Скільки триватимуть уроки у школах Бучанської громади?

Із 9 листопада 2026 року уроки в школах Бучанської громади скоротять до 35 хвилин. Усі заклади загальної середньої освіти перейдуть на адаптивний розклад.

Зміни запроваджують через тривалі відключення електроенергії, зниження температури та скорочення світлового дня. Рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, повідомили у БМР.

Що зміниться в навчальному розкладі

Новий розклад діятиме з 9 листопада 2026 року.

Тривалість уроків становитиме 35 хвилин.

Адаптивний графік запровадять у всіх закладах загальної середньої освіти громади.

Навчальний день планують завершувати до настання сутінків.

Пріоритетом для громади залишається очне навчання. Скорочення уроків має допомогти оптимізувати навчальний день і зберегти безпечні умови для освітнього процесу.

Батьків просять врахувати зміни та заздалегідь скоригувати маршрути, якими супроводжують дітей до школи й додому.