на ємність До 0,5 л на ємність, сумарно до 2 л Ризик конфіскації на контролі Високий, якщо не відповідає правилам пункту Низький для звичайних засобів, високий для небезпечних

Джерело: Європейська комісія (базові правила), IATA Dangerous Goods Regulations (обмеження для аерозолів і алкоголю), станом на 2026 рік.

Таблиця показує головну відмінність: салон жорстко контролює об’єм і упаковку через безпеку, багаж дає свободу обсягу, але вимагає уваги до складу й герметичності. Вибирайте багаж для повних пляшок, якщо маєте місце в тарифі й не боїтеся затримки видачі.

3. Ліки, дитяче харчування та інші винятки

Ліки, дитяче харчування (суміші, молоко, пюре) і продукти для спеціальних дієт звільнені від ліміту 100 мл у ручній поклажі, якщо вони потрібні під час подорожі. Кількість має відповідати тривалості рейсу з урахуванням можливих затримок. На контролі повідомте співробітника й будьте готові показати засіб окремо. Доказ може знадобитися: рецепт, довідка лікаря чи наліпка з прізвищем на упаковці.

Дитяче харчування зазвичай кладуть в окремий прозорий пакет і подають окремо. Молоко й суміші можна брати в розумних обсягах на весь шлях. Duty-free рідини після контролю проходять у захищеному пакеті з чеком, але при пересадці їх можуть перевірити повторно й перепакувати. Не покладайтеся на «це точно пройде» без уточнення: правила винятків застосовує служба безпеки конкретного аеропорту.

Для ліків у багажі діють ті самі загальні норми IATA щодо обсягу аерозолів і спиртовмісних засобів. Якщо потрібен інсулін чи інший термочутливий препарат, беріть його в салоні з охолоджувальними пакетами й попередьте авіакомпанію заздалегідь. Помилка «я лікар, мені все можна» часто закінчується додатковим оглядом і затримкою посадки.

4. Що перевірити перед виїздом в аеропорт

Перед пакуванням виконайте такі кроки.

Відкрийте сайт аеропорту відправлення й знайдіть актуальні правила рідин на дату вильоту — ліміт може відрізнятися за терміналом.

Перевірте умови авіакомпанії щодо багажу та небезпечних речовин, особливо якщо везете алкоголь чи аерозолі.

Для пересадок з повторним контролем орієнтуйтеся на найсуворіший пункт усього маршруту.

Підготуйте докази для ліків і дитячого харчування, розлийте косметику в ємності відповідного розміру або покладіть повні пляшки в багаж.

Залиште час на контроль: навіть з правильним пакетом можуть попросити додатковий огляд.

Цей перелік закриває основні ризики. Якщо хоч один пункт не перевірений, пакуйте за правилом 100 мл — воно працює майже скрізь.

Важливо. Правила залежать від конкретного аеропорту, терміналу й пункту контролю. Інформація на сайтах може оновлюватися за кілька днів до вильоту. Не вважайте ліміт універсальним і не покладайтеся лише на досвід попередніх рейсів.

Практичне правило просте: усе, що потрібне саме на рейс і вміщується в 100 мл (або в дозволений об’єм пункту відправлення), беріть у салоні; повні пляшки звичайних засобів здавайте в багаж, якщо тариф це дозволяє. Для короткої поїздки без зданого багажу розливайте заздалегідь. Для поїздки з дітьми чи ліками готуйте докази й беріть необхідне в салон.

Чесне застереження: ми описали загальні норми ЄС, IATA та типові практики аеропортів станом на 2026 рік. Точні умови вашого рейсу визначає аеропорт відправлення й авіакомпанія. Якщо дані розходяться, орієнтуйтеся на офіційну сторінку аеропорту на день вильоту.

Що це означає для вас завтра

Завтра відкрийте сайт аеропорту, з якого летите, і перевірте розділ про рідини. Якщо там 100 мл — розлийте косметику чи купіть дорожні флакони. Якщо дозволяєте CT-сканери — візьміть потрібне в повних ємностях, але все одно переконайтеся в правилах зворотного рейсу. Так ви уникнете черги на контролі й конфіскації.