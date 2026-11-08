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Освіта

Скільки триватимуть уроки у школах Бучанської громади?

Ірина Ващук 1 хв читання 4
Діти сидять за партами у класі поруч із учителькою біля дошки

Із 9 листопада 2026 року уроки в школах Бучанської громади скоротять до 35 хвилин. Усі заклади загальної середньої освіти перейдуть на адаптивний розклад.

Зміни запроваджують через тривалі відключення електроенергії, зниження температури та скорочення світлового дня. Рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, повідомили у БМР.

Що зміниться в навчальному розкладі

  • Новий розклад діятиме з 9 листопада 2026 року.
  • Тривалість уроків становитиме 35 хвилин.
  • Адаптивний графік запровадять у всіх закладах загальної середньої освіти громади.
  • Навчальний день планують завершувати до настання сутінків.

Пріоритетом для громади залишається очне навчання. Скорочення уроків має допомогти оптимізувати навчальний день і зберегти безпечні умови для освітнього процесу.

Батьків просять врахувати зміни та заздалегідь скоригувати маршрути, якими супроводжують дітей до школи й додому.

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