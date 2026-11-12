Сливовий соус до м’яса: пропорції та кроки приготування

Сливовий соус до м’яса готують зі слив, цукру, солі, часнику та спецій у пропорції приблизно 12–18% цукру від ваги плодів, і весь процес займає 45–70 хвилин. Готовий продукт має густоту густого кетчупу, кисло-солодкий баланс і легку гостроту. Такі параметри збігаються в більшості українських домашніх рецептів 2024–2026 років.

Результат залежить від кислотності слив: солодкі сорти вимагають менше цукру і більше кислоти наприкінці, а кислі — навпаки. Час варіння впливає на випаровування води: коротше дає рідший соус, довше — густіший. За даними рецептурних підбірок, з 1 кг слив зазвичай виходить 500–700 мл готового соусу після уварювання на 20–40%.

Ми зібрали пропорції та послідовність, які повторюються в практичних рецептах. Якщо сливи дуже солодкі або дуже кислі, коригування займає кілька хвилин на етапі дегустації. Це дає передбачуваний смак без зайвих експериментів.

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Які продукти потрібні для сливового соусу?

Для базової порції на 1,5 кг слив (вага з кісточками, після видалення кісточок залишається близько 1,2 кг м’якоті) потрібно 180–250 г цукру, 1–1,5 ч. л. солі, 25–40 г часнику, 1 ч. л. карі або хмелі-сунелі, по 0,5 ч. л. чорного та червоного перцю і 40–60 мл води на старті. Цукор відповідає за солодкість і частково за густоту через випаровування, кислинка йде від самих слив, гострота — від перцю та часнику.

Цукор починають з нижньої межі діапазону, бо сливи різняться: «угорка» чи алича дають більше кислоти, ніж солодкі садові сорти. Сіль посилює всі смаки і допомагає консервуванню, якщо плануєте закривати на зиму. Воду додають мінімально, лише щоб плоди не пригоріли, доки не пустять сік. Спеції можна замінити на прованські трави або кориандр у тій самій кількості.

Вартість складників коливається залежно від сезону: у сезон слив основні витрати припадають на цукор і часник, поза сезоном — на заморожені плоди. З 1,5 кг виходить приблизно 0,8–1 л соусу. Це покриває 8–12 порцій по 70–100 мл до м’ясної страви.

Як приготувати соус крок за кроком?

Спочатку промийте сливи, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Це займає 10–15 хвилин на 1,5 кг. Викладіть м’якоть у каструлю з товстим дном, додайте 40–60 мл води і поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15–25 хвилин, помішуючи, доки плоди повністю не розваряться і не почнуть розпадатися.

Зніміть з вогню, трохи охолодіть і перебийте занурювальним блендером до однорідності. Якщо хочете гладкішу текстуру, протріть через сито — це займе додаткові 5–10 хвилин. Поверніть пюре на плиту, додайте цукор (почніть з 180 г), сіль, подрібнений часник і спеції. Варіть на маленькому вогні ще 12–20 хвилин, періодично помішуючи, щоб не пригоріло. Наприкінці, за бажанням, влийте 1–2 ст. л. яблучного оцту 6%.

Загальний час активного готування — 40–60 хвилин плюс підготовка. Соус загусне ще під час охолодження на 10–15%. Готовий продукт розлийте в чисті банки або залиште в холодильнику. Типовий випадок: з 1,5 кг середньокислих слив, 200 г цукру і 30 г часнику після 35 хвилин варіння вийшло 900 мл густого соусу з балансом, де кислинка відчувається першою, а солодкість — другою.

Як збалансувати смак і густоту?

Густоту перевіряють ложкою: соус має покривати її зворотний бік і повільно стікати, а не текти як сік. Якщо занадто рідкий, варіть ще 5–10 хвилин на маленькому вогні. Якщо густий — додайте 1–2 ст. л. гарячої води. Соус загусне після охолодження, тому зупиняйте варіння, коли він трохи рідший за бажане.

Смак коригують після перших 10 хвилин другого варіння. Якщо надто кислий, додайте цукор по 10–15 г за раз і пробуйте через 2–3 хвилини. Якщо надто солодкий, влийте 1 ч. л. оцту або лимонного соку. Гостроту регулюють перцем чилі: 0,5 ч. л. дає легку нотку, 1 ч. л. — помітну. Не додавайте крохмаль — природний пектин слив достатній для густоти.

Поширена помилка — вливати весь цукор одразу без проби. Ззовні соус виглядає нормально, але після охолодження стає нудотним, і виправити його складно без розведення. Правильно: починати з 70% розрахункового цукру, пробувати і додавати решту. Це займає 5 хвилин і рятує партію.

Після охолодження смак стає більш збалансованим, бо кислотність і солодкість вирівнюються. Якщо соус для негайного використання, підігрійте перед подачею — текстура стане м’якшою.

Що підготувати до наступної м’ясної страви

Якщо плануєте соус до запеченого чи смаженого м’яса, приготуйте базову порцію заздалегідь: з 1 кг слив вийде достатньо на 6–8 порцій. Зберігайте в холодильнику в закритій банці до 5–7 днів або розлийте гарячим у стерилізовані банки для довшого зберігання. Перед подачею підігрійте 100–150 мл на порцію страви і подайте окремо.

Якщо сливи кислі, зменште цукор до 120 г на кілограм і додайте 1 ст. л. оцту наприкінці. Для солодших плодів навпаки — почніть з 150 г цукру і перевірте кислинку. Це дозволяє використати рецепт уже наступного дня без додаткових закупівель, крім слив, якщо вони є в запасі. Готовий соус не потребує універсального поєднання з усіма видами м’яса: він найкраще працює там, де потрібен кисло-солодкий контраст.