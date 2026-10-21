Скільки зубів у кота: молочні та постійні

Дорослий кіт має 30 постійних зубів. Кошеня до зміни прикусу — 26 молочних. Різниця в чотири зуби: моляри з’являються лише в постійному комплекті.

Для власників у Києві це корисно зараз, бо помітну зміну в пащі легко прийняти за норму зміни зубів. Особливо якщо кіт їсть і грається як завжди. Відсутній зуб у дорослої тварини майже ніколи не буває випадковим.

Далі порівняємо молочний і постійний комплекти за ключовими ознаками, розберемо процес зміни та ознаки, за яких варто звернутися до ветеринара.

Раніше ми писали: Томатний сік рецепт на 1 літр: точні пропорції та приготування

1. Кількість зубів у дорослого кота

Постійний комплект дорослого кота складається з 30 зубів: 12 різців, 4 ікла, 10 премолярів і 4 моляри. На верхній щелепі їх 16, на нижній — 14. Формула виглядає так: 2 × (I 3/3, C 1/1, P 3/2, M 1/1).

Різці стоять спереду і допомагають утримувати дрібні шматки та доглядати шерсть. Ікла довгі й гострі — для захоплення. Премоляри та моляри працюють як ножиці: верхній четвертий премоляр і нижній перший моляр ріжуть їжу. Кіт не пережовує як людина, а відриває і ковтає.

Здоровий дорослий кіт не втрачає зуби сам по собі. Якщо зуб відсутній після 7–8 місяців, це вже не зміна прикусу. За даними ветеринарних джерел, зокрема Merck Veterinary Manual, нормальний постійний набір саме 30 зубів.

2. Молочні й постійні зуби: порівняння

Молочний комплект кошеняти менший і тимчасовий. Він формується до 6–8 тижнів і складається з 26 зубів: 12 різців, 4 ікла та 10 премолярів. Молярів немає зовсім. Формула: 2 × (I 3/3, C 1/1, P 3/2).

Порівнюйте комплекти за п’ятьма критеріями: загальна кількість, наявність молярів, період існування, міцність і функція. Кількість важлива, бо дозволяє швидко оцінити, чи комплект повний. Моляри додають різальну здатність дорослому. Період показує, коли очікувати випадіння. Молочні зуби тонші й гостріші — кошеня ними кусається сильніше під час гри. Постійні ширші й мають служити все життя.

Критерій Молочні зуби кошеняти Постійні зуби дорослого кота Загальна кількість 26 30 Різці 12 12 Ікла 4 4 Премоляри 10 10 Моляри 0 4 Період з 2–4 тижнів до 3–6 місяців з 6–7 місяців до кінця життя

Джерело: ветеринарні стандарти (Merck Veterinary Manual, дані на 2026 рік).

Молочні зуби випадають, бо під ними ростуть постійні й розсмоктують корені. Постійні не замінюються. Якщо після 7 місяців у пащі лишився молочний зуб поруч із постійним — це утримання. Воно створює кишеню для нальоту і потребує огляду.

3. Зміна зубів і можливі відхилення

Зміна починається в 3–4 місяці з різців і завершується до 6–7 місяців появою молярів. Кошеня може більше жувати іграшки, слинитись і ковтати випалі зуби. Це норма. Не тягніть хитані зуби пальцями — пошкодите ясна чи зачаток постійного зуба.

Важливо. У здорового дорослого кота зуб не випадає сам. Відсутність навіть одного постійного зуба після 8 місяців — привід для огляду. Часто це резорбція або пародонтит, які прогресують без видимого болю на початку.

Як буває на практиці. Кошеня 4,5 місяця активно грається, різці хитаються і випадають під час їжі. Господар знаходить 1–2 зуби на підлозі або взагалі не бачить їх. До 7 місяців комплект стає повним, кіт їсть сухий корм без змін. У трирічного кота випадає один премоляр, з’являється запах із пащі й обережність до твердої їжі. Власник чекає «само пройде» — через місяць запалення посилюється, потрібне видалення і лікування.

Звертайтеся до ветеринара, якщо: зуб хитається після 8 місяців, є кров або гній, кіт відмовляється від їжі більше ніж на добу, паща пахне різко, ясна червоні чи набряклі, молочний зуб стоїть поруч із постійним довше ніж місяць.

4. Що кількість зубів означає для власника

Орієнтуйтеся на вік кота. До 7 місяців менша кількість і випадіння — очікувані. Після цього орієнтир — 30 зубів. Помітна прогалина в дорослого не є нормою і не «просто старість».

Перевіряйте пащу раз на тиждень при хорошому освітленні. Відтягніть щоку, подивіться на ясна і кількість зубів з кожного боку. Не годуйте кошеня під час зміни дуже твердими ласощами — молочні зуби крихкі. Для дорослого кота регулярне чищення спеціальною пастою знижує ризик каменю і резорбції.

Якщо кіт старший за 7 місяців і зубів менше 30 без попереднього видалення, запишіться на огляд. Раннє втручання часто обмежується чищенням або видаленням одного зуба замість лікування запалення всієї пащі.

Запитання про зуби кошенят і дорослих котів

Скільки зубів має дорослий кіт?

30 постійних. Це 12 різців, 4 ікла, 10 премолярів і 4 моляри. Верхня щелепа — 16, нижня — 14.

Скільки зубів у кошеняти та чому їхня кількість інша?

26 молочних. Молярів у молочному комплекті немає, тому на чотири зуби менше. Вони з’являються лише в постійному наборі.

Коли молочні зуби змінюються на постійні?

З 3–4 місяців. Різці першими, потім ікла і премоляри. До 6–7 місяців має бути повний постійний комплект із молярами.

Чи завжди відсутній зуб означає проблему зі здоров’ям?

У кошеняти під час зміни — ні. У кота старше 7–8 місяців — майже завжди так. Відсутність без історії видалення потребує огляду.

За яких змін у пащі кота варто звернутися до ветеринара?

Хитання чи випадіння зуба після 8 місяців, утримання молочного зуба, кров, гній, різкий запах, відмова від їжі, червоні чи набряклі ясна. Не чекайте, поки кіт перестане їсти.

Правило просте: до 7 місяців дивіться на процес зміни, після — на повноту комплекту з 30 зубів. Будь-яка помітна втрата постійного зуба — не норма.

Не тягніть хитані молочні зуби і не ігноруйте запах чи прогалини в дорослого. Це загальна інформація на основі стандартної анатомії, а не діагноз для конкретної тварини.

Що це означає для вас завтра. Перевірте пащу свого кота при денному світлі. Якщо йому менше 7 місяців і зуби хитаються — спостерігайте. Якщо старше і зубів менше 30 або є запах — запишіться до ветеринара цього тижня. Ранній огляд у київській клініці зазвичай коштує менше, ніж лікування запущеного запалення.